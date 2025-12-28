Cumple tu propósito de ahorrar en 2026 con estas sencillas recomendaciones

El propósito de ahorrar en el nuevo año es de los más comunes y difíciles de cumplir. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ahorrar dinero continúa siendo uno de los propósitos financieros más comunes al inicio de cada año; sin embargo, también es uno de los más difíciles de cumplir. De cara a 2026, especialistas en finanzas personales señalan que el éxito del ahorro no depende únicamente de reducir gastos evidentes, sino de adoptar estrategias poco conocidas que permiten optimizar los ingresos y fortalecer la disciplina financiera de manera constante.

Una de las recomendaciones menos difundidas es el llamado ahorro invisible, que consiste en separar el dinero antes de que llegue a la cuenta principal del usuario. Esto puede lograrse mediante transferencias automáticas a una cuenta secundaria sin tarjeta ni acceso inmediato. Al no ver ese recurso disponible, se reduce la tentación de gastarlo, convirtiendo el ahorro en un hábito automático y no en una decisión diaria.

Otra estrategia efectiva es presupuestar gastos variables, no solo los fijos. Muchas personas calculan renta, servicios y transporte, pero subestiman gastos como salidas, compras impulsivas o aplicaciones de entrega. Establecer un monto mensual máximo para este tipo de consumo y registrarlo permite identificar fugas de dinero que suelen pasar desapercibidas y que, acumuladas, afectan seriamente la capacidad de ahorro.

Seguir con estas recomendaciones permitirá ahorrar suficiente dinero al final del año. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

También se recomienda aplicar la técnica del redondeo financiero. Algunas instituciones bancarias y aplicaciones permiten redondear cada compra al peso o dólar inmediato superior, destinando la diferencia al ahorro. Aunque los montos parecen mínimos, a lo largo del año pueden representar una suma considerable sin afectar la economía diaria del usuario.

Una práctica poco explorada es ahorrar incrementos y ganancias inesperadas. En lugar de ajustar el nivel de gasto tras recibir un aumento salarial, bonos, devoluciones de impuestos o ingresos extra, los expertos sugieren destinar al menos el 50 o 70 por ciento de ese dinero directamente al ahorro. Esto permite mejorar la estabilidad financiera sin modificar el estilo de vida habitual.

Asimismo, revisar suscripciones silenciosas se ha convertido en una acción clave. Plataformas de streaming, aplicaciones, membresías digitales o servicios de prueba que se renuevan automáticamente pueden generar cargos mensuales poco perceptibles. Cancelar aquellos que no se utilizan con regularidad libera recursos que pueden redirigirse al ahorro sin un impacto negativo en la calidad de vida.

Con sencillas recomendaciones es posible cumplir con el propósito de ahorrar dinero. Foto: (iStock)

Otra recomendación poco conocida es fijar metas de ahorro con nombre y propósito, en lugar de objetivos genéricos. Ahorrar “para emergencias”, “viaje”, “educación” o “vivienda” genera mayor compromiso emocional y facilita la constancia. Estudios en comportamiento financiero indican que las personas ahorran más cuando el dinero tiene un destino claro.

Finalmente, especialistas sugieren realizar un cierre financiero mensual, un hábito simple que consiste en revisar ingresos, gastos y ahorro al final de cada mes. Este ejercicio permite detectar errores, ajustar estrategias y reforzar la motivación, evitando que el objetivo de ahorrar se pierda con el paso del tiempo.

Con pequeñas acciones poco conocidas pero sostenidas, el propósito de ahorrar en 2026 puede dejar de ser una meta lejana y convertirse en una realidad alcanzable.