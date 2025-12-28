Reportan aumento del 30% de basura tras celebraciones de Navidad

Aumenta contaminación en CDMX tras celebración de Navidad. (Cuartoscuro)

Las fiestas decembrinas como Navidad y Año Nuevo representan una de las tradiciones más importantes para las familias mexicanas, con reuniones, cenas y regalos en el centro de la celebración, también es una época en el que la contaminación aumenta.

Debido al aumento en el consumo y los desechos derivados de envoltorios, alimentos y decoraciones, este periodo marca el momento del año en que más basura se produce.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México estima que los residuos generados durante las celebraciones decembrinas se incrementan hasta un 25% en comparación con otras temporadas.

Por su parte, la agencia EFE señala que la producción de basura en estas fechas puede alcanzar un aumento del 30%, lo que evidencia el impacto ambiental derivado de las festividades.

¿Por qué aumenta la contaminación en Navidad?

Diciembre, según la académica Delfina Corsi de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actúa como un auténtico “acelerador” del consumo y genera un “pico” en el balance anual de residuos, alimentado por el impacto estacional propio de la Navidad.

El incremento de basura durante estas fechas alcanza niveles que superan la capacidad operativa normal de las urbes.

Corsi subrayó que, en las plantas de tratamiento, el volumen de desechos puede incrementarse más de un 10 %, lo que constituye una auténtica “prueba de estrés” para el sistema. En palabras de Viridiana Lázaro, representante de Greenpeace en México, a EFE: “Estamos produciendo más desechos de lo que regularmente la ciudad gestiona”, lo que podría llevar, advirtió, al “colapso del sistema”.

El problema no sólo radica en la basura convencional. El desperdicio alimentario en Navidad es particularmente grave. Según cálculos de Greenpeace, cerca del cuarenta por ciento de los alimentos producidos termina en la basura durante estas festividades, una tendencia atribuida en parte a la falta de planificación en las comidas.

Lázaro detalló a EFE: “El desperdicio de alimentos es un grave problema que, principalmente en estas fechas, aumenta porque no planificamos las comidas (…) Entonces, al no planificar las cantidades, pues también mucho de estos restos de comida terminan en la basura”.

Greenpeace cita información de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, donde se indica que la temporada de consumo de alimentos en México abarca casi quince días “se extiende desde el 16 de diciembre hasta el 2 de febrero”, días marcados por la celebración de fiestas tradicionales como el día de la Candelaria, donde se acostumbra comer tamales.

Esto resulta relevante porque el desecho de alimentos aumenta, los cuales representan, según el Informe sobre el índice de Desperdicios de Alimentos 2024, el desperdicio de alimentos genera entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Cómo darle un respiro al planeta tras incremento de residuos y desperdicios

Más allá de las recomendaciones habituales de reciclaje y reducción de consumo, diversas organizaciones y expertos sugieren acciones específicas. Una de las alternativas que destaca Greenpeace es la elección consciente del árbol navideño.

El consumo eléctrico también aumenta en estas fechas, con un incremento estimado de hasta el 30 % durante las fiestas decembrinas, lo que añade otro componente a la huella ambiental de la temporada.

La producción de árboles naturales ofrece beneficios ecológicos como refugio para fauna y captura de carbono, según la UNAM. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

Mauricio Beni, productor de árboles de Navidad certificados en Villa del Carbón (Estado de México), defendió ante EFE la importancia de optar por especies certificadas y sostenibles: “Todas las plantaciones están en terrenos que antes eran agrícolas o en algunos que sufrieron alguna especie de degradación. Entonces, básicamente, vamos recuperando superficie forestal”.

Explicó que su labor busca “cerrar el círculo” al procurar que estos árboles no terminen como desecho una vez concluida la Navidad.Según datos de la organización Reforestamos México, en el país se producen setecientos mil árboles de Navidad anualmente, muchos de ellos certificados por el Gobierno debido a sus beneficios ambientales.