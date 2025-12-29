México

Lotería Nacional lanza colección especial, homenaje a la pasión futbolera rumbo a 2026

El nuevo álbum y los billetes temáticos llegan a los puntos de venta y plataformas digitales, acercando a los aficionados al legado de los torneos internacionales

Guardar
La Secretaría de Hacienda y
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Lotería Nacional anunciaron el lanzamiento del Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol, una colección conmemorativa. Foto: Lotería Nacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Lotería Nacional anunciaron el lanzamiento del Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol, una colección conmemorativa de 20 billetes que celebra las experiencias y recuerdos de México como sede de la Copa del Mundo.

Esta edición representa el primer paso del mundial social de 2026, según informaron las autoridades federales y la propia Lotería Nacional.

La colección está compuesta por diseños que evocan la pasión del país por el fútbol y estará disponible para todos los aficionados.

Cada cachito del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 tiene un costo de 35 pesos, y el álbum físico se entregará sin costo adicional al adquirir la serie completa de 20 cachitos, que suma un total de 700 pesos.

La edición puede adquirirse con vendedores autorizados y en puntos de venta oficiales a nivel nacional.

Se trata de una edición especial por el evento deportivo del siguiente año. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

El álbum y sus elementos conmemorativos

La portada del Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol rinde tributo a la tradición ancestral del juego de pelota. En su interior, los 20 billetes conmemorativos homenajean momentos históricos de los mundiales celebrados en territorio mexicano.

  • El billete de 1970 recuerda la primera vez que México fue sede, fusionando elementos del Día de Muertos con la fiebre futbolera.
  • México 1986 se representa con un billete que incorpora las banderas de los países participantes.
  • El álbum también reconoce el mundial femenil de 1971, evento poco difundido en su momento.
  • La colección culmina con el billete especial México 2026, que lleva el lema “Un país, una pasión”.

Todos estos elementos, según la Lotería Nacional, buscan acercar la memoria deportiva a nuevas generaciones y fortalecer el vínculo con el fútbol de cara al próximo evento mundialista.

La portada del Álbum Retro
La portada del Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol rinde tributo a la tradición ancestral del juego de pelota. Foto: Lotería Nacional.

Cómo adquirir el álbum y participación digital

La Lotería Nacional ha dispuesto mecanismos para que la colección esté al alcance de la mayor cantidad de personas. La compra de los billetes puede realizarse en:

  • Papelerías, supermercados, tiendas departamentales y puntos autorizados que cuenten con terminal bancaria.
  • La página web y aplicación oficial MiLotería.mx, donde es posible acceder al álbum digital y sumar las compras efectuadas en canales electrónicos.

La descarga del álbum digital estará disponible a partir del 12 de enero, permitiendo que los usuarios agreguen los billetes adquiridos en diferentes plataformas. Según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta alternativa digital complementa la experiencia física y amplía el acceso al público.

La Lotería Nacional ha dispuesto
La Lotería Nacional ha dispuesto mecanismos para que la colección esté al alcance de la mayor cantidad de personas. Foto: Lotería Nacional.

Detalles del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 entregará un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos. El sorteo se celebrará la noche del domingo 11 de enero a las 20 horas, con una emisión de dos millones 400 mil cachitos. La transmisión se realizará en vivo por el canal institucional de YouTube “Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional”.

Tanto la Lotería Nacional como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resaltaron que esta edición especial busca incluir a toda la comunidad aficionada al fútbol y preservar la memoria de los mundiales organizados en México.

El Sorteo Zodiaco Especial No.
El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 entregará un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos. Foto: Lotería Nacional.

Temas Relacionados

Lotería NacionalCopa del Mundo 2026Mundial 2026mexico-noticias

Más Noticias

Cómo el ejercicio físico puede acelerar la recuperación emocional tras una ruptura de pareja

Las investigaciones muestran que la actividad deportiva regular reduce síntomas depresivos y fortalece el bienestar físico tras una separación

Cómo el ejercicio físico puede

Hombres o mujeres ¿quiénes son los que hablan más, según la UNAM?

Las características culturales y los roles de género determinan cómo se comunican las personas, modificando su comportamiento de acuerdo con el entorno

Hombres o mujeres ¿quiénes son

La SEP presume triunfos judiciales contra productos chatarra en las escuelas

Durante 2025, el 86 % de los planteles escolares en México logró eliminar la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas

La SEP presume triunfos judiciales

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca en vivo: Marina recupera los cuerpos de las 13 personas fallecidas

El accidente, que dejó víctimas mortales, ocurrió la mañana del 28 de diciembre, cuando el tren se salió de las vías a la altura de Nizanda

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en

Autoridades pronostican heladas en CDMX: cuándo bajará la temperatura y cuáles son las recomendaciones

Las autoridades de Protección Civil pidió a la población considerar las bajas temperaturas

Autoridades pronostican heladas en CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Betito”, sobrino

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

El FBI estima que las motocicletas decomisadas a Ryan Wedding en México tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares

Detienen a otra persona por el asesinato de Carlos Manzo, asegura Grecia Quiroz

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

Quién fue Nelson Flores, pieza clave del narco entre los Mara Salvatrucha y la Mafia Mexicana en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Raúl Araiza reacciona a posible

Raúl Araiza reacciona a posible incorporación de Aarón Mercury como conductor de ‘Hoy’

Stranger Things continúa a la cabeza del top 10 Netflix México: las mejores series en streaming del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

Luis “Potro” Caballero, Fernanda de la Mora y Salvador Zerboni: rumores de presunta infidelidad tras la separación

Loreto Peralta responde a quienes la critican por aparecer en la casita de Bad Bunny tras despreciar al reguetón

DEPORTES

El mensaje que Lucas Ocampos

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026

Cuáles serán los técnicos mexicanos en el Clausura 2026