‘Malcolm el de en medio’: las pistas, confirmaciones y reacciones que dejó el primer adelanto de la serie

Primer avance oficial del esperado regreso de Malcolm el de en medio. Crédito: (Youtube/HULU)

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair presentó oficialmente el primer adelanto de su espera octava temporada —integrada por cuatro episodios— y las reacciones en redes sociales se dispararon minutos después de la liberación del tráiler.

El clip, de apenas 30 segundos de duración, dio pistas y confirmó aspectos claves de la trama que fueron adelantados por Bryan Cranston (Hall) y Jane Kaczmarek (Lois), entre ellos, la aparición de Kelly, la hermana menor de Malcolm (Frankie Muniz).

Dónde comenzará ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’

La historia se centrará en una encrucijada para Malcolm, quien tras evadir durante años con éxito a su disfuncional familia se ve presionado para volver y acompañar a sus padres en una ceremonia por su 40 aniversario de bodas.

Convencido a fuerzas por su pareja, Tristan (Kiana Madeira) y su hija Leah (Keeley Karsten), regresa a los suburbios para confirmar que el caos sigue imperando en la vida de sus padres y hermanos.

Su encuentro, enfrentará a Malcolm ante la difícil decisión de intentar reconectar lazos familiares o alejarse para retornar a una vida de bonanza.

Antiguos y nuevos personajes aparecen en la nueva temporada de Malcolm el de en medio. (Hulu / YouTube)

Qué personajes vuelven y que personajes se integran

Más que sorpresas, el tráiler dejó varias confirmaciones y aguardó a un nuevo adelanto la presencia de Caleb Ellsworth-Clark, quien interpreta a Dewey en sustitución de Erik Per Sullivan, quien declinó volver al proyecto tras renunciar a la actuación y cursar una maestría en Harvard.

Además, un nuevo personaje se asomó brevemente en el caos previo a la ceremonia de Hall y Lois: Kelly. Según filtraciones confirmadas por el elenco, la menor de la familia, identificada como una persona no binaria, aportará nuevos elementos a la dinámica de los Wilkerson.

Otros personajes que vuelven son Francis (Chris Kennedy Masterson), Reese (Justin Berfield) y Piama (Emy Coligado), además de todos los miembros de “Los Caballeros del Canto”.

Reacciones en redes sociales

Considerada como una serie de culto en México que incluso superó en popularidad su transmisión en Estados Unidos, Malcolm el de en medio generó una ola de reacciones en el país.

¿Por qué es Tendencia?, cuenta de X —antes Twitter— enfocada en tópicos que dominan la conversación, consignó cientos de reacciones de usuarios.

Las opiniones se dividieron entre comentarios llenos de añoranza por el regreso, críticas a nuevos personajes, escepticismo sobre la calidad de la temporada y la ausencia de Erik Per Sullivan.

“Si no vuelve Dewey no tiene sentido”

“Todo muy bien, pero siento que su hermana no era necesaria, puede funcionar bien solamente con los chicos como en las temporadas pasadas”

“Le daré una pequeña oportunidad pero lo más seguro es que finja que nunca existió”

“Solo espero que el doblaje le haga justicia”

Usuarios de X volvieron tendencia la serie. (Captura de pantalla, X)

¿Cuándo se estrena?

Disney+ confirmó que la nueva temporada de la serie estará disponible en México a partir del 10 de abril de 2026. La miniserie, que constará de cuatro episodios, también se estrenará en Hulu para el público de Estados Unidos y en Disney+ a nivel internacional.