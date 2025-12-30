México

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua

El exmilitante del PAN murió a los 75 años en Houston, Texas

Guardar
El Partido Acción Nacional confirmó
El Partido Acción Nacional confirmó la muerte de Francisco Barrio Terrazas. (wikimedia)

El exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, falleció este martes a los 75 años de edad, de acuerdo con información confirmada por el Partido Acción Nacional (PAN).

El deceso ocurrió en un hospital de Houston, Texas, donde el político recibía atención médica tras una operación cardiaca reciente.

A través de sus redes sociales, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias a la familia del exmandatario, además de lamentar públicamente su fallecimiento mediante una esquela difundida en plataformas oficiales.

Trayectoria política de Francisco Barrio Terrazas

(X / @AccionNacional)
(X / @AccionNacional)

Francisco Barrio Terrazas nació el 25 de noviembre de 1950 en Chihuahua, Chihuahua. Fue licenciado en Contaduría Pública y maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

Militante del PAN desde enero de 1982, desarrolló gran parte de su carrera política bajo las siglas de ese partido.

Entre 1983 y 1986 se desempeñó como presidente municipal de Ciudad Juárez, una de las etapas más relevantes de su proyección política a nivel estatal. Posteriormente, ocupó el cargo de secretario de Acción Política en el Comité Estatal del PAN entre 1987 y 1988.

Su paso por el gobierno de Chihuahua

(wikimedia)
(wikimedia)

Barrio Terrazas fue gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998, periodo en el que encabezó la administración estatal tras una amplia trayectoria previa en el ámbito político y empresarial.

Antes de asumir cargos de elección popular, participó en organismos de representación empresarial, al fungir como presidente del Centro Empresarial y del Centro Patronal de Ciudad Juárez entre 1981 y 1983.

El fallecimiento del exgobernador fue confirmado oficialmente por el Partido Acción Nacional, organización que también reiteró su reconocimiento a la trayectoria de Barrio Terrazas y envió mensajes de solidaridad a sus familiares y allegados.

Temas Relacionados

Francisco Barrio TerrazasChihuahuaPANPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Bienvenido 2026: horario, conductores, invitados y todo sobre el programa de fin de año de TV Azteca y Televisa

Odalys Ramírez regresará al Canal de las Estrellas tras su salida de “Cuéntamelo Ya!”

Bienvenido 2026: horario, conductores, invitados

Lanzan campaña nacional para donación de órganos y aumentar los trasplantes en México

El gobierno presenta los resultados del año en procedimientos de trasplantes y facilita el registro voluntario de donadores en todo el país

Lanzan campaña nacional para donación

Esto dijo Sheinbaum sobre el estado de salud y legal del conductor del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

La presidenta indicó que la FGR ya entrevistó al conductor del convoy, por lo que próximamente informará sobre el caso

Esto dijo Sheinbaum sobre el

Gobierno revisa vías de las otras rutas del Tren Interoceánico tras descarrilamiento, pedirá certificado internacional

Autoridades buscan una certificadora para garantizar la seguridad de las vías y locomotoras antes de reanudar el transporte ferroviario de pasajeros

Gobierno revisa vías de las

Influencer mexicano Omar Núñez, a punto de pasar Navidad en prisión en EEUU: así lo escoltaron policías a su hotel

La figura de TikTok narró cómo fue retenido por la policía ante la mirada de su familia y amigos

Influencer mexicano Omar Núñez, a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco confirma que

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Influencer mexicano Omar Núñez, a

Influencer mexicano Omar Núñez, a punto de pasar Navidad en prisión en EEUU: así lo escoltaron policías a su hotel

Investigación contra Raúl Rocha y sentencia contra Anne Jakrajutatip ponen en riesgo sede de Miss Universo 2026

Caso de Nataly Montserrat González Barro da giro de presunto feminicidio a posible suicidio

¿Mía Rubín se casa? La hija de Andrea Legarreta aclara rumores y revela sus planes con Tarik Othón

“Muchas crisis”: Susy Lu revela que su matrimonio con Arath de la Torre ha estado al borde del divorcio

DEPORTES

Isa Haas llega al Nido,

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

Quién es Ilana Izquierdo, la nueva jugadora de Tigres

Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026