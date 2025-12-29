Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: lista completa de las 70 personas hospitalizadas

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la lista completa de las 70 personas que permanecen hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un accidente que hasta el momento ha dejado 13 personas muertas.
¿Quiénes son y dónde están?
El accidente del Tren Interoceánico, registrado en la Línea Z a la altura de Nizanda, provocó que decenas de pasajeros fueran trasladados a distintos hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Gobernación, las personas heridas fueron distribuidas en hospitales de Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Tehuantepec.
El listado, publicado de manera oficial, incluye nombre, edad y hospital donde los afectados reciben atención.
Entre los hospitalizados se encuentran personas con edades que van desde los 3 a los 78 años. En el listado hay 11 menores y 10 adultos mayores.
Lista completa de personas hospitalizadas
- Abigail Lizarraga Arias, 34, Hospital de Juchitán
- Abril Solorzano Cruz, 12, Hospital de Juchitán
- Akwjo Salazar Rodríguez, 72, Hospital de Juchitán
- Calli Santiago Antonio, 18, Hospital de Juchitán
- Elidia de la Cruz López, 66, Hospital de Juchitán
- Gilberta Josefina Calvo Vasquez, S/D, Hospital de Juchitán
- Jorge Alberto Hernández, 29, Hospital de Juchitán
- Liliana del Carmen González Cruz, 30, Hospital de Juchitán
- Livia A. Alvarado, 73, Hospital de Juchitán
- Luis Augusto Kat Canto, S/D, Hospital de Juchitán
- María Fernanda Serrano Moreno, 13, Hospital de Juchitán
- Martha Lidia Santiago Antonio, 42, Hospital de Juchitán
- Mellani Zaragoza Medina, 17, Hospital de Juchitán
- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44, Hospital de Juchitán
- Nahomi Katerine Ríos Vásquez, 21, Hospital de Juchitán
- Nelli Rosario Arana Serrano, 57, Hospital de Juchitán
- Patricia Castro Sánchez, 23, Hospital de Juchitán
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33, Hospital de Juchitán
- Ulises Jauregui García, 51, Hospital de Juchitán
- Uriel Castillejos Cruz, 20, Hospital de Juchitán
- Victor Ventral Ordóñez, 18, Hospital de Juchitán
- Ximena Ríos, 9, Hospital de Juchitán
- Hernández Hernández Ariadna, 33, Hospital General de Salina Cruz
- López Hernández Ian Oswaldo, 12, Hospital General de Salina Cruz
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48, Hospital Ixtepec
- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16, Hospital Ixtepec
- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22, Hospital Ixtepec
- Claudia Cruz Alcántara, 47, Hospital Ixtepec
- Ereida López Ordaz, 54, Hospital Ixtepec
- Felipe Calvo Chiapas (Chiapas), 33, Hospital Ixtepec
- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78, Hospital Ixtepec
- Gustavo Alejandro Del Toro González, 36, Hospital Ixtepec
- Itza Julisa Márquez Alejo, 21, Hospital Ixtepec
- María del Carmen Chiñas Reyes, 55, Hospital Ixtepec
- Perla Del Carmen Toledo Ávalos, 20, Hospital Ixtepec
- Alexia Cerquedo Mejía, 20, Matías Romero
- Alexis Iglesias Temichs, 20, Matías Romero
- Alexis Ríos Gallegos, 17, Matías Romero
- Alma Jasive Bemol Albores, 32, Matías Romero
- Alonso Ríos Gallegos, 11, Matías Romero
- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13, Matías Romero
- Claudia Gallegos Castillo, 38, Matías Romero
- Dulce Nayeli López Morales, 31, Matías Romero
- Edwin Alan Gómez Falcón, 32, Matías Romero
- Emérit Daniel Ríos López, 8, Matías Romero
- Feliciano Cruz Benítez, 46, Matías Romero
- Flor Temichs Cinta, 47, Matías Romero
- Gustavo Ríos Ponce, 38, Matías Romero
- Indira Lara Pineda, 32, Matías Romero
- Itzel Sosa Carrasquedo, 30, Matías Romero
- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11, Matías Romero
- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24, Matías Romero
- Joana Osorio Castro, 19, Matías Romero
- José Luis Fabre Pazarro, 37, Matías Romero
- José Matías Fabre Falcón, 7, Matías Romero
- Juan Daniel Ríos Ponce, 32, Matías Romero
- Juan Manuel Iglesias López, 45, Matías Romero
- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73, Matías Romero
- Lindoro Hernández Ortiz, 78, Matías Romero
- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72, Matías Romero
- Melani Arum Laureano Bemol, 7, Matías Romero
- Paola Laureano Bemol, 4, Matías Romero
- Regina Torres Castro, 3, Matías Romero
- Vuleni Vázquez Flores, 24, Matías Romero
- Domínguez Ramírez Ronaldo, 61, Tehuantepec
- Domínguez Rosales Libertad, 25, Tehuantepec
- Lara Pineda Alfonso, 26, Tehuantepec
- Moreno Vásquez Gabriela, 49, Tehuantepec
- Ortiz López Karla, 19, Tehuantepec
- Palacios Pacheco Efrén, 61, Tehuantepec
Además, se habilitó un teléfono de contacto para familiares de las víctimas: 55 2230 2106