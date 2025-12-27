México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 27 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:00 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. Se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas, principalmente la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la placa de Rivera y la placa de Norteamérica.

    La placa de Cocos se hunde debajo de la placa de Norteamérica en un proceso llamado subducción, lo que genera acumulación de energía. Cuando esta energía se libera de forma repentina, se producen los sismos. Por esta razón, los temblores son frecuentes, sobre todo en la costa del Pacífico y el centro del país.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Conductor del Metro llena de alegría a usuarios al caracterizarse de El Expreso Polar

    Mauricio Nares, quien es conocido como el operador más amable, ha conquistado a transeúntes con su estilo lleno de carisma

    Conductor del Metro llena de

    Abandonan a recién nacido en iglesia de Tultitlán en plena Navidad

    El bebé, quien se encuentra estable en un hospital, fue nombrado Jesús por feligreses y párrocos del templo en donde fue hallado

    Abandonan a recién nacido en

    Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

    Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

    Los números que dieron la

    Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

    Presuntos sicarios de esta organización criminal anunciaron su llegada a la región

    Identifican célula del CJNG que

    Dónde ver los resultados ganadores del Tris de hoy 26 de diciembre

    Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

    Dónde ver los resultados ganadores

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Todos los rumores sobre el

    Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

    Sony prepara una moneda digital: así transformará las compras en PlayStation y el ecosistema digital para 2026

    Cuáles son los alimentos que los cardiólogos recomiendan evitar en la dieta diaria

    El “Gimli Glider”: la increíble hazaña del avión que aterrizó sin combustible por un error de conversión

    La lección del Presupuesto: el Gobierno celebró, pero pasó del existimo al realismo

    INFOBAE AMÉRICA

    La película de Rob Reiner

    La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

    “Solo la vi una vez”: la inesperada confesión de Keira Knightley sobre “Realmente amor”

    El “Gimli Glider”: la increíble hazaña del avión que aterrizó sin combustible por un error de conversión

    La música latina rompe récords y conquista el mercado de Estados Unidos

    El tema de The Rolling Stones con la que todo el mundo se identifica, según Mick Jagger

    DEPORTES

    El posible destino de Marcelo

    El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

    Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

    Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

    Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

    La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó