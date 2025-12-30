Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Autoridades estatales detallaron que el vehículo donde viajaba Alberto Prieto Valencia no estaba blindado y contaba con escoltas exmilitares. (FOTO: RRSS)

Tras la intensa balacera que tuvo lugar el día de ayer, 29 de diciembre, en la colonia Santa Eduwiges, en los límites entre Zapopan y Guadalajara, la Fiscalía del Estado de Jalisco revelo nuevos avances en las investigaciones periciales del ataque contra el comerciante Alberto Prieto Valencia, alias El Prieto y/o Don Beto.

Las autoridades del estado pudieron confirmar a Infobae México que más de 30 sicarios participaron en la balacera en Zapopan, se localizaron al menos 7 vehículos que fueron utilizados en el ataque y se crearon nuevas líneas de investigación.

Imagénes del momento de la balacera en redes sociales Crédito Redes sociales

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, las nuevas líneas de investigación se presentaron sobre la mesa tras llevarse a cabo una reunión extraordinaria de la Mesa de Seguridad del Estado, con la presencia de los tres niveles de gobierno en las instalaciones de la Quinta Región Militar.

Vehículos portaban placas del estado de Michoacán

Las dependencias también informaron a Infobae México que la sesión presentó nuevos avances preliminares y se destacaron los siguientes datos:

no estaba blindado El vehículo donde viajaba Alberto Prieto

La víctima contaba con al menos 7 escoltas , algunos de ellos militares en retiro

2 vehículos fueron abandonados en el sitio de la balacera

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del enfrentamiento Crédito: Redes Sociales

2 vehículos fueron abandonados en calles aledañas al ataque

3 vehículos portaban placas del estado de Michoacán

1 vehículo no portaba placas vehiculares

Fiscalía apunta que el ataque fue por parte del crimen organizado

De acuerdo con datos de las autoridades compartidos a Infobae México, la Fiscalía de Jalisco continúa analizado los indicios recabados en la escena del crimen y las imágenes del C5 para poder dar con los responsables.

La balacera duro varios minutos Crédito: Redes Sociales

Además, una de las líneas de investigación que más se considera es que se presume que el ataque se trató de un crimen perpetrado por la delincuencia organizada, sin embargo, dentro de unos días se confirmará el móvil de lo ocurrido.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad del Estado acordó implementar:

Operativos por tierra con un programa de proximidad social en todo el territorio estatal

Celebrar reuniones diarias de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno

Reforzar la vigilancia en todo el estado

Cabe señalar que todos los operativos contarán con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía del Estado de Jalisco, Policía Metropolitana y Policía Municipal de Zapopan.

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan

Una violenta balacera registrada la mañana de este lunes 29 de diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco, provocó pánico entre vecinos y automovilistas tras una agresión armada directa contra los ocupantes de un Lamborghini Urus color anaranjado.

Los atacantes ocuparon armamento de alto calibre durante el enfrentamiento. Crédito: @Jalisco Rojo

Tras los hechos, fuentes de seguridad estatales confirmaron a Infobae México que fallecieron tres personas (entre ellas una menor de edad de 16 años) y cuatro escoltas resultaron heridos.

Diversos videos que circulan en redes sociales muestran a los agresores descendieron de al menos dos camionetas tipo pick up y abrieron fuego con armas de alto calibre contra los escoltas y ocupantes del vehículo de lujo.

Los atacantes ocuparon armamento de alto calibre durante el enfrentamiento. Crédito: Redes Sociales

En las grabaciones se observan a los civiles armados con rifles y chalecos antibalas resguardándose detrás de un vehículo color blanco mientras continúan las detonaciones.

¿Cuánto cuesta el Lamborghini involucrado en la balacera?

El precio del vehículo de lujo se debe a que posee un motor V8 biturbo de 4.0 litros, el cual alcanza una potencia máxima de hasta 666 Caballos de Vapor, que es una unidad de medida de potencia que indica que tiene una potencia extremadamente alta.

El asesinato de Alberto Prieto Valencia trajo de nuevo a la mesa las rifas colombianas en el Mercado de Abastos. (X: @FreightlinerMex/CUARTOSCURO)

Por tal motivo este auto puede ser considerado un hipercoches o vehículo de alto rendimiento, ya que combina motores de combustión con eléctricos para ofrecer aceleración y velocidad mejorados.

Dichas características convierten al vehículo en uno de los más caros de los autos deportivos, superando los 5 millones de dólares.

