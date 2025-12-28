Suicidios en México: estos son los principales métodos y lugares dónde buscar ayuda

Las cifras de suicidio en México durante 2025 muestran una tendencia al alza y superan los registros de años anteriores. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

Las cifras del suicidio en México durante 2025 presentan una tendencia preocupante y demandan atención focalizada. Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica muestran un incremento tanto en algunos rubros, como disparos y ahorcamientos.

Estadísticas de suicidio en 2024 y 2025

En 2024, el INEGI reportó 8 mil 856 defunciones por suicidio en personas de 10 años y más, con una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes. Estos números ya superaban los de 2014 y 2019, cuando las tasas fueron de 5.1 y 5.6 respectivamente.

El fenómeno del suicidio es notoriamente desigual por estado y género. Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes encabezan la lista con tasas de suicidio de 16.4, 16.2 y 14.3 respectivamente por cada 100 mil habitantes. Guerrero muestra la menor incidencia registrada (1.6), mientras Chiapas, Veracruz y Baja California comparten tasas bajas, en torno a 4.6 y 5.6.

La brecha de género destaca: los hombres presentan una tasa de 11.2, mientras las mujeres reportan 2.6 por cada 100 mil. Entre los grupos de edad, el de 30 a 44 años registra el valor más alto (10.7), seguido del grupo de 15 a 29 años (10.2).

Lesiones autoinfligidas e intentos de suicidio en 2025

La brecha de género en suicidios es significativa: los hombres registraronn una tasa de 11.2 y las mujeres de 2.6 por cada 100 mil habitantes este 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre de la semana 40 de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica documentó este 16 de diciembre un número elevado de casos vinculados a lesiones autoinfligidas e intentos de suicidio en todo el país. Los registros incluyen diversos métodos y muestran la magnitud real de la problemática.

Entre los principales mecanismos registrados se encuentran:

Envenenamiento intencional por analgésicos y psicotrópicos

Ahorcamiento , estrangulamiento y sofocación

Lesiones por disparo de arma corta

Lesiones con objetos cortantes

Saltos desde lugares elevados

En lo referente a lesiones autoinfligidas por arma de fuego corta, hasta este 2025 se registraron 175 casos a nivel nacional. En este caso los números han sido inferiores en relación con el 2024, que registró 223 en ese rubro.

Los intentos por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación sumaron 720 en 2025, mientras que en 2024 hubo 578, lo que significa un aumento en el año en curso.

Por su parte, los envenenamientos autoinfligidos con analgésicos y narcóticos alcanzaron 2 mil 719 y 4 mil 382 casos respectivamente en 2025. En ese orden, hubo mil 903 y 3 mil 780 casos en el 2024, lo que se traduce en una disminución en este rubro en el 2025.

Distribución por entidades y el impacto de género

En 2025, los intentos de suicidio por ahorcamiento aumentaron a 720 casos, superando los 578 reportados en 2024. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

La incidencia de suicidios varía drásticamente entre estados. Coahuila concentra el mayor volumen de reportes de envenenamiento no narcótico con 392, 259 de los casos registrados en mujeres. Este estado cuenta con el mayor número de lesiones en el ramo de ahorcamientos con 77, esta vez con los hombres como el grupo predominante con 46.

Por su parte, el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional de envenenamiento por narcóticos con 446, con 285 sucesos ocurridos en mujeres. Esta entidad federativa cuenta con el mayor número de casos en el área de disparos con arma corta, con 39. En este caso los hombres superaron las cifras de las mujeres con 26.

En el caso de las lesiones con armas cortantes, la Ciudad de México es la entidad con mayor número de reportes, 55 ocurrieron en el caso de hombres y 83 con mujeres, siendo este grupo poblacional el de mayor prevalencia. En total, en el 2025 hubo 138 de estos incidentes en la capital de la república.

Sobre las lesiones por saltos desde una gran altura, Chiapas y Puebla están empatados en el primer lugar con 26 incidentes en lo que va del año. En el caso del estado del centro los casos se reparten en 15 para los hombres y 11 para las mujeres. Para la entidad del sureste, hay 17 casos presentados en hombres y 9 para las mujeres.

Intentos de suicidio a nivel nacional

Jalisco registra el mayor número de personas con antecedentes de intento de suicidio, con 632 casos en 2025, predominando las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los antecedentes personales de intentos de suicidio, en total hay 4 mil 129 personas registradas que han atentado contra su vida en el país, mil 328 de esta cifra son hombres y 2 mil 801 son mujeres, un ligero descenso en comparación con el 2024, que tuvo 4 mil 844 registros.

Sobre este rango, Jalisco tuvo el mayor número de personas con antecedentes de suicidio, con 632 en total. De esta cifra, 196 de los casos son hombres y 436 son mujeres.

En cualquier situación que esé atravesando sepa que no està solo, su vida imporra para muchos conocidos y familaires, ademàs que es lo único irreparable e ntangible que posee. Es imporante decir que las ideas suicidas en ocasiones pueden ser evitadas acudiendo al psicólogo o psiquiatra, hay servicios gratuitos en todo el país independiente sin se tiene seguridad o no, como en Locatel servicio gratuito las 24 hrs, 265 dìas de la semana al 5556581111.

Existen diversas líneas de ayuda en México dedicadas a la prevención del suicidio y el apoyo a personas en crisis emocional. La Línea de la Vida, operada por la Secretaría de Salud y CONASAMA, ofrece orientación sobre salud mental, adicciones, depresión y evitar atentar contra la propia vida en el 800 911 2000.

SAPTEL brinda atención en crisis emocionales, ideación suicida y apoyo psicológico en el 55 5259 8121. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX dispone del servicio “DiSí a la Vida”, enfocado en riesgo suicida, en el 55 5533 5533, tanto por teléfono como por chat. Todos estos servicios son gratuitos, confidenciales y operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.