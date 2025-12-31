Calendario 2026: ¿Qué día caerá cada festividad del año en México?

Conoce los días en que caerá cada festividad del 2026. Foto: (Gemini IA)

El año 2026 se perfila como un periodo especialmente significativo a nivel nacional e internacional, marcado por celebraciones culturales, acontecimientos deportivos y festividades que atraerán la atención de millones de personas en todo el mundo. Entre los eventos más esperados destaca la Copa Mundial de Futbol 2026, que por primera vez en la historia será organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa Mundial 2026 representará un hecho histórico para México, que se convertirá en el primer país en albergar partidos mundialistas por tercera ocasión, tras las ediciones de 1970 y 1986. Ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes del torneo, lo que generará una intensa actividad turística, cultural y económica. Se espera la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros, así como la realización de festivales, conciertos y eventos culturales paralelos al campeonato.

Además del Mundial, 2026 estará acompañado de diversas festividades tradicionales que cada año forman parte del calendario cultural del país. Celebraciones como el Día de Reyes, la Semana Santa, las fiestas patrias en septiembre y el Día de Muertos seguirán siendo momentos clave de reunión social y expresión cultural.

Conocer los días exactos en que caerá cada festividad ayuda a generar mejores planes para el inicio de año. Foto: (iStock)

De acuerdo con el nuevo calendario, las festividades y eventos más importantes para México caerán en los siguientes días:

Día de Reyes martes 6 de enero

Día de la Candelaria lunes 2 de febrero

Día de la Constitución jueves 5 de febrero

Día de San Valentín sábado 14 de febrero

Miércoles de Ceniza 18 de febrero

Día de las Mujeres domingo 8 de marzo

Jueves Santo 2 de abril

Viernes Santo 3 de abril

Sábado de Gloria 4 de abril

Domingo de Pascua 5 de abril

Día Mundial del Libro jueves 23 de abril

Día de la Niñez jueves 30 de abril

Día del Trabajo viernes 1 de mayo

Día de la Batalla de Puebla martes 5 de mayo

Día de las Madres domingo 10 de mayo

Inicio de la Copa Mundial 2026 jueves 11 de junio

Día del Padre domingo 21 de junio

Cierre de la Copa Mundial 2026 domingo 19 de julio

Día de la Independencia de México martes 15 y miércoles 16 de septiembre

Halloween sábado 31 de octubre

Día de Todos los Santos domingo 1 de noviembre

Día de los Fieles Difuntos lunes 2 de noviembre

Día de la Revolución Mexicana viernes 20 de noviembre

Inicio de las Posadas miércoles 16 de diciembre

Nochebuena jueves 24 de diciembre

Navidad viernes 25 de diciembre

Noche Vieja jueves 31 de diciembre

México se prepara para un año lleno de festejos. Foto: (iStock)

A nivel internacional, el año 2026 también contará con celebraciones relevantes, como aniversarios históricos, ferias culturales y grandes eventos deportivos y artísticos en distintas regiones del mundo. Estas festividades contribuirán a un ambiente global de intercambio cultural, turismo y convivencia entre naciones.

En México, autoridades federales, estatales y municipales han señalado que el año previo y el propio 2026 serán fundamentales para la preparación de infraestructura, movilidad, seguridad y servicios, con el objetivo de garantizar que las celebraciones y el Mundial se desarrollen de manera ordenada y segura. Asimismo, se prevé que el sector turístico, hotelero y de servicios experimente un impulso significativo.

El 2026 no solo será recordado por el futbol, sino también como un año de convivencia, identidad y proyección internacional. La combinación de festividades tradicionales con un evento deportivo de alcance global colocará a México en el centro de la atención mundial, reafirmando su riqueza cultural, su capacidad organizativa y su papel como anfitrión de grandes acontecimientos.