Alejandra Ávalos revela el trastorno inconsciente por el que tiene que inyectarse bótox y colágeno

La actriz y cantante sorprendió al contar que el bótox no es solo parte de su rutina estética, sino también un aliado médico para enfrentar un molesto hábito

Alejandra Ávalos revela que utiliza bótox y colágeno como tratamiento para el bruxismo y el cuidado estético (Foto: @aleavalosr)

La actriz y cantante Alejandra Ávalos reveló que utiliza colágeno y bótox no solo por estética, sino también como tratamiento para el bruxismo, un trastorno caracterizado por apretar excesivamente la mandíbula.

“Todo lo que ayude a mejorar tu imagen es válido. Nosotros sabemos que no hay nada mejor que dos cosas en la vida de una mujer, que es el colágeno y el bótox… hay también aplicaciones médicas que pueden coadyuvar con la inyección”, contó en un reciente encuentro con la prensa.

Un uso del bótox más allá de la estética

“Los que sufrimos de bruxismo, que es que aprietas demasiado (la mandíbula) también nos ponemos colágeno en el músculo masetero”, añadió.

La actriz explica que las inyecciones de bótox se aplican en el músculo masetero para aliviar los síntomas del bruxismo (Foto: Cuartoscuro)

En el caso de quienes padecen bruxismo, la intérprete explicó que las inyecciones se aplican en el músculo masetero:

“Hay ciertas cosas que el bótox ayuda y si se trata de mantener la piel con menos arrugas, es una terapia de prevención”, detalló. Además, mencionó que, aunque emplea una guarda dental como refuerzo tras tratamientos odontológicos, continúa realizándose infiltraciones de bótox por los beneficios que aportan, a pesar de las molestias.

Ávalos precisó que el procedimiento resulta incómodo, ya que se lleva a cabo con una aguja de insulina y requiere múltiples aplicaciones, separadas por aproximadamente dos centímetros cada una, pero recalcó la efectividad del método:

“Sí duele porque son inyeccioncitas... pero es muy efectivo y hay mucha gente que lo aplica”.

Ávalos complementa el uso de bótox con una guarda dental tras recibir tratamientos odontológicos para el bruxismo (Foto: Instagram de Alejandra Ávalos)

La cantante afirmó que se considera afortunada porque no ha desarrollado arrugas ni surcos en el rostro, motivo por el cual aún no se aplica este tipo de tratamientos en la zona ocular: “Yo todavía no tengo arrugas, entonces todavía no me pongo en el área de los ojos”.

Qué es el bruxismo, trastorno que afecta a Alejandra Ávalos

El bruxismo es un trastorno que consiste en apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, especialmente durante el sueño. Esta condición puede causar desgaste dental, dolor en la mandíbula, cefaleas y molestias en los músculos faciales.

El bruxismo puede estar relacionado con factores como el estrés, la ansiedad, problemas de alineación dental o trastornos del sueño. El diagnóstico y tratamiento suelen requerir la intervención de un odontólogo, quien puede recomendar férulas dentales, terapias de relajación o ajustes en la mordida, según el caso.

Alejandra Ávalos describe el tratamiento con bótox como incómodo pero efectivo en la reducción de los efectos del bruxismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo masetero, zona donde Alejandra Ávalos se aplica colágeno

El músculo masetero es uno de los principales músculos responsables de la masticación. Se localiza en la región lateral de la mandíbula, extendiéndose desde el hueso cigomático (pómulo) hasta el ángulo de la mandíbula.

Su función principal es elevar la mandíbula para cerrar la boca y permitir la trituración de los alimentos. El masetero es uno de los músculos más potentes del cuerpo humano en relación con su tamaño y suele estar involucrado en casos de bruxismo, ya que soporta gran parte de la presión durante el apretamiento o rechinamiento de los dientes.

Los planteles de bachillerato que

Reportan que Julián Carranza se

Temblor hoy martes 30 de

CDMX: obras de Rivera, Siqueiros,

¿Cómo usar el plátano para
Plan Michoacán: estos son los

Susana Zabaleta recuerda lo triste

Reportan que Julián Carranza se

