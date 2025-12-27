Tarifazo Navideño: en Chiapas usuarios del transporte público pagan mayor costo tras alza previa a terminar 2025

Usuarios de transporte público en Chiapas pagan nueva tarifa desde el 25 de diciembre de 2025. (Crédito: Cuartoscuro)

El incremento en las tarifas del transporte público sorprendió a los habitantes de Chiapas en plena temporada navideña, cuando la autoridad estatal anunció un alza que se aplicó desde el 25 de diciembre de 2025.

Con esta medida, los usuarios comenzaron a pagar más justo al cierre de 2025, generando reacciones inmediatas entre quienes dependen cotidianamente de este servicio esencial.

Nuevo ajuste tarifario como anuncio navideño

La Secretaría de Movilidad de Chiapas dio a conocer, a través de un comunicado oficial, la autorización para modificar las tarifas vigentes del transporte público en la entidad.

El decreto correspondiente fue publicado en el Periódico Oficial el 24 de diciembre y su vigencia inició apenas un día después, el 25 de diciembre. Según la dependencia estatal, la decisión responde a la necesidad de cubrir los crecientes costos de mantenimiento de las unidades y de asegurar mejores condiciones laborales para los operadores.

En el comunicado, la Secretaría argumentó: “la necesidad de avanzar hacia una mejora gradual en las condiciones laborales y salariales de las personas operadoras del transporte, resulta necesario llevar a cabo el ajuste tarifario razonable, técnicamente justificado y socialmente responsable”.

Usuarios del transporte público en Chiapas pagan 11 pesos por pasaje. (Crédito: Cuartoscuro)

¿Cuánto pagarán los usuarios del transporte público en Chiapas?

Con la entrada en vigor del nuevo acuerdo, el precio del pasaje general para el transporte público colectivo quedó establecido en 11 pesos, mientras que la tarifa preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad se fijó en 5.50 pesos.

Además, los menores de tres años se encuentran exentos de cualquier pago. Las autoridades enfatizaron que cualquier concesionario u operador que incurra en cobros indebidos o no respete la aplicación de la tarifa preferencial será sancionado conforme a la ley, buscando así garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones.

Entrada en vigor y repercusiones inmediatas

El “Acuerdo por el que reforma el Artículo Segundo del Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación de las Tarifas Existentes en las Diferentes Modalidades del Servicio Público de Transporte en el Estado de Chiapas” se oficializó el 24 de diciembre y su implementación comenzó el 25 de diciembre.

Esta actualización tarifaria, que coincidió con las celebraciones navideñas, ha tenido un impacto directo en el bolsillo de los chiapanecos, quienes desde el mismo día de Navidad se vieron obligados a destinar una mayor cantidad de dinero a su transporte cotidiano.

La Secretaría de Movilidad de Chiapas anunció la medida el pasado 24 de diciembre.

Segundo tarifazo en 2025 para los chiapanecos

Pese a que el costo del pasaje del transporte público ya había subido de 8 a 10 pesos hace seis meses, la Secretaría de Movilidad anunció el aumento de un peso, es decir, solo en 2025, el incremento para el transporte público de los chiapanecos fue de tres pesos.

Medios locales han reportado que el anuncio ha generado descontento entre la ciudadanía, que señala el impacto negativo en su economía y critica que, con cada ajuste, se renueva la promesa de modernizar las unidades y capacitar a los conductores, compromisos que, según los usuarios, nunca se cumplen.

Estos son los datos relevantes sobre el “tarifazo” en Chiapas

El transporte público en Chiapas subió de precio desde el 25 de diciembre de 2025. El pasaje general ahora cuesta 11 pesos; adultos mayores y personas con discapacidad pagan 5.50 pesos, y los menores de tres años no pagan. Es el segundo aumento en 2025 y la tarifa subió tres pesos en total durante el año. El gobierno estatal dice que el alza es para cubrir costos y mejorar salarios de los choferes. Usuarios expresaron molestia por el aumento y dudan de que se cumplan las promesas de mejoras.