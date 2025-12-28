Día de Reyes Magos: lugares de la CDMX donde envuelven tus regalos gratis y con papel reciclado

Regalos envueltos de forma creativa y ecológica utilizando papel kraft y periódico reciclado, logrando una presentación rústica y con carácter natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de regalar a niñas y niños en los hogares mexicanos el día de Reyes Magos se mantiene vigente; sin embargo, algunas personas optan por entregar los juguetes o artículos deseados sin envolverlos, mientras que otras prefieren cubrirlos con papel o colocarlos en bolsas para aumentar la sensación de sorpresa.

No obstante, información reciente muestra que durante la época decembrina —del 16 de diciembre al 2 de febrero— se registra un aumento en la generación de desechos de entre 25% y 30% en México. Este incremento se debe principalmente al uso de envolturas, los residuos de alimentos y la compra excesiva de productos.

Envolver regalos con papel reciclado, una alternativa ecológica

Ante este panorama, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) busca generar empatía entre la población para que, durante estas fiestas, se elijan alternativas más beneficiosas tanto para el medio ambiente como para la economía de las personas.

Como parte de esta iniciativa se lanzó la campaña Navidad Sustentable, que propone envolver regalos con papel periódico. Para ello, se instalarán 50 módulos distribuidos en distintas plazas comerciales de la Ciudad de México.

¿Dónde puedo envolver mis regalos?

La Sedema informó que los módulos de atención estarán disponibles en los siguientes espacios:

Parque Alameda

Parque Delta

Parque Duraznos

Parque Las Antenas

Parque Lindavista

Parque Tepeyac

Parque Tezontle

Parque Vía Vallejo

Reforma 222

Entre el 2, 3 y 4 de enero, las personas podrán acudir a estos módulos en un horario de 11:00 a 18:00 horas para envolver sus regalos de forma sustentable. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para evitar la acumulación de basura y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Regalos conscientes para fiestas sustentable

Regalar tiempo, experiencias y presencia, en lugar de objetos materiales, se presenta como una de las alternativas más significativas para quienes buscan un época de fiestas sustentable, ya que permite reducir tanto el consumo excesivo como la generación de residuos.

Según lo expuesto durante el lanzamiento de la campaña, hacer una pausa para analizar los hábitos de consumo y cuestionar la necesidad real de cada compra es un paso fundamental hacia una celebración más consciente y respetuosa con el entorno.

Asimismo, la reutilización y la preferencia por materiales naturales o duraderos en la decoración navideña se destacan como estrategias eficaces para disminuir el impacto ambiental, mientras que la reducción de desechables y la correcta gestión de residuos adquieren un papel central.

“Cada día en la Ciudad de México producimos 8 mil 500 toneladas de residuos, y debemos reflexionar sobre cómo transformarlos”, afirmó Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, durante la presentación de la iniciativa.