Familia celebra Navidad en una tienda de autoservicio de una gasolinera porque a un integrante le tocó trabajar

(TikTok: @esvemendoza)

Como cada año, muchas personas descansan en vísperas de Navidad, mientras que otras tienen que trabajar y lamentablemente llegan tarde o se pierden las reuniones familiares.

Una trabajadora de una tienda de autoservicio, ubicada en una gasolinería, estaba a punto de pasar por esta situación, pero su familia decidió sorprenderla llevando la cena de Nochebuena a su lugar de trabajo.

El momento se viralizó en redes sociales gracias a que una integrante de la familia publicó un video en su cuenta de TikTok.

El video se viralizó en redes |TikTok: @esvemendoza

En el material audiovisual se puede ver a una familia sentada alrededor de la barra de café, que acondicionaron como mesa, así como a la trabajadora aparentemente sirviendo la cena.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos usuarios de redes sociales aplaudieron a la familia por no dejar sola a la señora que le tocó trabajar, otros contaron experiencias similares.

"No puede cerrar el Oxxo el 24, pero que tal todo el año si cierra la segunda caja."

"Navidad es donde esta tu familia."

“Eso es ser familia.”

"Mis papás hace 3 o 4 años fueron comisionistas, entonces pasábamos la Navidad ahí."

"Una buena familia no importa donde pasen la Navidad lo importante es la convivencia."

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Días de descanso obligatorio 2026 | Calendario oficial

En México existen siete días de descanso obligatorio, según el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Estos son:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

Lunes 2 de febrero : Día de la Constitución. El festivo del 5 de febrero se traslada al día lunes 2

Lunes 16 de marzo : natalicio de Benito Juárez. El festivo del 21 de marzo se pasa al lunes 16

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo y es un feriado de puente

Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana, por el 20 de noviembre

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

A estos se suman algunos días festivos, según el lugar de trabajo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que 2026 se llevará a cabo la Copa Mundial de Futbol en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que existe la posibilidad de que algunas empresas otorguen ciertos permisos, especialmente el día de la inauguración, ya que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

¿Qué selecciones jugarán el partido inaugural de la Copa Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Fútbol fue elegida para inaugurar el Mundial 2026 en el Estadio Azteca y el sorteo arrojó a Sudáfrica como su contrincante.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que estas selecciones se enfrentan en un partido inaugural de un Mundial, pues en 2010 la suerte las colocó como contrincantes en la Copa Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Sudáfrica.