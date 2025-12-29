Lotería Nacional lanza colección especial, homenaje a la pasión futbolera rumbo a 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Lotería Nacional anunciaron el lanzamiento del Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol, una colección conmemorativa. Foto: Lotería Nacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Lotería Nacional anunciaron el lanzamiento del Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol, una colección conmemorativa de 20 billetes que celebra las experiencias y recuerdos de México como sede de la Copa del Mundo.

Esta edición representa el primer paso del mundial social de 2026, según informaron las autoridades federales y la propia Lotería Nacional.

La colección está compuesta por diseños que evocan la pasión del país por el fútbol y estará disponible para todos los aficionados.

Cada cachito del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 tiene un costo de 35 pesos, y el álbum físico se entregará sin costo adicional al adquirir la serie completa de 20 cachitos, que suma un total de 700 pesos.

La edición puede adquirirse con vendedores autorizados y en puntos de venta oficiales a nivel nacional.

Se trata de una edición especial por el evento deportivo del siguiente año. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

El álbum y sus elementos conmemorativos

La portada del Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol rinde tributo a la tradición ancestral del juego de pelota. En su interior, los 20 billetes conmemorativos homenajean momentos históricos de los mundiales celebrados en territorio mexicano.

El billete de 1970 recuerda la primera vez que México fue sede, fusionando elementos del Día de Muertos con la fiebre futbolera.

México 1986 se representa con un billete que incorpora las banderas de los países participantes.

El álbum también reconoce el mundial femenil de 1971, evento poco difundido en su momento.

La colección culmina con el billete especial México 2026, que lleva el lema “Un país, una pasión”.

Todos estos elementos, según la Lotería Nacional, buscan acercar la memoria deportiva a nuevas generaciones y fortalecer el vínculo con el fútbol de cara al próximo evento mundialista.

La portada del Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol rinde tributo a la tradición ancestral del juego de pelota. Foto: Lotería Nacional.

Cómo adquirir el álbum y participación digital

La Lotería Nacional ha dispuesto mecanismos para que la colección esté al alcance de la mayor cantidad de personas. La compra de los billetes puede realizarse en:

Papelerías, supermercados, tiendas departamentales y puntos autorizados que cuenten con terminal bancaria.

La página web y aplicación oficial MiLotería.mx, donde es posible acceder al álbum digital y sumar las compras efectuadas en canales electrónicos.

La descarga del álbum digital estará disponible a partir del 12 de enero, permitiendo que los usuarios agreguen los billetes adquiridos en diferentes plataformas. Según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta alternativa digital complementa la experiencia física y amplía el acceso al público.

La Lotería Nacional ha dispuesto mecanismos para que la colección esté al alcance de la mayor cantidad de personas. Foto: Lotería Nacional.

Detalles del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 entregará un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos. El sorteo se celebrará la noche del domingo 11 de enero a las 20 horas, con una emisión de dos millones 400 mil cachitos. La transmisión se realizará en vivo por el canal institucional de YouTube “Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional”.

Tanto la Lotería Nacional como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resaltaron que esta edición especial busca incluir a toda la comunidad aficionada al fútbol y preservar la memoria de los mundiales organizados en México.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 entregará un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos. Foto: Lotería Nacional.