Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’ (Instagram/@thalia)

Thalía sorprendió a sus seguidores al cerrar el año con un homenaje digital a los personajes que marcaron su carrera en las telenovelas mexicanas, utilizando inteligencia artificial para recrearlos y compartirlos en redes sociales.

La cantante y actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece rodeada de las protagonistas de sus producciones más recordadas, mientras suena la canción “Forever Young” de Alphaville.

Una despedida de año con nostalgia hace Thalía

En el video, Thalía recorre un set y “abraza” a sus “niñas preciosas”, como llama a los personajes que la acompañaron en distintas etapas de su vida artística.

La intérprete agradeció a sus protagonistas por unir a generaciones y mantenerse vigentes a través del tiempo y las plataformas digitales. “Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo a generaciones enteras, sin fronteras y sin idiomas”, escribió la cantante en su publicación.

La actriz publicó un video en el que aparece rodeada de las protagonistas de sus producciones más recordadas. Crédito: Instagram/ @Thalia

La producción, realizada con inteligencia artificial, muestra a la artista junto a sus personajes más emblemáticos, entre ellos María Mercedes, Marimar, María la del Barrio y Rosalinda. El homenaje se viralizó rápidamente en redes sociales, generando reacciones de fanáticos de varios países.

Los personajes que marcaron la televisión: Thalía en Televisa

El recorrido visual incluye escenas y referencias a las telenovelas que consolidaron a Thalía como una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana. Entre los personajes destacados aparecen:

María Mercedes : Primera de la trilogía de las “Marías”, lanzada en 1992, donde Thalía interpreta a una joven humilde que, tras una serie de eventos, logra cambiar su destino.

Marimar : Estrenada en 1994, narra la historia de una joven pobre que vive con sus abuelos y enfrenta adversidades, destacando la participación de Eduardo Capetillo como coprotagonista y de Chantal Andere como antagonista.

María la del Barrio : Emitida en 1996, relata la vida de una recolectora de basura que se convierte en sirvienta de una familia adinerada y conoce el amor, compartiendo créditos con Fernando Colunga e Itatí Cantoral, quien interpretó a Soraya Montenegro.

Rosalinda: Lanzada en 1999, bajo la dirección de Beatriz Sheridan, contó con la participación de Laura Zapata y Angélica María.

El video termina con un mensaje especial de la artista para sus seguidores: “Mi amada ThalyFamilia por llevarlas en un rinconcito de sus corazones, porque con ellas también voy yo”.

La telenovela María del Barrio convirtió a Thalía en la reina de las telenovelas mexicanas, un título que la acompañaría por décadas.

El contrato millonario de Thalía en Televisa

En su publicación, Thalía recordó el impacto de estos papeles en su carrera y la dimensión del contrato que la vinculó con Televisa.

La artista aseguró que firmó el contrato más caro en la historia de la empresa, una negociación que le permitió establecer condiciones poco habituales en la industria.

Entre las características de ese acuerdo, destacan:

Libertad para elegir historias y horarios .

Capacidad de fijar su propio salario sin requerir autorización previa.

Estatus de actriz mejor pagada de la compañía.

Poder de decisión sobre sus proyectos, algo inusual entre sus contemporáneas.

La propia Thalía declaró: “El contrato más caro en la historia de Televisa, me lo llevé yo”, frase que ha sido citada por distintos medios y analistas del espectáculo.