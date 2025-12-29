México

Luis “Potro” Caballero, Fernanda de la Mora y Salvador Zerboni: rumores de presunta infidelidad tras la separación

Señalamientos digitales avivaron especulaciones tras el anuncio oficial

En los últimos días se ha viralizado información en redes sociales tras la separación de la pareja. (Composición fotográfica: Instagram/@zalvador zerboni/@ferdlm/@luispotrocaballero)

En los últimos días, la ruptura entre Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora se convirtió en tema de conversación tras la difusión de distintas versiones en redes sociales y medios de comunicación.

La atención se intensificó por tratarse de dos figuras públicas con amplia presencia digital, lo que amplió la circulación de especulaciones en torno a los motivos de la separación.

La pareja dio a conocer su decisión mediante un mensaje conjunto en plataformas digitales, en el que informó el fin de la relación y pidió respeto a su privacidad. En ese anuncio, señalaron que no existían terceras personas involucradas y que no ofrecerían más detalles.

Poco después, el nombre del actor Salvador Zerboni comenzó a aparecer vinculado a la conversación a partir de señalamientos no confirmados que lo colocaban como un supuesto tercero.

Aunque ninguna de las partes ha respondido a esas versiones, la mención bastó para reactivar el interés y multiplicar los comentarios en las plataformas.

Versiones paralelas y rumores sin confirmar

Ambos hace poco se convirtieron en padres

A la par de los señalamientos que involucran a Zerboni, también surgieron publicaciones que apuntan a una presunta infidelidad atribuida a Caballero, relacionada con una compañera de elenco en la obra teatral en la que participa actualmente. Estas versiones, difundidas en redes, no han sido confirmadas o desmentidas por los involucrados.

La existencia de estas controversias que señalan a la influencer y al actor han creado un sin fin de presuntas verdades en los medios. Sin declaraciones adicionales ni pruebas, todo se sostiene en especulación y reacciones del público.

Hasta ahora, ni Caballero ni de la Mora han modificado su postura inicial.

La reacción en redes y el peso de la historia

La pareja solía compartir contenido juntos en redes sociales - (Instagram/@luispotrocaballero)

Las redes sociales intensificaron la noticia, los seguidores de ambos detectaron cambios en fotografías, mensajes y dinámicas que se entendieron como señales de distanciamiento, lo que alimentó la narrativa de una ruptura conflictiva.

En el caso de Caballero, algunos internautas retomaron episodios de su pasado televisivo, particularmente su participación en un reality show, para relacionarlo con controversias previas. Estas referencias, basadas en recuerdos del público, volvieron a circular como argumentos en las redes.

Fernanda de la Mora ha sido mencionada desde su faceta como deportista e influencer, lo que añadió más atención a la historia. La mezcla de audiencias contribuyó a que el tema se expandiera más allá del ámbito del entretenimiento, alcanzando espacios de conversación más amplios y donde más se puede mal informar.

