Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

Una violenta balacera registrada la mañana de este lunes 29 de diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco, provocó pánico entre vecinos y automovilistas tras una agresión armada directa contra los ocupantes de un Lamborghini Urus color anaranjado.

Tras los hechos, fuentes de seguridad estatales confirmaron a Infobae México que fallecieron tres personas (entre ellas una menor de edad de 16 años) y cuatro escoltas resultaron heridos.

De acuerdo con los reportes de seguridad, el ataque ocurrió en el cruce de avenida Topacio y la calle Brillante, en las colonias Santa Eduwiges y Bosques de la Victoria, en los límites entre Zapopan y Guadalajara, una zona de alta afluencia vehicular y cercana a centros comerciales.

200 casquillos de balas de diversos calibres, equipo de comunicación y vehículos de alta gama

Diversos videos que circulan en redes sociales muestran a los agresores descendieron de al menos dos camionetas tipo pick up y abrieron fuego con armas de alto calibre contra los escoltas y ocupantes del vehículo de lujo.

En las grabaciones se observan a los civiles armados con rifles y chalecos antibalas resguardándose detrás de un vehículo color blanco mientras continúan las detonaciones.

Las imágenes muestran la intensidad del intercambio de disparos, lo que obligó a residentes y transeúntes a buscar refugio en las viviendas cercanas. Durante los hechos, vecinos relataron que las ráfagas se escucharon durante varios minutos y que fueron alertados para no salir de sus viviendas.

Más de 10 minutos de enfrentamiento, hombres asesinados sobre la avenida y cinco vehículos dañados

Según los primeros registros de los informes policiacos, indicaron que la balacera se prolongó entre 10 y 20 minutos, posteriormente los atacantes se replegaron y dejaron en la escena al menos 200 casquillos de balas de diferentes calibres.

En cuanto a pérdidas humanas las autoridades registraron la muerte de dos personas de aproximadamente 40 años en el enfrentamiento y posteriormente el fallecimiento de una joven de 16 años en el hospital, esta última víctima se cree que era la hija del comerciante.

Por su parte, las cuatro personas heridas de gravedad fueron identificadas como escoltas del comerciante de la central de abastos del estado conocido como “El Prieto”, si bien, sus identidades no han sido reveladas, las dependencias de seguridad revelaron que fueron trasladadas a hospitales de Zapopan y Guadalajara para su pronta atención.

Finalmente, las autoridades señalaron que en la avenida fueron abandonados los siguientes objetos:

Un Lamborghini Urus de color anaranjado con decenas de impactos de bala

4 camionetas tipo pick up con impactos de bala

Radios de comunicación

Un cargador para arma

Amplio operativo y cierres viales

Tras el ataque, se desplegó un operativo interinstitucional con la participación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Policía de Zapopan, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, encargado del levantamiento de indicios.

Finalmente, los elementos de seguridad mantuvieron cierres viales totales en:

Avenida Topacio, entre Lapislázuli y Cruz del Sur

Cruce Topacio y calle Brillante

Asimismo, los uniformados advirtieron a la ciudadanía de evitar la zona y tomar rutas alternas, ya que las diligencias continúan.