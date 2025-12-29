México

Hallaron los cuerpos de dos estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco

Familiares, amigos y toda la comunidad estudiantil exige a las autoridades investigar el caso y dar con los responsables

Familiares y amigos de los alumnos se unieron a las campañas de búsqueda en redes sociales. (FB TECNM-Acapulco)

El municipio de Acapulco se encuentra de luto luego de que se diera a conocer la desaparición y, posteriormente, el hallazgo de los cuerpos de dos estudiantes pertenecientes al Instituto Tecnológico de Acapulco.

Los jóvenes fueron vistos por última vez el pasado 20 de diciembre y tanto padres, amigos y la propia institución educativa rápidamente se comunicaron con las autoridades para dar aviso sobre la ausencia de los alumnos. Desde sus redes sociales, la escuela pidió cualquier información sobre su paradero, pero finalmente por este mismo medio dieron la noticia de su muerte.

Con un par de publicaciones, el Tecnológico externó la Alerta Amber que iniciaron las autoridades y ofreció su acompañamiento a las familias afectadas, mismo que han reiterado tras la noticia.

Ya se iniciaron los protocolos correspondientes para buscar a los jóvenes estudiantes de ingeniería. (FB TECNM-Acapulco)

Autoridades encuentran a los estudiantes

Luego de que se diera el aviso de desaparición, se reveló que entre los tres cadáveres hallados seis días después en la colonia Silvestre Castro se identificó a los jóvenes aspirantes a ingenieros.

Los cuerpos, localizados en bolsas de plástico y con signos de tortura en Acapulco, corresponden a Irving Antonio Cebrero y Víctor Mendoza García, según confirmó la propia institución educativa por medio de una publicación a través de sus redes sociales. Permanece pendiente la confirmación de la identidad del tercer cuerpo, presumiblemente Raymundo Ramos Soto, a la espera de los resultados de pruebas de ADN.

La escuela externó sus condolencias con los seres queridos de los jóvenes. (FB TECNM-Acapulco)
La escuela externó sus condolencias con los seres queridos de los jóvenes. (FB TECNM-Acapulco)

Los tres estudiantes del ITA desaparecieron el 20 de diciembre en la zona poniente del puerto, cuando se dirigían a la playa Mimosa, cerca del poblado Pie de la Cuesta. El hallazgo de los restos, en avanzado estado de descomposición, ocurrió el 26 de diciembre en un paraje de la misma colonia.

Comunidad se manifiesta contra la violencia

Las autoridades informaron que peritos de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento de los cuerpos. Posteriormente, el jueves siguiente al hallazgo, tres personas fueron detenidas en el poblado de San Isidro, presuntamente vinculadas con la desaparición de los estudiantes.

En respuesta, choferes del transporte público de la zona bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo para impedir el traslado de los detenidos, reflejando el clima de tensión y la relación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Las familias de las víctimas, junto con amigos y vecinos, han protagonizado protestas familiares demandando respuestas. El miércoles 24 de diciembre bloquearon, durante unas cuatro horas, un carril de la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de El Asta Bandera, para exigir la presentación de los jóvenes. Al término de la manifestación, representantes de los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario de Desarrollo Político del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y personal de la Fiscalía.

En medio de la indignación ciudadana, los familiares informaron que las autoridades asumieron el compromiso de reforzar las acciones para localizar a los estudiantes y esclarecer los hechos, en respuesta a la presión social creciente en Acapulco.

