Mató a golpes a su padre de 85 años en Michoacán: ya fue detenido por las autoridades

Roberto "N" fue detenido tras cumplimentarse una orden. Crédito: Fiscalía General del Estado de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la detención de un hombre presuntamente implicado en la muerte de su propio padre de 85 años, en Zamora, Michoacán.

El hombre arrestado, identificado como Roberto “N”, habría violentado física y verbalmente a su padre el pasado 28 y 29 de noviembre de 2025, lo que le haría provocado la muerte.

Asesinato del adulto mayor en Zamora, Michoacán

Las indagatorias señaladas por la FGE establecen que Roberto “N” habría ejercido violencia física y verbal contra su padre en el domicilio familiar, ubicado en la calle Andador Alfonso García, en la colonia Infonavit Progreso Nacional, entre el 28 y el 29 de noviembre de 2025.

Los hechos se habrían repetido durante las dos fecha mencionadas, donde la la víctima fue golpeada en distintas partes del cuerpo.

Tras la segunda agresión, el 29 de noviembre, familiares de la víctima habrían intervenido, trasladándolo a otra vivienda para resguardar su integridad, sin embargo, el adulto mayor murió pocas horas después como resultado de las lesiones, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias.

Detención de Roberto “N”

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que, a partir de las pruebas reunidas, se logró establecer la posible responsabilidad de Roberto “N” en el homicidio.

Por esta razón, se solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida y ejecutada, resultando en la detención del presunto asesino.

El supuesto responsable fue puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso correspondiente. La FGE reiteró que mantiene acciones para evitar la impunidad en delitos que atenten contra la vida.

El caso permanece bajo investigación en la Fiscalía Regional de Zamora, que recopila pruebas y testimonios para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Las autoridades recalcaron la importancia de mantener abiertas las líneas de atención ante situaciones de violencia familiar y exhortaron a la población a denunciar cualquier hecho similar.

Hechos similares en el país

En Chenalhó, Chiapas, dos hijos de un adulto mayor identificado como Yovano “N” fueron señalados por la comunidad como los presuntos responsables del asesinato de su propio padre, en un conflicto derivado por la disputa de un terreno.

El cuerpo de la víctima fue hallado atado de manos y pies dentro de un costal, en avanzado estado de descomposición, aproximadamente doce días después de su desaparición.

Los presuntos asesinos fueron obligados a darle sepultura al cuerpo mientras estaban amarrados de la cintura. Crédito: Redes sociales

El caso expone la persistencia de conflictos agrarios en la región y la manera en que la justicia comunitaria actúa ante la falta de intervención estatal efectiva.

Los pobladores detuvieron a los presuntos responsables y los obligaron a sepultar el cuerpo de su padre antes de entregarlos a las autoridades.

Este episodio refleja la tensión entre las formas tradicionales de resolución de conflictos y el sistema de justicia formal en comunidades indígenas de Chiapas.