Estos fueron los lujosos viajes de morenistas en 2025: de Tokio al Mediterráneo

Recorridos internacionales de miembros del gobierno llamaron la atención por los lugares elegidos. (Cuartoscuro)

A lo largo de todo 2025, distintos funcionarios y legisladores vinculados a Morena fueron señalados por realizar viajes internacionales a destinos considerados de alto costo, lo que detonó una discusión pública constante sobre la congruencia entre el discurso de austeridad republicana de la Cuarta Transformación (4T) y el estilo de vida de algunos de sus integrantes.

Los casos, documentados por reportes periodísticos y redes sociales, abarcaron desde estancias en Asia hasta vacaciones en Europa y viajes decembrinos, manteniendo el tema en la agenda durante todo el año.

La austeridad como eje del proyecto político

La llamada “justa medianía” ha sido uno de los pilares discursivos del obradorismo y de Morena.

Inspirada en el ideario juarista, esta visión plantea que los servidores públicos deben evitar lujos y ostentaciones, aun cuando dispongan de recursos propios.

La austeridad de la 4T frente a viajes internacionales polémicos. EFE/Sáshenka Gutiérrez

En ese contexto, los viajes de morenistas a destinos exclusivos no solo han sido cuestionados desde el ámbito legal, sino sobre todo desde el plano ético y simbólico, al tratarse de un movimiento que se presenta como distinto a los gobiernos del pasado.

Andy López Beltrán en Tokio

Uno de los episodios más polémicos de 2025 fue el de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue captado en un hotel de Tokio, Japón, así como en zonas comerciales de lujo.

La controversia se intensificó porque su viaje coincidió con una sesión clave del Consejo Nacional de Morena en México, a la cual no asistió.

Detractores y hasta seguidores de la 4T han reprochado los viajes de lujo que tienen los integrantes del partido. (Hotel Okura)

López Beltrán afirmó que el viaje fue financiado con recursos propios, que utilizó vuelos comerciales y que el costo de su hospedaje no fue excesivo, además de acusar a sus críticos de espionaje y de impulsar una campaña política en su contra.

Ricardo Monreal y Mario Delgado en Europa

Europa fue otro de los escenarios recurrentes.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fue grabado en el restaurante del Hotel Ritz en Madrid, España.

El legislador explicó que se trató de un viaje personal para celebrar su aniversario de bodas y que únicamente acudió al restaurante, sin hospedarse ahí, pagando con ingresos derivados de su trabajo y publicaciones.

Mario Delgado defiende su viaje a Lisboa pese a cuestionamientos de austeridad.

También generó cuestionamientos el viaje del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien fue fotografiado en Lisboa, Portugal.

Aunque defendió que se trató de unos días de descanso cubiertos con recursos personales, su ausencia fue criticada por coincidir con periodos relevantes de planeación educativa.

A estos señalamientos se sumaron otros viajes de figuras morenistas a ciudades como París, Ámsterdam y distintos puntos del Mediterráneo, documentados de manera intermitente a lo largo del año.

Noroña en Palestina

En octubre, Gerardo Fernández Noroña viajó a Palestina con un vuelo financiado por los Emiratos Árabes Unidos, lo que especialistas consideran un posible incumplimiento de códigos de ética, reglamentos del Senado y principios de Morena.

Viajes de Noroña a Palestina y Europa reavivan cuestionamientos sobre congruencia política. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Su licencia temporal del Senado y el financiamiento del viaje reavivaron cuestionamientos sobre la congruencia con la austeridad republicana.

El cierre de 2025 volvió a colocar el tema retomó importancia con el viaje decembrino del senador Gerardo Fernández Noroña a Europa.

Aunque Noroña ha defendido en ocasiones anteriores que cubre estos gastos con su propio dinero y ha acusado clasismo en las críticas, su estancia en el extranjero reavivó los cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y las prácticas personales de los representantes de la 4T.

La postura de Claudia Sheinbaum

A lo largo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en diversas ocasiones sobre estos casos.

Si bien reconoció el derecho de los funcionarios a viajar y a disponer de su dinero, insistió en que quienes ejercen cargos públicos tienen una responsabilidad política adicional y deben conducirse con humildad.

Claudia Sheinbaum insiste en que los servidores públicos deben conducirse con humildad y austeridad. | Presidencia

En la misma línea, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, llamó reiteradamente a la militancia a evitar extravagancias y a vivir conforme a la justa medianía, subrayando que, aunque no se trate de delitos, la congruencia es fundamental para la credibilidad del movimiento.

Legalidad, ética y percepción pública

La defensa común de los implicados ha sido que ninguno de los viajes fue financiado con recursos públicos, lo que los mantiene dentro de la legalidad.

Sin embargo, el debate ha trascendido ese plano y se ha centrado en la ética política y el impacto en la percepción ciudadana, especialmente en un contexto donde Morena ha construido su identidad alrededor de la austeridad.

Los viajes más polémicos de 2025

Andrés Manuel López Beltrán: estancia en Tokio, Japón.

Ricardo Monreal Ávila: visita al restaurante del Hotel Ritz en Madrid.

Mario Delgado: viaje a Lisboa, Portugal.

Enrique Vázquez Navarro: apariciones en un club nocturno en Ibiza.

Gerardo Fernández Noroña: viaje decembrino a Europa.

En conjunto, los viajes internacionales de alto costo registrados durante todo 2025 mantuvieron abierto un debate recurrente: hasta qué punto la vida privada de los funcionarios debe reflejar los principios de austeridad que promueven desde el poder y cómo estos episodios influyen en la credibilidad del proyecto político de la 4T.