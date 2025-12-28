¿Ganan más que Sheinbaum? Este es el salario de Luisa Alcalde, Jorge Romero, Alito Moreno, Álvarez Máynez, así como dirigentes del PT y PVEM

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena; Jorge Romero, dirigente del PAN; Alejandro Moreno, dirigente del PRI; y, Jorge Álvarez Maynez, dirigente de MC.

Hace unas semanas y rumbo al fin de año se transparentaron los datos sobre la remuneración que reciben los órganos directivos de los diferentes partidos políticos, lo cual permite conocer la remuneración que percibe cada una de las personas que integran las áreas que los conforman.

Cabe destacar, que en este 2025 la incertidumbre sobre el sueldo de los dirigentes de partido ha crecido debido a la poca transparencia que han mantenido en este tema, siendo el partido oficialista (Morena) uno de los más criticados, debido a los lujos y la poca “austeridad” que muestran algunos personajes.

¿Cuánto ganan los dirigentes de la alianza Morena, PVEM y PT?

La dirigencia de Morena ha sido señalada debido a que a inicios de diciembre el partido dio a conocer el sueldo de Andrés Manuel López Beltrán (hijo del expresidente AMLO), quien se desempeña como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, obteniendo una remuneración mensual bruta de 127 mil 592.2 pesos, obteniendo un total después de impuestos de 94 mil pesos, monto mayor a lo que percibe Luisa María Alcalde.

Cabe destacar que, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa Alcalde, entre enero y junio de 2025, recibió cada mes un pago bruto por 117 mil 183.16 pesos, por lo que, después de deducciones su ingreso por ocupar este puesto dentro del partido oficialista fue de 87 mil pesos.

En lo que respecta a Morena, cada ingreso de las personas que integran el órgano directivo mantienen una “nota” en la información proporcionada a través del Portal Nacional de Transparencia (PNT), la cual indica lo siguiente:

El sueldo de Andrés Manuel López Beltrán causó polémica debido a que percibe un monto mayor que Luisa María Alcalde. (Imagen: Transparencia)

“Morena informa que no se generó información para el concepto: Monto mensual de prestaciones toda vez que al ser contratos de honorarios asimilados a sueldos y salarios, no existe prestación alguna por parte de este instituto político”.

Por su parte, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Rodríguez, no proporciona información sobre la percepción de alguna remuneración por este cargo, sin embargo, es Senadora de la República y debido a esto la ley estipula una dieta económica de 190 mil 023.19 pesos, por lo que posterior a deducciones el monto mensual que recibe es de 131 mil 874.01 pesos.

Otro dirigente que también se desempeña como senador es Alberto Anaya Gutiérrez, quien encabeza al Partido del Trabajo (PT), por tal motivo, en el portal de transparencia la remuneración por estar al frente de su partido es de cero pesos. Es importante señalar que las y los legisladores de la Cámara Alta además de su dieta económica reciben un aguinaldo anual, el cual llega a 253 mil 364 pesos de manera neta, así como el Seguro de vida institucional.

Esto es lo que ganan los dirigentes de oposición PAN, PRI y MC

Jorge Romero Herrera, dirigente del PAN, tiene una remuneración de más de 187 mil pesos mensuales. (Imagen: Transparencia)

Por otro lado, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, en el primer semestre de 2025, al menos la información que se aloja en el Portal de Transparencia indica que el “Monto mensual de prestaciones” solo es un dato informativo, por lo que el “Monto Mensual de Remuneración Total” alcanza la cantidad de 187 mil 500 pesos, agregando una nota aclaratoria que explica lo percibido:

“Se precisa que la cantidad señalada en el campo ‘Monto mensual de prestaciones’ únicamente se reporta con fines informativos, por lo cual, dicha cantidad no se suma al ‘Monto mensual de remuneración total’ de los empleados. Lo anterior, se debe a que el monto de las prestaciones (aguinaldo y prima vacacional) únicamente se paga durante el mes de diciembre y por una sola exhibición. De esta manera, la cantidad total que se paga por prestaciones, en el mes de diciembre, se divide entre los doce meses del año, para obtener el monto mensual de prestaciones y reportarlo en el campo antes referido”.

Mientras tanto, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, también se desempeña como senador, obteniendo el mismo pago de dieta que perciben quienes encabezan al PVEM y al PT, destacando en el portal que el cargo al frente del tricolor “se ejerce de manera honorifica”.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), sí obtiene una remuneración económica por su desempeño en este cargo, la cual antes de impuestos es de 132 mil 472.2 pesos, quedando un monto neto de 94 mil 907 pesos.

Dirigentes del PRI, PVEM y PT, ocupan un escaño en el Senado de la República. (Imagen: Transparencia)

Este ha sido el sueldo de Claudia Sheinbaum durante 2025

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 contempla que la presidenta de México tenga la posibilidad de recibir un ingreso mensual neto de 134 mil 290 pesos.

De acuerdo con la información, también cuenta con un monto de 575 mil pesos para prestaciones, entre las que se incluyen algunas como:

Mil 515 pesos por concepto de ayuda para despensa

310 pesos prima quincenal