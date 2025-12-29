México

Senador panista exige peritaje “internacional independiente” tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Fiscalía General de la República resguarda información clave para determinar el origen del hecho

Las denuncias incluyen acusaciones de corrupción y omisiones que supuestamente derivaron en el siniestro, el cual dejó numerosos fallecidos y heridos, así como llamados a esclarecer los hechos sin dilaciones. | Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que tanto dependencias mexicanas como instituciones autónomas estarán a cargo de la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Ante esto, el senador panista, Mario Humberto Vázquez Robles señaló que la tragedia en Oaxaca es una “negligencia criminal”, resultado de una red de corrupción y tráfico de influencias.

Vázquez acusó que los responsables del descarrilamiento es de “El Clan”, agrupación integrada, presuntamente por los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y cercanos a estos, como “Amílcar Olán”.

De acuerdo con el legislador, las autoridades no deben tratar la tragedia como un “accidente” o un simple “evento ferroviario”.

La exigencias de Mario Vázquez tras la tragedia en Oaxaca

En su posicionamiento, el senador denunció que existían advertencias previas sobre los riesgos en la operación de la línea férrea. “Hoy las advertencias se convirtieron en lápidas. Los audios donde los amigos de los hijos del poder se burlaban de que el tren se descarrilaría por el balasto de mala calidad ya no son solo evidencia de corrupción, son evidencia de un crimen”, sostuvo Vázquez.

El congresista enfatizó que el Estado mexicano está obligado tanto moral como legalmente a garantizar la verdad, la justicia y el castigo para quienes resulten responsables en este caso. Asimismo, en listó sus demandas:

  1. Peritaje internacional independiente, para garantizar que la investigación no quede en manos del propio Gobierno y se conozca la verdad técnica y objetiva de lo ocurrido.
  2. Investigación penal a “El Clan”, exigiendo que la Fiscalía General de la República actúe contra los proveedores del balasto defectuoso que privilegiaron sus ganancias sobre la seguridad y la vida de las personas.
  3. Suspensión total de operaciones de la Línea Z, hasta que se garantice plenamente la seguridad estructural de toda la vía ferroviaria.

Autoridades realizan peritajes tras descarrilamiento del tren

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la ‘caja negra’ del tren ya está bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que permitirá su análisis tanto por la fiscalía federal como por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

La mandataria precisó que la FGR está a cargo de los peritajes y que desde el momento del descarrilamiento se movilizaron los equipos necesarios para asegurar la cadena de custodia.

Authorities work at the site
Authorities work at the site of train derailment on the Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec, a railway line connecting Mexico's Pacific and Gulf coasts, where several passengers were killed and injured near Nizanda, Oaxaca state, Mexico, December, 28, 2025. REUTERS/Jose de Jesus Cortes

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que se informará de manera transparente sobre las causas del accidente. La FGR, la fiscalía estatal y la ARTF trabajarán en conjunto para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad.

Sheinbaum indicó que la investigación para esclarecer las causas corresponde a la Fiscalía. Añadió que la ARTF, bajo la dirección de Andrés Lajous Loaeza, debe realizar una revisión como parte de su labor, pero en esta ocasión, por la presencia de personas fallecidas y lesionadas, la intervención de la FGR es obligatoria.

