Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua

El Partido Acción Nacional confirmó la muerte de Francisco Barrio Terrazas. (wikimedia)

El exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, falleció este martes a los 75 años de edad, de acuerdo con información confirmada por el Partido Acción Nacional (PAN).

El deceso ocurrió en un hospital de Houston, Texas, donde el político recibía atención médica tras una operación cardiaca reciente.

A través de sus redes sociales, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias a la familia del exmandatario, además de lamentar públicamente su fallecimiento mediante una esquela difundida en plataformas oficiales.

Trayectoria política de Francisco Barrio Terrazas

(X / @AccionNacional)

Francisco Barrio Terrazas nació el 25 de noviembre de 1950 en Chihuahua, Chihuahua. Fue licenciado en Contaduría Pública y maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

Militante del PAN desde enero de 1982, desarrolló gran parte de su carrera política bajo las siglas de ese partido.

Entre 1983 y 1986 se desempeñó como presidente municipal de Ciudad Juárez, una de las etapas más relevantes de su proyección política a nivel estatal. Posteriormente, ocupó el cargo de secretario de Acción Política en el Comité Estatal del PAN entre 1987 y 1988.

Su paso por el gobierno de Chihuahua

(wikimedia)

Barrio Terrazas fue gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998, periodo en el que encabezó la administración estatal tras una amplia trayectoria previa en el ámbito político y empresarial.

Antes de asumir cargos de elección popular, participó en organismos de representación empresarial, al fungir como presidente del Centro Empresarial y del Centro Patronal de Ciudad Juárez entre 1981 y 1983.

El fallecimiento del exgobernador fue confirmado oficialmente por el Partido Acción Nacional, organización que también reiteró su reconocimiento a la trayectoria de Barrio Terrazas y envió mensajes de solidaridad a sus familiares y allegados.