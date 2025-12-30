Amy Winehouse en CDMX, su banda original se presentará en concierto: fecha y precios para el ensamble de soul

Salón La Maraka se transforma en el escenario donde los éxitos de Amy Winehouse cobran nueva vida en 2026 (Archivo)

La Ciudad de México se alista para un evento de alto perfil: el regreso de The Amy Winehouse Band al emblemático Salón La Maraka. En una apuesta de EnLive Producciones por ofrecer una experiencia genuina, se anunció que el espectáculo reuniría a los músicos originales que acompañaron a Amy Winehouse durante la etapa más intensa de su trayectoria.

Los organizadores describieron el concierto como “una oportunidad excepcional para reencontrarse con un legado musical que sigue vigente y que mantiene una conexión especial con el público mexicano”.

La propuesta de The Amy Winehouse Band dista de la mera evocación nostálgica. Su producción subraya que la presentación permitirá disfrutar la música de Winehouse interpretada por quienes “la vivieron desde dentro, quienes compartieron escenario, ensayos y giras con una de las voces más influyentes del siglo XXI”.

La venta oficial de entradas para The Amy Winehouse Band en Ciudad de México inició en arema.mx y taquillas del recinto (Archivo)

Los responsables del evento defendieron que “en cada arreglo, en cada entrada de metales y en cada línea rítmica, se reconoce el pulso original de canciones que marcaron una época y redefinieron el soul contemporáneo”.

Según su perspectiva, el show llevaría al público a un espacio “donde la emoción se vuelve protagonista”.

El vínculo particular entre Amy Winehouse y México sustentó la relevancia del espectáculo. Los organizadores recordaron que “su música encontró desde el inicio un eco profundo en audiencias que reconocieron en ella honestidad, vulnerabilidad y una fuerza interpretativa poco común”.

Temas como “Rehab”, “Back to Black”, “Love Is a Losing Game” y “You Know I’m No Good” continuaron, en palabras de los impulsores, “dialogando con nuevas generaciones que descubren en su obra una sensibilidad atemporal”.

Escuchar estas canciones en vivo, ejecutadas por la banda responsable del sonido original, otorga —según EnLive Producciones— “una lectura más cercana y respetuosa de su universo artístico”.

La interpretación en vivo de temas como “Rehab” y “Back to Black” mantiene vigente el pulso original del soul contemporáneo (Archivo)

La producción anunció que el Salón La Maraka será “el punto de encuentro para una velada que promete emoción, respeto y celebración musical, en un ambiente íntimo que favorece la cercanía entre artistas y audiencia el próximo Viernes 20 de marzo de 2026”.

La venta de entradas inició a través de arema.mx y en las taquillas del recinto, únicos puntos de acceso autorizados. Desde la organización, anticiparon “una alta demanda para un concierto que no solo revive canciones inolvidables, sino que reafirma la vigencia y la importancia de Amy Winehouse dentro de la historia reciente de la música popular”.

El regreso de The Amy Winehouse Band a Ciudad de México promete revivir el legado musical en Salón La Maraka (Archivo)

Zonas y precios para ver a The Amy Winehouse Band en CDMX

Vip Oro: $1,500

Vip: $1,200

Preferente: $1,000

General: $800

Planta Alta VIP: $950

Planta Alta: $600

Precios + Cargos por servicio

Amy Winehouse, una voz inconfundible y su vínculo con México

El impacto de Amy Winehouse en la música contemporánea persiste tras más de una década de su fallecimiento. Reconocida mundialmente por una carrera marcada por su inconfundible voz y letras honestas, la cantante británica dejó una huella profunda en la industria y en sus seguidores de distintos países, entre ellos México.

Nacida el 14 de septiembre de 1983 en Londres, Amy Jade Winehouse creció en una familia con antecedentes musicales. Su interés por el jazz y el soul se manifestó desde temprano, influenciada por artistas como Sarah Vaughan y Dinah Washington.

En 2003, Winehouse debutó con el álbum Frank, que recibió elogios de la crítica especializada y le valió nominaciones a premios importantes en el Reino Unido.

Los temas más emblemáticos de la británica cobrarán nueva vida con la interpretación de The Amy Winehouse Band frente a una audiencia lista para dejarse llevar por la emoción (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images for NARAS)

El lanzamiento de Back to Black en 2006 consolidó el estatus internacional de la artista. Canciones como “Rehab” y “You Know I’m No Good” la posicionaron como renovadora del soul en el siglo XXI, según reportó The Guardian.

El álbum vendió más de 16 millones de copias a nivel global y obtuvo cinco premios Grammy, convirtiendo a Winehouse en la primera artista británica en ganar esa cantidad en una sola noche, conforme a datos de Reuters.

La relación de Amy Winehouse con México se fortaleció en 2009, cuando la cantante incluyó al país en su gira internacional. Ofreció un concierto en la Ciudad de México, donde miles de seguidores presenciaron una de sus últimas presentaciones fuera de Europa.

El evento fue cubierto por medios locales, que destacaron la recepción entusiasta del público mexicano y el interés de la cantante por la cultura local. Durante su estancia, Winehouse visitó puntos emblemáticos de la ciudad y expresó su aprecio por la gastronomía mexicana, según reportes de El País.