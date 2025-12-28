“Difundir mis datos personales pone en riesgo a mi familia, no sólo a mí”, declara Alessandra Rojo de la Vega tras ratificar denuncia

Señala que la difusión de sus datos personales es debido a que la quieren silenciar. Crédito: X( @AlessandraRdlv)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió en sus redes sociales la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) por la difusión de su domicilio y datos personales en internet, lo que, según declaró, vulnera a su familia. En sus palabras, “no vengo como víctima, vengo como mujer libre, como mamá y como alcaldesa que no se deja doblar”.

La funcionaria señaló que la causa de esta situación radica en el intento de “callarla”. Explicó que “han querido intimidarme con mentiras, me exponen todos los días con la fuerza del estado, se meten con mi familia, que nada tiene que ver con política, difaman, atacan, todo mundo se da cuenta”.

Rojo de la Vega precisó que la rectificación de la denuncia obedece a que “nadie puede usar el anonimato en redes o el poder para perseguir y violentar”.

Rojo de la Vega denuncia falta de seguimiento en al menos quince casos

La titular de Cuauhtémoc afirmó que ha presentado “casi quince denuncias” en diferentes fiscalías por motivos diversos, pero en ninguna le han presentado avances. Indicó que la falta de resultados también constituye violencia política, señalando: “lo preocupante es que si se atreven a hacerlo conmigo (...) con un cargo público, imagínense lo que vive cualquier ciudadana y ciudadano”.

Rojo de la Vega subrayó que el tipo de violencia que vive debe ser denunciada y enfrentada. Expresó: “yo confío en que esta investigación se toma en serio, se judicialice porque la ciudadanía merece instituciones que sí cumplen la ley y que (...) no se hagan de la vista gorda”.

Reafirmó, además, su compromiso con la ciudadanía de Cuauhtémoc para seguir con sus actividades como edil mientras continúa denunciando estos actos.

Señalamientos contra la alcaldesa y denuncias que ha presentado Rojo de la Vega

Durante el 2025, la alcaldesa ha sido señalada con la organización y financiamiento de la marcha de la “Generación Z”, la cual derivó en hechos violentos el 15 de noviembre de ese año. Legisladores de Morena en el Congreso de la CDMX promovieron que se instalara una comisión especial para investigar su presunta participación, utilizando como supuestas “pruebas” capturas de pantalla de WhatsApp y testimonios de comerciantes, pero sin presentar evidencia concreta o formalizar denuncias ante la fiscalía.

Rojo de la Vega ha respondido públicamente a estos señalamientos, rechazando categóricamente las acusaciones y exigiendo la presentación de pruebas. Aclaró que nunca ha obligado ni obligará a nadie a participar en una manifestación y tachó de “montaje burdo” los documentos y mensajes difundidos para involucrarla, señalando que las acusaciones responden a una persecución política y a intentos autoritarios de destituirla.

Sostuvo que los señalamientos son una fabricación de dirigentes de Morena con el fin de desacreditarla políticamente y así justificar su posible destitución del cargo, advirtiendo sobre la peligrosidad de sustracciones políticas basadas en pruebas no verificadas.

Asimismo, el pasado mes de junio, la líder denunció un ataque a balazos contra el vehículo del jefe de la Policía Auxiliar de la demarcación, estacionado en la explanada de la alcaldía.

Rojo de la Vega atribuyó el ataque a intereses corruptos y exigió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía capitalina una investigación para dar con los responsables.

El vehículo recibió nueve disparos y no se reportaron lesionados, sin embargo, hasta el corte de esta nota no se saben los resultados de las indagaciones.