México

Salvia divinorum: la planta alucinógena originaria de Oaxaca que mantiene en alerta a la DEA

Según la dependencia de EEUU, la planta comenzó a afectar a norteamericanos por su mal uso fuera de rituales

Guardar
La DEA advirtió que estas
La DEA advirtió que estas reacciones pueden afectar gravemente el juicio y las funciones cognitivas, incluso con dosis pequeñas. (FOTO: Especial)

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) emitió una alerta informativa sobre la Salvia divinorum, una planta alucinógena originaria de México, específicamente de la región de la Sierra Mazateca de Oaxaca, donde fue utilizada tradicionalmente con fines rituales por comunidades indígenas.

De acuerdo con la agencia estadounidense, esta hierba (perteneciente a la familia de la menta) ganó notoriedad internacional por sus potentes efectos psicoactivos, lo que derivó en su uso recreativo y abuso fuera de contextos ceremoniales, principalmente en Estados Unidos.

Origen ancestral en la Sierra Mazateca

La DEA detalla que la Salvia divinorum es una planta endémica de ciertas zonas de Oaxaca, donde ha sido empleada durante siglos por los pueblos mazatecos en rituales de adivinación y prácticas espirituales, bajo nombres tradicionales como “María Pastora”.

La DEA detalla que la
La DEA detalla que la Salvia divinorum es una planta endémica de ciertas zonas de Oaxaca.

Aunque su origen es mexicano, la planta puede cultivarse fuera de su entorno natural, tanto en interiores como exteriores, especialmente en climas húmedos y semitropicales, lo que ha facilitado su expansión a otros países.

¿Cómo se consume y qué efectos provoca?

Según el informe, la salvia puede masticarse, fumarse o vaporizarse, y su principal compuesto activo es la salvinorina A, responsable de sus efectos alucinógenos.

Entre los efectos mentales reportados se encuentran:

  • Alucinaciones intensas y de rápida aparición
  • Percepción de luces brillantes y colores vívidos
  • Distorsión del cuerpo y del entorno
  • Sensación de realidades superpuestas
  • Episodios de miedo, pánico, paranoia y risa incontrolable
La planta puede cultivarse fuera
La planta puede cultivarse fuera de su entorno natural, tanto en interiores como exteriores, especialmente en climas húmedos y semitropicales, lo que ha facilitado su expansión a otros países. (FOTO: Especial)

La DEA advirtió que estas reacciones pueden afectar gravemente el juicio y las funciones cognitivas, incluso con dosis pequeñas.

En el plano físico, el consumo puede provocar:

  • Pérdida de coordinación
  • Mareos
  • Dificultad para hablar

Efectos comparables a drogas alucinógenas controladas

El organismo estadounidense señala que los efectos de la Salvia divinorum son similares a los de sustancias alucinógenas reguladas, aunque con un inicio más rápido y una intensidad mayor, lo que incrementa los riesgos para los consumidores.

Situación legal y comercialización

En Estados Unidos, ni la Salvia divinorum ni la salvinorina A cuentan con uso médico aprobado, aunque no están clasificadas a nivel federal como sustancias controladas. No obstante, varios estados han impuesto restricciones o prohibiciones.

Aunque la alerta de la
Aunque la alerta de la DEA se enfoca en el consumo en Estados Unidos, el documento vuelve a colocar a México en el centro del debate, al tratarse del país de origen de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta falta de regulación federal ha permitido que sitios en línea y comercios botánicos la promocionen como una alternativa “legal” a otros alucinógenos, como el peyote o la mescalina, situación que mantiene la atención de las autoridades.

México, punto de origen y debate pendiente

Aunque la alerta de la DEA se enfoca en el consumo en Estados Unidos, el documento vuelve a colocar a México en el centro del debate, al tratarse del país de origen de la planta, donde su uso tradicional contrasta con su explotación comercial y recreativa fuera del contexto cultural indígena.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han emitido una postura unificada sobre su regulación, mientras el tema continúa generando discusión entre especialistas en salud, defensores de saberes ancestrales y organismos de seguridad.

Temas Relacionados

DEAOaxacaMéxicoEEUUmexico-notcias

Más Noticias

Programas del Bienestar 2026: ¿Cuándo aumentarán los apoyos sociales?

Registrarán incrementos en sus montos como parte de los ajustes anuales vinculados a la inflación y al aumento del salario mínimo

Programas del Bienestar 2026: ¿Cuándo

Ángela Aguilar desafía críticas tras su interpretación de ‘You’re No Good’: “Mi manera de entender la música”

La esposa de Christian Nodal compartió el proceso que atravesó para su participación en los Grammy Celebration of Latin Music

Ángela Aguilar desafía críticas tras

Bienvenido 2026: horario, conductores, invitados y todo sobre el programa de fin de año de TV Azteca y Televisa

Odalys Ramírez regresará al Canal de las Estrellas tras su salida de “Cuéntamelo Ya!”

Bienvenido 2026: horario, conductores, invitados

Lanzan campaña nacional para donación de órganos y aumentar los trasplantes en México

El gobierno presenta los resultados del año en procedimientos de trasplantes y facilita el registro voluntario de donadores en todo el país

Lanzan campaña nacional para donación

Este es el estado de salud y legal del conductor del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

La presidenta indicó que la FGR ya entrevistó al conductor del convoy, por lo que próximamente informará sobre el caso

Este es el estado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco confirma que

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar desafía críticas tras

Ángela Aguilar desafía críticas tras su interpretación de ‘You’re No Good’: “Mi manera de entender la música”

Bienvenido 2026: horario, conductores, invitados y todo sobre el programa de fin de año de TV Azteca y Televisa

Influencer mexicano Omar Núñez, a punto de pasar Navidad en prisión en EEUU: así lo escoltaron policías a su hotel

Investigación contra Raúl Rocha y sentencia contra Anne Jakrajutatip ponen en riesgo sede de Miss Universo 2026

Caso de Nataly Montserrat González Barro da giro de presunto feminicidio a posible suicidio

DEPORTES

Isa Haas llega al Nido,

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

Quién es Ilana Izquierdo, la nueva jugadora de Tigres

Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026