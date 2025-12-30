Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

El legendario local fundado por el luchador Súper Astro anuncia su cierre definitivo tras más de treinta años combinando la pasión por la lucha libre con la gastronomía tradicional en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro (Antonio Cruz)

Este 30 de diciembre, las Tortas Súper Astro, uno de los negocios más emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México, han anunciado su cierre definitivo.

El mensaje fue compartido en redes sociales, donde los responsables agradecieron a los clientes por todos los años de apoyo y confirmaron que el local bajará la cortina de manera permanente.

La noticia sobre el cierre de operaciones del reconocido establecimiento ubicado en el Centro Histórico provocó reacciones emocionales entre la clientela y la comunidad de aficionados a la lucha libre mexicana. (Facebook/ Tortas súper astro)

El anuncio generó sorpresa y nostalgia entre quienes conocieron este espacio fundado por el legendario luchador Súper Astro, pionero del estilo aéreo en la lucha libre mexicana.

Un legado que nació en la lucha libre

La historia de las Tortas Súper Astro está ligada directamente a la carrera de su fundador. Tras alcanzar la fama en los cuadriláteros con movimientos espectaculares y formar parte de tercias icónicas, Súper Astro decidió emprender en la gastronomía.

Su idea fue sencilla pero poderosa: crear un espacio donde la lucha libre y la comida popular convivieran en un mismo lugar. El restaurante se distinguió por su decoración inspirada en las arenas, con murales, máscaras y fotografías que recordaban las grandes noches de la lucha libre mexicana.

La estrella de la lucha libre transformó su fama en un punto de encuentro culinario. Familias, fanáticos y turistas reviven experiencias entre nostalgia y preguntas sin respuesta al conocer la noticia. (Archivo)

Durante más de tres décadas, el negocio se convirtió en un punto de encuentro para aficionados del deporte y amantes de la comida abundante, con un menú que mezclaba tradición y creatividad.

El menú con el que Súper Astro conquistó a generaciones

Aunque las tortas eran la especialidad, el local ofrecía mucho más. Los clientes podían disfrutar de chilaquiles, molletes, enchiladas, alambres, arroz frito y hamburguesas, además de retos para los clientes con mejor apetito, todos preparados con abundancia y sabor casero.

En este sentido, la estrella indiscutible era la Súper Astro Especial, una torta monumental que se convirtió en un reto para los comensales más valientes y en un símbolo del negocio.

El luchador Blue Demon fue el padrino de la tradicional torta de tamal por los festejos del Día de la Candelaria en la torteria de Súper Astro, que se ubica en Plaza San Juan en el Centro Histórico. Cuartoscuro (Antonio Cruz)

Este menú variado y creativo atrajo durante años tanto a familias como a turistas. La conexión con la gente fue inmediata: niños, jóvenes y adultos compartían mesas mientras observaban las máscaras y recuerdos que adornaban el establecimiento.

La despedida en redes sociales

El mensaje de cierre definitivo provocó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios lo tomaron con humor, señalando que el 28 de diciembre ya había pasado y que no era momento para bromas.

Otros expresaron tristeza por la pérdida de un espacio lleno de historias y recuerdos, mientras que algunos cuestionaron los motivos de la decisión, ya que no se ofreció una explicación oficial más allá del agradecimiento.

La decisión de cerrar el negocio, apreciado por su propuesta culinaria inspirada en la lucha libre y la comunidad que generó, deja una huella perdurable para generaciones de habitantes y visitantes. Cuartoscuro (Antonio Cruz)

Lo cierto es que las Tortas Súper Astro dejan un legado imborrable en la memoria de la Ciudad de México. Su cierre marca el final de un capítulo donde la lucha libre y la gastronomía se unieron para crear un lugar único, recordado por su ambiente festivo, sus platillos abundantes y la pasión de un luchador que supo trascender más allá del ring.