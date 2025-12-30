Salvia divinorum: la planta alucinógena originaria de Oaxaca que mantiene en alerta a la DEA

La DEA advirtió que estas reacciones pueden afectar gravemente el juicio y las funciones cognitivas, incluso con dosis pequeñas. (FOTO: Especial)

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) emitió una alerta informativa sobre la Salvia divinorum, una planta alucinógena originaria de México, específicamente de la región de la Sierra Mazateca de Oaxaca, donde fue utilizada tradicionalmente con fines rituales por comunidades indígenas.

De acuerdo con la agencia estadounidense, esta hierba (perteneciente a la familia de la menta) ganó notoriedad internacional por sus potentes efectos psicoactivos, lo que derivó en su uso recreativo y abuso fuera de contextos ceremoniales, principalmente en Estados Unidos.

Origen ancestral en la Sierra Mazateca

La DEA detalla que la Salvia divinorum es una planta endémica de ciertas zonas de Oaxaca, donde ha sido empleada durante siglos por los pueblos mazatecos en rituales de adivinación y prácticas espirituales, bajo nombres tradicionales como “María Pastora”.

Aunque su origen es mexicano, la planta puede cultivarse fuera de su entorno natural, tanto en interiores como exteriores, especialmente en climas húmedos y semitropicales, lo que ha facilitado su expansión a otros países.

¿Cómo se consume y qué efectos provoca?

Según el informe, la salvia puede masticarse, fumarse o vaporizarse, y su principal compuesto activo es la salvinorina A, responsable de sus efectos alucinógenos.

Entre los efectos mentales reportados se encuentran:

Alucinaciones intensas y de rápida aparición

Percepción de luces brillantes y colores vívidos

Distorsión del cuerpo y del entorno

Sensación de realidades superpuestas

Episodios de miedo, pánico, paranoia y risa incontrolable

La planta puede cultivarse fuera de su entorno natural, tanto en interiores como exteriores, especialmente en climas húmedos y semitropicales, lo que ha facilitado su expansión a otros países. (FOTO: Especial)

La DEA advirtió que estas reacciones pueden afectar gravemente el juicio y las funciones cognitivas, incluso con dosis pequeñas.

En el plano físico, el consumo puede provocar:

Pérdida de coordinación

Mareos

Dificultad para hablar

Efectos comparables a drogas alucinógenas controladas

El organismo estadounidense señala que los efectos de la Salvia divinorum son similares a los de sustancias alucinógenas reguladas, aunque con un inicio más rápido y una intensidad mayor, lo que incrementa los riesgos para los consumidores.

Situación legal y comercialización

En Estados Unidos, ni la Salvia divinorum ni la salvinorina A cuentan con uso médico aprobado, aunque no están clasificadas a nivel federal como sustancias controladas. No obstante, varios estados han impuesto restricciones o prohibiciones.

Aunque la alerta de la DEA se enfoca en el consumo en Estados Unidos, el documento vuelve a colocar a México en el centro del debate, al tratarse del país de origen de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta falta de regulación federal ha permitido que sitios en línea y comercios botánicos la promocionen como una alternativa “legal” a otros alucinógenos, como el peyote o la mescalina, situación que mantiene la atención de las autoridades.

México, punto de origen y debate pendiente

Aunque la alerta de la DEA se enfoca en el consumo en Estados Unidos, el documento vuelve a colocar a México en el centro del debate, al tratarse del país de origen de la planta, donde su uso tradicional contrasta con su explotación comercial y recreativa fuera del contexto cultural indígena.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han emitido una postura unificada sobre su regulación, mientras el tema continúa generando discusión entre especialistas en salud, defensores de saberes ancestrales y organismos de seguridad.