Dónde y cómo ver los mejores fenómenos astronómicos en México de 2026

Eclipses lunares, lluvias de estrellas, superlunas, cometas y alineaciones planetarias marcarán el calendario astronómico

El 2026 se perfila como uno de los años más atractivos para la observación astronómica en México. A lo largo de los 12 meses, el firmamento ofrecerá fenómenos que van desde lluvias de estrellas visibles a simple vista hasta eclipses lunares, superlunas y encuentros planetarios que podrán apreciarse sin necesidad de equipo especializado.

Para quienes disfrutan mirar al cielo —ya sea por interés científico, curiosidad o simple contemplación—, conocer cuándo ocurren estos eventos y desde dónde observarlos es fundamental para aprovecharlos al máximo.

A diferencia de otros años, el calendario astronómico de 2026 presenta una distribución equilibrada de fenómenos a lo largo de todas las estaciones, lo que permitirá planear observaciones tanto en invierno como en verano, con condiciones variadas de temperatura y duración de la noche.

Eclipses visibles desde México en 2026

Uno de los fenómenos que más expectativa genera son los eclipses. En 2026, México podrá presenciar al menos un eclipse lunar parcial profundo, programado para la madrugada del 27 al 28 de agosto. Durante este evento, la sombra de la Tierra cubrirá una porción considerable de la Luna, que adquirirá tonalidades rojizas o marrón oscuro.

El cielo de México ofrecerá en 2026 un calendario excepcional de fenómenos astronómicos, con lluvias de estrellas, eclipses lunares, superlunas y alineaciones planetarias visibles durante todo el año, muchos de ellos a simple vista y sin necesidad de equipo especializado

Este tipo de eclipse tiene la ventaja de que no requiere protección especial para observarse y puede apreciarse a simple vista desde cualquier punto del país con cielo despejado. Para una mejor experiencia, se recomienda alejarse de la iluminación urbana y elegir sitios abiertos con buena visibilidad del horizonte.

Lluvias de estrellas: cuándo y dónde verlas mejor

Las lluvias de meteoros serán protagonistas a lo largo de todo el año. Entre las más destacadas para México se encuentran:

Cuadrántidas , con máximo a inicios de enero

Líridas , activas en abril

Eta Acuáridas , en mayo

Delta Acuáridas y Alfa Capricórnidas , a finales de julio

Perseidas , con su pico entre el 12 y 13 de agosto

Leónidas , en noviembre

Gemínidas, a mediados de diciembre

Para observarlas, no se necesita telescopio. Basta con recostarse, dirigir la vista al cielo y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos. Los mejores lugares en México son zonas rurales, playas alejadas, desiertos y áreas naturales protegidas, donde la contaminación lumínica es mínima.

Superlunas: las fechas más llamativas del año

En 2026 se registrarán tres superlunas, un fenómeno que ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra. En estas fechas, el satélite se percibe visiblemente más grande y brillante.

Las superlunas previstas para enero, noviembre y diciembre serán especialmente atractivas para la observación urbana, ya que pueden apreciarse incluso desde ciudades, aunque lucen de forma espectacular cuando aparecen sobre el horizonte en zonas abiertas o costeras.

Cometas y alineaciones planetarias

El 2026 también traerá la visita de dos cometas observables con binoculares o telescopios, así como varias alineaciones planetarias a lo largo del año. Algunas de las más llamativas ocurrirán en abril, junio, noviembre y durante la llamada “Semana de los planetas”, entre el 6 y el 14 de septiembre, cuando la Luna se irá alineando visualmente con distintos planetas.

Estos eventos son ideales para quienes desean iniciarse en la observación astronómica con equipo básico, ya que permiten distinguir planetas brillantes incluso desde cielos semiurbanos.

Recomendaciones clave para observar el cielo en México

Para disfrutar de los fenómenos astronómicos de 2026, especialistas recomiendan:

Elegir noches sin Luna para lluvias de estrellas

Consultar el pronóstico del clima antes de salir

Alejarse de ciudades y carreteras iluminadas

Llevar ropa abrigadora y una linterna de luz roja

Tener paciencia y evitar el uso constante del celular

Un año ideal para levantar la mirada

El 2026 será un año privilegiado para la observación astronómica en México. Con eclipses lunares, lluvias de estrellas constantes, superlunas y encuentros planetarios, el cielo ofrecerá múltiples oportunidades para reconectar con el universo. Bastará con saber cuándo mirar y elegir el lugar adecuado para convertir cada evento en una experiencia memorable.