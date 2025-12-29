Raúl Araiza reacciona a posible incorporación de Aarón Mercury como conductor de ‘Hoy’

Raúl Araiza, histórico conductor de 'Hoy', apoyó el ingreso de Aarón Mercury y destacó la necesidad de sangre nueva en el formato (IG)

La permanencia de Andrea Rodríguez como productora del matutino ‘Hoy’ se confirmó al menos hasta el 2026, lo que marcó el inicio de un periodo de especulación y señales de reorganización interna en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.

Durante los últimos días, diversas fuentes y voces vinculadas a Televisa señalaron posibles movimientos en el elenco, con el desembarco de Aarón Mercury y Karime Pindter como principales candidatos para consolidarse como conductores fijos del formato.

Un nuevo ciclo en el matutino de Televisa

Según declaraciones en la cuenta de ‘X’ de Serios y Sinceros, la negociación buscó insertar nuevas figuras de forma escalonada: “Aarón y Karime en pláticas para estar de manera fija en el programa ‘Hoy’ para 2026”, aseguraron en la red social.

La continuidad de Andrea Rodríguez como productora de 'Hoy' quedó asegurada hasta 2026, consolidando su liderazgo en el programa de Televisa (Foto: Televisa)

El perfil detalló el posible esquema de participación de ambos: “No estarían todos los días y no siempre juntos. Karime sería por lo pronto fija en jueves y Aarón en viernes. Si sabemos más les avisamos”, publicaron.

Desde la óptica de los involucrados en la producción, la renovación de la plantilla de conductores respondió a una estrategia deliberada ante la rotación que ha caracterizado a ‘Hoy’ en los últimos ciclos.

El reportero Gabriel Cuevas explicó la postura oficial sobre la continuidad inmediata del programa: “Televisa pidió al programa ‘Hoy’ continuar con el programa esta semana, hasta el viernes”, dijo Cuevas.

El periodista también aportó detalles sobre las presiones internas respecto a la permanencia de ciertas figuras:

“Esta fuente también me dijo que a Aarón se lo van a jalar de conductor, se lo quieren jalar para la sección de ‘La Nube’. Me dijo que es algo que Andrea Rodríguez está pensando”, añadió de acuerdo con lo que recogió directamente en Televisa.

El matutino ‘Hoy’ de Televisa explora una reorganización interna con posibles movimientos en su elenco principal y la suma de nuevos talentos (Programa Hoy)

Además, Cuevas destacó el papel que jugó Galilea Montijo al solicitar a la producción que Andrea Escalona se mantuviera en el elenco, pese a los antecedentes de tensión entre ambas conductoras.

El Negro Araiza y el recambio generacional

El posible ingreso de Aarón Mercury al matutino generó expectativa también entre los actuales miembros del staff. Raúl Araiza, conductor histórico del formato, expresó su visión sobre el recambio generacional en declaraciones recogidas por medios de espectáculo:

“Me encantaría, es un chavo lleno de energía y se necesita nueva sangre, hay secciones que ya no podemos hacerlas, hay secciones que de plano ya no queremos nosotros hacer, pero la productora lo sabe”, afirmó Araiza.

Aarón Mercury y Karime Pindter surgieron como candidatos destacados para integrarse como conductores fijos en ‘Hoy’ a partir de 2026 (Instagram: Aarón Mercury)

El conductor matizó su postura respecto a la evolución del equipo: “Él es joven, más joven, Nicola estaba perfecto y (su salida) no fue de nosotros, fue de la empresa, pero él está perfecto, Karime está perfecta, mucha gente que meten de ‘Las Estrellas’, es nueva sangre. Aarón entra perfecto, lo queremos”, sostuvo Araiza sobre la integración de nuevas caras.

Por su parte, el propio Aarón Mercury confirmó el estado de las negociaciones y la disposición para sumarse oficialmente a la plantilla:

“Ojalá y sí porque estamos hablando, estamos como en pláticas y así, y pues yo feliz de que me inviten y que me llamen, y yo feliz de participar en todo”, señaló Mercury en un encuentro con los medios.

Negociaciones actuales plantean que Karime Pindter participaría como conductora fija los jueves y Aarón Mercury los viernes en 'Hoy' (RS)

De momento, la producción de ‘Hoy’ no oficializó cambios en el elenco ni concretó públicamente la incorporación de Aarón Mercury, aunque se confirmó que las conversaciones con el equipo del conductor estaban en curso.