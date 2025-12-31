Calendario 2026: ¿Qué día caerá cada festividad del año en México?

El año 2026 se perfila como un periodo especialmente significativo a nivel nacional e internacional, marcado por celebraciones culturales, acontecimientos deportivos y festividades que atraerán la atención de millones de personas en todo el mundo. Entre los eventos más esperados destaca la Copa Mundial de Futbol 2026, que por primera vez en la historia será organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
La Copa Mundial 2026 representará un hecho histórico para México, que se convertirá en el primer país en albergar partidos mundialistas por tercera ocasión, tras las ediciones de 1970 y 1986. Ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes del torneo, lo que generará una intensa actividad turística, cultural y económica. Se espera la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros, así como la realización de festivales, conciertos y eventos culturales paralelos al campeonato.
Además del Mundial, 2026 estará acompañado de diversas festividades tradicionales que cada año forman parte del calendario cultural del país. Celebraciones como el Día de Reyes, la Semana Santa, las fiestas patrias en septiembre y el Día de Muertos seguirán siendo momentos clave de reunión social y expresión cultural.
De acuerdo con el nuevo calendario, las festividades y eventos más importantes para México caerán en los siguientes días:
- Día de Reyes martes 6 de enero
- Día de la Candelaria lunes 2 de febrero
- Día de la Constitución jueves 5 de febrero
- Día de San Valentín sábado 14 de febrero
- Miércoles de Ceniza 18 de febrero
- Día de las Mujeres domingo 8 de marzo
- Jueves Santo 2 de abril
- Viernes Santo 3 de abril
- Sábado de Gloria 4 de abril
- Domingo de Pascua 5 de abril
- Día Mundial del Libro jueves 23 de abril
- Día de la Niñez jueves 30 de abril
- Día del Trabajo viernes 1 de mayo
- Día de la Batalla de Puebla martes 5 de mayo
- Día de las Madres domingo 10 de mayo
- Inicio de la Copa Mundial 2026 jueves 11 de junio
- Día del Padre domingo 21 de junio
- Cierre de la Copa Mundial 2026 domingo 19 de julio
- Día de la Independencia de México martes 15 y miércoles 16 de septiembre
- Halloween sábado 31 de octubre
- Día de Todos los Santos domingo 1 de noviembre
- Día de los Fieles Difuntos lunes 2 de noviembre
- Día de la Revolución Mexicana viernes 20 de noviembre
- Inicio de las Posadas miércoles 16 de diciembre
- Nochebuena jueves 24 de diciembre
- Navidad viernes 25 de diciembre
- Noche Vieja jueves 31 de diciembre
A nivel internacional, el año 2026 también contará con celebraciones relevantes, como aniversarios históricos, ferias culturales y grandes eventos deportivos y artísticos en distintas regiones del mundo. Estas festividades contribuirán a un ambiente global de intercambio cultural, turismo y convivencia entre naciones.
En México, autoridades federales, estatales y municipales han señalado que el año previo y el propio 2026 serán fundamentales para la preparación de infraestructura, movilidad, seguridad y servicios, con el objetivo de garantizar que las celebraciones y el Mundial se desarrollen de manera ordenada y segura. Asimismo, se prevé que el sector turístico, hotelero y de servicios experimente un impulso significativo.
El 2026 no solo será recordado por el futbol, sino también como un año de convivencia, identidad y proyección internacional. La combinación de festividades tradicionales con un evento deportivo de alcance global colocará a México en el centro de la atención mundial, reafirmando su riqueza cultural, su capacidad organizativa y su papel como anfitrión de grandes acontecimientos.