El frente frío número 25 provoca lluvias intensas y vientos severos en México

Protección Civil negó el acceso hasta nuevo aviso Crédito: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el avance del Frente Frío número 25 provocará un marcado descenso de temperaturas durante la noche del lunes 29 y la mañana del martes 30 de diciembre.

El SMN detalló que la llegada del frente frío número 25 generará lluvias intensas, bajas temperaturas y vientos de alta velocidad en una amplia franja del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la interacción de este sistema con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán provocará precipitaciones fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio, incluidas las zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y regiones serranas de Puebla.

Activan alerta amarilla en seis alcaldías para la mañana de este próximo martes 23 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

SMN alerta por evento de Norte en Tamaulipas

El organismo advirtió que este lunes se presentan rachas de viento de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, a medida que el evento de “Norte” intenso se desplaza gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, las condiciones meteorológicas incluyen un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, con la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

También se registran intervalos de chubascos en entidades del occidente como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, debido al ingreso de humedad del océano Pacífico.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante el descenso de temperaturas, heladas y oleaje elevado en la entidad |Crédito: X @conagua_clima

El SMN pronostica frío y lluvias para el 30 de diciembre

Para el martes 30 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán, manteniendo interacción con una vaguada en altura y originando lluvias torrenciales en Veracruz y Tabasco, así como precipitaciones intensas en Oaxaca y Chiapas.

Las condiciones de viento seguirán siendo peligrosas, con eventos de Norte de 60 a 80 km/h y rachas máximas de hasta 110 km/h tanto en la costa de Veracruz (zona centro y sur) como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Las costas de Tamaulipas, el norte de Veracruz y Tabasco experimentarán vientos de 60 a 80 km/h, mientras que campechanos, yucatecos y quintanarroenses enfrentarán rachas de 50 a 70 km/h.

El oleaje asociado se incrementará notablemente: 3 a 5 metros de altura en la costa central y sur de Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec; 2.5 a 3.5 metros en el litoral de Tamaulipas y el norte de Veracruz; y de 1 a 2 metros en las costas de Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo.

Persistirá el ambiente frío o muy frío en la mayor parte del país, y continuará la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote durante la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN pronostica lluvias

Lluvias más intensas:

- Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca (Veracruz)

- Sierra Norte y Sierra Nororiental (Puebla)

- Tamaulipas

Precipitaciones muy fuertes:

- Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas (Veracruz)

- Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra (Puebla)

- Región huasteca de San Luis Potosí

- Varias sierras en Hidalgo

- Sierra Gorda de Querétaro

Lluvias fuertes:

- Nuevo León

- Península de Yucatán