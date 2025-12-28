Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

James Hetfield fue duramente criticado por fanáticos y no fanáticos de la banda Metallica. (AP)

La visita de James Hetfield, líder de Metallica, a Sonora generó una oleada de reacciones tras confirmarse su presencia en Ciudad Obregón con el objetivo de practicar cacería deportiva.

Las imágenes, compartidas por seguidores a través de redes sociales, mostraron al músico en un restaurante local y en el aeropuerto, lo que provocó entusiasmo entre fanáticos e impulsó un debate sobre la caza y su impacto en el medio ambiente de México.

Hetfield, acompañado por su hijo Castor Hetfield, acudió a un rancho cinegético en la región. Las publicaciones del Terranova Ranch y las imágenes difundidas aclararon el motivo principal de la visita: realizar cacería deportiva en tierras sonorenses.

El músico se paseó por varias regiones del norte del país y se detuvo a saludar a todos sus fanáticos. (Redes sociales)

Actividad genera controversia entre sus seguidores

La noticia dividió rápidamente opiniones en plataformas digitales. Por un lado, algunos usuarios celebraron la presencia inesperada del músico estadounidense; por otro, surgieron duras críticas enfocadas en la ética y legitimidad de la caza, incluso cuando esta actividad es legal. Se difundieron titulares polémicos, como “Vocalista de Metallica viaja a Sonora para matar animales”, reflejando el entorno de confrontación que rodeó el tema.

Frente a las voces críticas, especialistas en fauna y fotógrafos de naturaleza que participaron en la jornada defendieron la actividad cinegética, argumentando su apego a la legalidad y su relación con modelos de conservación ambiental.

Entre ellos, el fotógrafo Gerardo L. Gerardo destacó en redes sociales que la cacería en Sonora opera bajo un marco regulado e integrado a programas de preservación. Según su testimonio, la actividad se lleva a cabo bajo supervisión de autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en un esquema que involucra 1.847 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), con cerca de ocho millones de hectáreas en la entidad.

El momento en el que presume con una gran sonrisa al ejemplar muerto no fue bien recibido por los usuarios en redes sociales. (IG Gerardo L. Gerardo)

Defensores del modelo subrayan que la cacería regulada no se trata de una práctica clandestina ni improvisada. Quienes la practican insisten en que el esquema contribuye al desarrollo rural, ya que genera empleos e ingresos directos destinados al manejo y conservación de la fauna local.

Entre los argumentos positivos, se destaca la recuperación de especies que estuvieron en riesgo, como el borrego cimarrón, el venado bura y el venado cola blanca. Especialistas atribuyen este resultado a los programas implementados en ranchos cinegéticos dentro de las unidades de conservación.

Pese a la controversia que suscita la caza deportiva, el modelo regulado en Sonora se ha consolidado como instrumento de gestión ambiental y desarrollo rural, favoreciendo la creación de empleos y recursos sostenibles en la región.

El vocalista de Metallica acudió a un prestigioso rancho en Sonora acompañado de su hijo. (IG Castor Hetfield)

¿Qué es la caza cinegética que practicó James Hetfield?

La caza cinegética es la actividad de capturar o matar animales silvestres, principalmente con fines recreativos, deportivos o de control de poblaciones. El término “cinegético” proviene del griego “kynegetikos”, que significa relativo a la caza.

Esta práctica suele estar regulada por leyes específicas que establecen temporadas, especies permitidas, cuotas y métodos autorizados, con el objetivo de conservar el equilibrio ecológico y proteger las especies. La caza cinegética puede incluir aves, mamíferos y otros animales silvestres, y se diferencia de la caza de subsistencia o comercial por su enfoque principalmente recreativo o deportivo.