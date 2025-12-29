México

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: lista completa de las 70 personas hospitalizadas

Entre los hospitalizados se encuentran menores y adultos mayores, con edades que van desde los 3 hasta los 78 años

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la lista completa de las 70 personas que permanecen hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un accidente que hasta el momento ha dejado 13 personas muertas.

¿Quiénes son y dónde están?

El accidente del Tren Interoceánico, registrado en la Línea Z a la altura de Nizanda, provocó que decenas de pasajeros fueran trasladados a distintos hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Gobernación, las personas heridas fueron distribuidas en hospitales de Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Tehuantepec.

El listado, publicado de manera oficial, incluye nombre, edad y hospital donde los afectados reciben atención.

Entre los hospitalizados se encuentran personas con edades que van desde los 3 a los 78 años. En el listado hay 11 menores y 10 adultos mayores.

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

Lista completa de personas hospitalizadas

  1. Abigail Lizarraga Arias, 34, Hospital de Juchitán
  2. Abril Solorzano Cruz, 12, Hospital de Juchitán
  3. Akwjo Salazar Rodríguez, 72, Hospital de Juchitán
  4. Calli Santiago Antonio, 18, Hospital de Juchitán
  5. Elidia de la Cruz López, 66, Hospital de Juchitán
  6. Gilberta Josefina Calvo Vasquez, S/D, Hospital de Juchitán
  7. Jorge Alberto Hernández, 29, Hospital de Juchitán
  8. Liliana del Carmen González Cruz, 30, Hospital de Juchitán
  9. Livia A. Alvarado, 73, Hospital de Juchitán
  10. Luis Augusto Kat Canto, S/D, Hospital de Juchitán
  11. María Fernanda Serrano Moreno, 13, Hospital de Juchitán
  12. Martha Lidia Santiago Antonio, 42, Hospital de Juchitán
  13. Mellani Zaragoza Medina, 17, Hospital de Juchitán
  14. Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44, Hospital de Juchitán
  15. Nahomi Katerine Ríos Vásquez, 21, Hospital de Juchitán
  16. Nelli Rosario Arana Serrano, 57, Hospital de Juchitán
  17. Patricia Castro Sánchez, 23, Hospital de Juchitán
  18. Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33, Hospital de Juchitán
  19. Ulises Jauregui García, 51, Hospital de Juchitán
  20. Uriel Castillejos Cruz, 20, Hospital de Juchitán
  21. Victor Ventral Ordóñez, 18, Hospital de Juchitán
  22. Ximena Ríos, 9, Hospital de Juchitán
  23. Hernández Hernández Ariadna, 33, Hospital General de Salina Cruz
  24. López Hernández Ian Oswaldo, 12, Hospital General de Salina Cruz
  25. Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48, Hospital Ixtepec
  26. Axel Eduardo Antonio Fabre, 16, Hospital Ixtepec
  27. Carla Valeria Sánchez Cheng, 22, Hospital Ixtepec
  28. Claudia Cruz Alcántara, 47, Hospital Ixtepec
  29. Ereida López Ordaz, 54, Hospital Ixtepec
  30. Felipe Calvo Chiapas (Chiapas), 33, Hospital Ixtepec
  31. Guadalupe Ruiz Zambrano, 78, Hospital Ixtepec
  32. Gustavo Alejandro Del Toro González, 36, Hospital Ixtepec
  33. Itza Julisa Márquez Alejo, 21, Hospital Ixtepec
  34. María del Carmen Chiñas Reyes, 55, Hospital Ixtepec
  35. Perla Del Carmen Toledo Ávalos, 20, Hospital Ixtepec
  36. Alexia Cerquedo Mejía, 20, Matías Romero
  37. Alexis Iglesias Temichs, 20, Matías Romero
  38. Alexis Ríos Gallegos, 17, Matías Romero
  39. Alma Jasive Bemol Albores, 32, Matías Romero
  40. Alonso Ríos Gallegos, 11, Matías Romero
  41. Ashley Aylin Fabre Mingo, 13, Matías Romero
  42. Claudia Gallegos Castillo, 38, Matías Romero
  43. Dulce Nayeli López Morales, 31, Matías Romero
  44. Edwin Alan Gómez Falcón, 32, Matías Romero
  45. Emérit Daniel Ríos López, 8, Matías Romero
  46. Feliciano Cruz Benítez, 46, Matías Romero
  47. Flor Temichs Cinta, 47, Matías Romero
  48. Gustavo Ríos Ponce, 38, Matías Romero
  49. Indira Lara Pineda, 32, Matías Romero
  50. Itzel Sosa Carrasquedo, 30, Matías Romero
  51. Jeferson Javier Laureano Bemol, 11, Matías Romero
  52. Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24, Matías Romero
  53. Joana Osorio Castro, 19, Matías Romero
  54. José Luis Fabre Pazarro, 37, Matías Romero
  55. José Matías Fabre Falcón, 7, Matías Romero
  56. Juan Daniel Ríos Ponce, 32, Matías Romero
  57. Juan Manuel Iglesias López, 45, Matías Romero
  58. Karla Mérida Leyva Castillejos, 73, Matías Romero
  59. Lindoro Hernández Ortiz, 78, Matías Romero
  60. María Eugenia Zaragoza Ceja, 72, Matías Romero
  61. Melani Arum Laureano Bemol, 7, Matías Romero
  62. Paola Laureano Bemol, 4, Matías Romero
  63. Regina Torres Castro, 3, Matías Romero
  64. Vuleni Vázquez Flores, 24, Matías Romero
  65. Domínguez Ramírez Ronaldo, 61, Tehuantepec
  66. Domínguez Rosales Libertad, 25, Tehuantepec
  67. Lara Pineda Alfonso, 26, Tehuantepec
  68. Moreno Vásquez Gabriela, 49, Tehuantepec
  69. Ortiz López Karla, 19, Tehuantepec
  70. Palacios Pacheco Efrén, 61, Tehuantepec

Además, se habilitó un teléfono de contacto para familiares de las víctimas: 55 2230 2106

