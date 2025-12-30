Alcoholímetro decembrino en la CDMX suma más de mil conductores sancionados

Las 16 alcaldías participan en el programa y los puntos de revisión se instalan de manera aleatoria. (SSC-CDMX)

El operativo alcoholímetro desplegado en la Ciudad de México durante la temporada decembrina registra hasta el momento mil 125 personas sancionadas por conducir bajo los efectos del alcohol.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las acciones se mantienen activas del 12 al 28 de diciembre de 2025 y forman parte de la estrategia de seguridad vial implementada durante las fiestas de fin de año.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el despliegue se realiza a través de 16 jornadas de revisión, con operativos permanentes las 24 horas del día en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Resultados del operativo y pruebas aplicadas

(X / @SSC_CDMX)

La SSC detalló que, durante el periodo señalado, se han aplicado 327 mil 176 pruebas AlcoStop, mecanismo que permite detectar la presencia de alcohol al interior de los vehículos.

A partir de estos filtros, se han realizado 3 mil 649 pruebas de alcoholemia, en las que los conductores deben soplar en un dispositivo para medir el nivel de alcohol en aire espirado.

Como resultado, mil 125 conductores han superado los límites permitidos por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por lo que han sido sancionados conforme a la normativa vigente y trasladados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El Torito”.

Vehículos remitidos y alcance del dispositivo vial

(X /@SSC_CDMX)

Como parte de las sanciones derivadas del operativo, la SSC informó que mil 111 vehículos han sido remitidos a un depósito vehicular, al no poder continuar circulando de manera segura.

La autoridad capitalina señaló que el alcoholímetro decembrino continúa como una de las principales estrategias de prevención vial, especialmente en periodos de alta convivencia social.

El operativo seguirá activo en fechas estratégicas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas.

Multas y sanciones por reprobar el alcoholímetro

(IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM)

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece, en su artículo 50, que está prohibido conducir cuando el nivel de alcohol en la sangre supera los 0.8 gramos por litro o cuando el alcohol en aire aspirado rebasa los 0.4 miligramos por litro. Asimismo, se prohíbe manejar bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Quienes incumplen estas disposiciones pueden recibir una multa de 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 6 mil 788 pesos, además de un arresto administrativo de hasta 36 horas y el traslado al “Torito”, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La SSC reiteró el llamado a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y a utilizar alternativas de transporte seguro, como taxi, transporte público, aplicaciones de movilidad o conductor designado, mientras el operativo se mantiene vigente hasta el cierre del año.