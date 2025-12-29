México

Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, expresó sus condolencias por accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

En redes sociales, compartió un mensaje y destacó que sus oraciones y pensamientos estarían con las personas lesionadas y todos los afectados

Guardar
El embajador ofreció sus condolencias
El embajador ofreció sus condolencias por el accidente del Tren Interoceánico. EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, expresó sus condolencias sobre los hechos ocurridos el pasado domingo 28 de diciembre en el estado de Oaxaca en su cuenta oficial de X.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados”, mencionó en redes sociales.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoRonald JohnsonOaxacamexico-noticias

Más Noticias

Libros de Amazon México más populares para regalar este 29 de diciembre

Estos títulos disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon México más

Investigarán ‘caja negra’ para determinar causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

El tren cuenta con un sistema que registra de forma continua datos sobre la operación de la locomotora, por lo que la FGR tiene bajo custodia dichos datos

Investigarán ‘caja negra’ para determinar

‘Malcolm el de en medio’: las pistas, confirmaciones y reacciones que dejó el primer adelanto de la serie

La octava temporada estará disponible en Hulu y Disney+ el 10 de abril de 2026

‘Malcolm el de en medio’:

Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este lunes

Distintos bancos están en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Oro y plata: cuál es

Alito Moreno pide detener obras de proyectos ferroviarios de la 4T tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

El presidente nacional del tricolor exigió auditorías técnicas externas, profesionales y detalladas a esas obras

Alito Moreno pide detener obras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan sin vida a dueño

Hallan sin vida a dueño de bar incendiado en Villaflores, Chiapas; tenía un ingreso al sistema penitenciario por narcomenudeo

Así define el gobierno de EEUU al Cártel Jalisco Nueva Generación

Detienen a tres personas tras cateos simultáneos en Querétaro por delitos contra la salud

Detienen a cuatro sujetos que repartían juguetes bélicos con las siglas del Cártel del Noreste en Nuevo León

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

‘Malcolm el de en medio’:

‘Malcolm el de en medio’: las pistas, confirmaciones y reacciones que dejó el primer adelanto de la serie

Yolanda Andrade afronta rumores de secuestro en plena batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica

Cuándo se estrena en México la temporada 8 de ‘Malcolm el de en medio’: Disney confirma fecha, capítulos y adelanto

Quién fue Nataly Montserrat González Barro, familiar de Hola Enfermera y Capi Pérez, hallada muerta en Cancún

El sensible mensaje de Itzel Barro, conocida como ‘Hola Enfermera’, tras el hallazgo sin vida de su prima en Cancún

DEPORTES

Montserrat Hernández es presentada como

Montserrat Hernández es presentada como nuevo refuerzo de Pumas Femenil

Cruz Azul Femenil rompe el mercado con seis refuerzos y busca ser protagonista en el Clausura 2026

Liga MX Femenil: a qué hora y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026

Salomón Rondón rechaza propuestas de Brasil para regresar con Pachuca

Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons: cuándo y dónde ver en México