Plan Michoacán logró la detención de 16 personas y el aseguramiento de 27 armas, entre otros objetos

Objetos asegurados en las acciones del Plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, realizaron diversos operativos y patrullajes que derivaron en la detención de 16 personas y el aseguramiento de diversos objetos.

Las tareas fueron informadas por el Gabinete de Seguridad, mediante sus canales oficiales.

Durante los trabajos se aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 9 vehículos. Las autoridades informaron que estos resultados forman parte del esfuerzo conjunto para fortalecer la seguridad en el estado.

Tras el informe las autoridades destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional para mantener la vigilancia y responder a las necesidades de la población.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes. Las instituciones participantes reiteraron su compromiso de mantener la coordinación y reforzar las acciones para garantizar condiciones de paz en Michoacán.

Armas aseguradas por el ejército en el marco del Plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

A pesar de señalar las cifras, las autoridades no detallaron en qué periodo de tiempo ocurrieron los aseguramiento.

Además, informaron que en la región se están efectuando patrullajes para proteger al sector agrícola y publicaron las cifras totales que lleva el Plan Michoacán desde su implantación.

Patrullajes y tareas en zonas agrícolas

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, realizaron patrullajes, recorridos a pie y acciones de proximidad social en distintas regiones de Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Las labores de vigilancia se concentraron en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas ubicadas en los siguientes municipios:

Nuevo San Juan Parangaricutiro

Villa Madero

Zitácuaro

Apatzingán

Buenavista Tomatlán

Parácuaro, Múgica

San Juan de los Plátanos

Lázaro Cárdenas

Chinicuila

Felipe Carrillo Puerto.

Vigilancia del sector agrícola en el marco del Plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las autoridades informaron que estas acciones buscan brindar seguridad y tranquilidad a las comunidades y sectores productivos de la región. Los operativos incluyeron presencia en zonas agrícolas e industriales, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir hechos delictivos y proteger a productores y trabajadores.

Estadísticas totales del Plan Michoacán

Según informes del Gabinete de Seguridad, del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, las acciones coordinadas entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades estatales, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, resultaron en la detención de 241 personas y el aseguramiento de un importante número de objetos relacionados con actividades ilícitas.

Además, durante ese periodo se han aseguraron los siguientes objetos ilícitos:

118 armas de fuego

Más de 9 mil cartuchos

484 cargadores

212 vehículos

176 artefactos explosivos

53 kilos de material explosivo

Más de 764 kilos de metanfetamina

75 kilos de marihuana

28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas, señaladas como precursores de drogas sintéticas

Además, las autoridades reportaron la inhabilitación de 16 campamentos y 39 tomas clandestinas.

Estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la seguridad y combatir actividades delictivas en diversas regiones del estado.

Las instituciones participantes señalaron que se mantiene la coordinación para continuar con los operativos y garantizar la tranquilidad de la población y de los sectores productivos de Michoacán.