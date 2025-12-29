México

Senado plantea cómo construir ciudades mexicanas que resistan desafíos del futuro

El debate sobre el futuro de quienes habitan zonas densamente pobladas revela nuevos retos y oportunidades para generar cambios

FOTO: Archivo
FOTO: Archivo

En el contexto de las crecientes dificultades que enfrentan las grandes urbes mexicanas, Mariela Gutiérrez Escalante, senadora y secretaria de la Mesa Directiva del Senado, subrayó la importancia de construir ciudades resilientes y sostenibles para responder a los retos de la urbanización.

Durante la apertura de los trabajos de la Comisión Especial de las Ciudades Sostenibles, la legisladora enfatizó que más de 37 millones de personas residen en las cinco zonas metropolitanas más grandes del país: Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y Valle de Toluca.

La senadora por el Estado de México detalló que la concentración demográfica en estos polos urbanos ha generado problemas en la movilidad, escasez de agua, gestión inadecuada de residuos y contaminación del aire.

Al respecto, Gutiérrez Escalante afirmó que “es necesario promover un desarrollo económico vigoroso, que sea compatible con un medio ambiente sostenible, que además avance en el cumplimiento de la Agenda 2030”.

Por qué la resiliencia urbana es clave en las grandes metrópolis

Según la senadora, casi una tercera parte de la población nacional habita en estas metrópolis, lo que obliga a repensar la administración del territorio y a buscar soluciones integrales.

Insistió en que el modelo de urbanización debe ser integral y humanista, asegurando “el derecho a la ciudad, el acceso universal a viviendas dignas y servicios básicos, así como a una movilidad segura y sostenible que priorice a los grupos vulnerables”.

Gutiérrez Escalante recalcó que la planificación urbana eficiente no puede limitarse a la colaboración entre gobierno y sociedad civil, sino que debe involucrar a todos los sectores sociales, destacando la participación de los empresarios como impulsores del desarrollo económico.

“Esta estrategia y planeación no solo se debe reducir al binomio gobierno – sociedad, sino que se requiere la suma de voluntades y de una planificación participativa de todos los sectores sociales, incluido a los empresarios, como generadores de desarrollo económico”, puntualizó la senadora.

Vivienda digna y movilidad sostenible, el reto de 37 millones

Finalmente, la legisladora insistió en que el objetivo es edificar entornos urbanos capaces de resistir desastres y salvaguardar a la población más vulnerable mediante una gestión urbana que integre sostenibilidad, participación y resiliencia.

Todas estas reflexiones, según la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, marcan la ruta para enfrentar los desafíos de las grandes metrópolis mexicanas.

El Senado propone nueva colaboración para las ciudades

  • Las grandes metrópolis requieren un desarrollo económico que sea compatible con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de la Agenda 2030, según la senadora Mariela Gutiérrez Escalante.
  • En las cinco principales zonas metropolitanas del país habitan más de 37 millones de personas, lo que genera problemas de movilidad, escasez de agua, mala gestión de residuos y contaminación del aire.
  • Casi un tercio de la población mexicana vive en estas áreas urbanas, lo que demanda nuevas formas de administración territorial.

