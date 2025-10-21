Noroña pedirá licencia en el Senado, asegura que su descanso “es para bien”

Gerardo Fernández Noroña pedirá licencia al Senado. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Durante una transmisión en vivo por su cuenta de Facebook, el diputado Gerardo Fernández Noroña sorprendió al anunciar que solicitará una licencia temporal en el Senado de la República. El legislador aseguró que su ausencia será “temporal y necesaria”, debido a que tiene “tareas importantes” que atender fuera de la Cámara, sin precisar la duración de su separación.

Noroña explicó que decidió posponer una celebración que tenía planeada, al considerar que sería una falta de sensibilidad realizarla en medio de la emergencia que atraviesa el país. El legislador destacó las acciones de apoyo encabezadas por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Itzel Castillo, quien ha coordinado la entrega de despensas a través de las Fuerzas Armadas. Noroña mencionó que él mismo contribuyó con una quincena de su salario, aunque descartó donar el mes completo debido a que atraviesa un proceso administrativo relacionado con la licencia temporal que solicitará.

Ante las especulaciones sobre los motivos de su decisión, Fernández Noroña afirmó que no se ha apartado “ni un milímetro” de sus principios de servicio y compromiso con el pueblo, insistiendo en que su trayectoria política se mantiene firme y guiada por convicciones revolucionarias. Subrayó que los cargos son pasajeros, pero las aportaciones que se hacen al país perduran en el tiempo.

“Eso no va a suceder, yo voy a seguir hasta el último segundo de mi vida firme”, aseguró. El legislador adelantó que será este martes cuando aclare formalmente ante el Senado las razones de su solicitud de licencia.