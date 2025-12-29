Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, expresó sus condolencias por accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, expresó sus condolencias sobre los hechos ocurridos el pasado domingo 28 de diciembre en el estado de Oaxaca en su cuenta oficial de X.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados”, mencionó en redes sociales.
Información en desarrollo...
