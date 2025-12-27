México

“Por favor no nos maten”: Ceci Flores acusa intento de ataque en su contra tras atender denuncia de cadáver falso

La activista reiteró su llamado a que los grupos criminales no agredan a los colectivos y les permitan seguir buscando a sus familiares

Ceci Flores consideró el cuerpo falso una trampa para atacar a las madres buscadoras. | X- Ceci Flores

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó un posible intento de ataque en su contra tras atender una denuncia sobre el supuesto hallazgo de un cuerpo.

En su cuenta de X, la activista informó que este viernes recibió información sobre un cuerpo abandonado, pero al llegar al lugar encontró que se trataba realmente de una cobija rellena de basura, amarrada de forma en que simulaba ser un cadáver.

“Hoy, nos llegó información junto con fotos de un supuesto cuerpo, pero cuando llegamos era una cobija rellena de basura”, escribió en la red social.

En la misma publicación, Flores Armenta destacó que tanto ella como integrantes de su colectivo contaban con el resguardo de las autoridades; sin embargo, decidieron alejarse inmediatamente del lugar, ante la posibilidad de que fuera una trampa para atacarlas.

La madre buscadora tampoco descartó que se tratara de una burla a su situación; no obstante, aprovechó para reiterar su llamado a que los grupos criminales no las agredan y les permitan continuar con sus jornadas de búsqueda de personas desaparecidas.

Esto último, reiterando que su “lucha no es contra nadie”, como lo ha indicado anteriormente, afirmando que su objetivo principal es recuperar a sus familiares desaparecidos y no el identificar a los agresores.

“Íbamos con seguridad y tuvimos que salir corriendo, porque no sabemos si alguien quería ponernos una trampa o si solo jugaron con nuestro dolor y con la urgencia que vive en nosotras de encontrar a nuestros hijos.

“Le rogamos a los grupos criminales que por favor no nos maten, nuestra lucha nos es contra nadie, solo es por volver a abrazar a quienes parimos”, concluyó.

Ceci Flores denunció hackeo a redes sociales de madres buscadoras

En noviembre pasado, Ceci Flores denunció amenazas en su contra tras el hackeo a páginas de colectivos que buscan personas desaparecidas en México, lo cual consideró un intento por silenciar la labor de los colectivos, al señalar que son fundamentales para difundir información sobre hallazgos y recibir denuncias ciudadanas.

El hackeo ocurrió poco después de que Flores convocara a víctimas y activistas a unirse para visibilizar la crisis de desapariciones. Desde entonces, ha recibido intimidaciones, incluyendo advertencias directas.

En un mensaje difundido en redes sociales, Flores aseguró que el objetivo de los agresores es callar la lucha, pero afirmó que continuarán trabajando.

También hizo un llamado a la solidaridad y advirtió que el verdadero enemigo es el dolor y la ausencia causada por las desapariciones.

El colectivo ya trabaja en la creación de nuevas páginas para restablecer la comunicación y anunció una reunión entre víctimas y activistas para fortalecer la unidad.

Flores reiteró que no dejarán de buscar a los desaparecidos aunque persistan los intentos de intimidación.

