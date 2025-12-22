Los puntos clave que podrían echar abajo la demanda de Nodal contra Cazzu, según abogada

Cazzu y Nodal se enfrentan en demanda. (Instagram)

La demanda de Christian Nodal contra su expareja, la cantante argentina Cazzu, para regular diversos puntos legales relacionados con su hija ya fue admitida en un juzgado familiar de Jalisco, México; sin embargo, especialistas advierten que esta acción legal podría enfrentar obstáculos importantes para seguir avanzando.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando Nodal presentó una demanda en Jalisco para regular la custodia, establecer un régimen de convivencias y fijar una pensión alimenticia a cargo del sonorense.

Aunque un juez local admitió la demanda y se prevé que la notificación oficial a Cazzu se realice durante 2026 vía carta rogatoria y conductos diplomáticos, la viabilidad real del litigio está en duda.

Avanza la demanda de Christian Nodal contra Cazzu. (CUARTOSCURO)

Y es que de acuerdo con la abogada Marcela Torres, quien analizó el caso en el programa del periodista Javier Ceriani, existen varios puntos clave que podrían dar marcha atrás a la demanda.

La aceptación o rechazo de Cazzu

De acuerdo con Marcela Torres, la clave para que el juicio avance en México radica en la respuesta que dé Cazzu.

“Aquí lo importante es qué es lo que beneficia a la menor. La única manera en la que siga caminando esa demanda es que Cazzu acepte la competencia por tratar de llegar a una solución en el caso de que le ofrezcan algo que sea conveniente”, afirmó en su mensaje. Y es que cabe recordar que tanto la menor como la madre viven en Argentina, no en México.

Ante este panorama, la abogada advirtió que si Cazzu —o cualquier persona demandada en una situación similar— no reconoce la competencia de los tribunales mexicanos, la justicia argentina tiene facultades para rechazar la colaboración y no ejecutar la demanda fuera de su país de residencia.

(IG: @cazzu)

“Yo esperaría a que respondieran los abogados de Cazzu y ahí vamos a tener la respuesta de algo que se ha estado especulando y alegando en México”, precisó.

El argumento central de Marcela Torres es que el derecho argentino establece que sólo los jueces del país donde vive la menor pueden tomar decisiones sobre custodia, convivencia y alimentos.

La abogada citó los artículos 2614 y 2639 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. El primero señala que la competencia para estos casos corresponde al juez del domicilio de la niña, y el segundo refuerza que las cuestiones jurisdiccionales deben basarse en la residencia habitual y el interés superior del menor.

Marcela Torres aclaró que la notificación a Cazzu se deberá hacer vía carta rogatoria, utilizando el canal diplomático del consulado argentino, y para ello será necesaria la colaboración expresa de un juez en Argentina. Este procedimiento, explicó, permite notificar y pedir colaboración internacional, pero no obliga a la autoridad extranjera a reconocer el caso, menos si no responde al criterio del interés superior de la menor.

La abogada subrayó que en estos juicios el principio rector debe ser siempre el bienestar de la hija de los artistas: “La respuesta siempre, cuando se trate de menores, es cuál es el interés superior del menor, en dónde a él se le facilita”.

Cazzu tendría la última palabra. (cazzu / Instagram)

Remarcó que la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de Panamá de 1975 exige que prevalezca este principio sobre cualquier otro.

¿Cómo sí avanzaría la demanda?

Para Torres, los temas de fondo sólo podrán avanzar si existe un acuerdo práctico: “¿Cómo va a ser posible una convivencia en un país extranjero en donde no radica la niña? ¿Cómo se va a poder fijar una pensión alimenticia depositada en otro país? Aquí solamente que llegaran a un acuerdo de que sean transferencias internacionales, algo que realmente a Cazzu le interese. Eso es lo único que yo veo”.

Sugirió que únicamente si la cantante argentina acepta en beneficio de su hija la competencia y negocia condiciones convenientes podrá continuar el proceso en Jalisco.

¿En qué va la demanda?

Christian Nodal. (Instagram)

De acuerdo con el Poder Judicial de Jalisco, la demanda ya fue admitida por un juez familiar y se encuentra en su etapa inicial. La notificación oficial a Cazzu se realizará el próximo año mediante una carta rogatoria y canales diplomáticos.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, en entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas evitó detallar los fundamentos por los cuales el juez aceptó la competencia del caso pese a la diferencia de residencia, al señalar que dichos argumentos se encuentran en el auto admisorio y están protegidos por el interés superior de la menor.

Añadió que la defensa de la cantante podrá impugnar la competencia del juzgado mexicano mediante los recursos legales correspondientes.