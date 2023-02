Asexuales, demisexuales y más: otras formas de amar

Existen noviazgos en los que el sexo no es un pilar fundamental (Jesús Abraham Aviles Ortiz/Infobae México)

“Al tener un potencial ligue, empiezo advirtiéndole que soy asexual”; además de cualquier coqueteo y conversación previa, este es el protocolo que realiza Kristhel antes de entrar a una relación.

Existen muchas formas en que las personas pueden formar un noviazgo, aunque cada una tiene sus particularidades, es común que ciertos patrones y concensos de diversidad sexual lleven a nombrar homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Pero es mucho más complejo que eso, hay gente que se vincula de formas más diversas de lo que se pensaría.

Kristhel descubrió que es asexual cuando estaba en la infancia, en conversación con Infobae México, compartió que si bien desconocía la existencia de esta orientación sexual, podía notar que no le gustaban otros niños o niñas como al resto de menores con quienes estudiaba:

Es posible encontrar la orientación sexual en la infancia, pues la relación con los pares y los sentimientos hacia ellos puede cambiar muchas cosas

“Yo no sabía lo que era la asexualidad, pero si sabía que no sentía esa atracción que se suponía debería estar sintiendo (...) los 15 años me di cuenta de que sentía atracción romántica, pero no atracción sexual, pero no me quise etiquetar”, dijo.

Incluso pensó que podría desarrollar esa atracción después, pero a sus 23 años, solo le han gustado tres personas. “Siento que es algo que destaca porque la mayoría de personas a mi edad ya han tenido un buen de parejas y les han gustado muchas personas”, mencionó.

Para efectos prácticos en las conversaciones del día a día, se asume que todas las personas experimentan atracción sexual hacia otras — independientemente del género que les atraiga—, es por esto que se usan palabras como heterosexual, homosexual o bisexual.

Existen parejas que tienen orientaciones sexuales disidentes REUTERS/Adnan Abidi

Sin embargo ¿Qué pasa cuando una persona que no siente atracción sexual se intenta relacionar con alguien cuya prioridad es tener encuentros íntimos? ¿Y qué hay de la gente que pocas veces se enamora con intensidad y no tiene interés en formar vínculos románticos?

Lesbiana es una palabra con la que se identifican las mujeres a las que les gustan otras mujeres; sin embargo, eso no explica si siente atracción sexual por ellas de forma inmediata o simplemente se enamora y no tendría un encuentro íntimo con ninguna hasta que exista una conexión emocional previa.

Para definir estos casos, la etimología y los concensos entre la comunidad LGBT+ han adoptado palabras como arromántico, asexual o demisexual.

Para efectos prácticos, suele asumirse que todas las personas experimentan atracción sexual por otras (REUTERS/Jonathan Ernst)

Por qué hay orientaciones más allá de homosexual, heterosexual o bisexual

Algunas personas piensan que dentro de las orientaciones más visibilizadas ya se pueden englobar los gustos dentro de cada relación y no es necesario nombrar cada una, pero en realidad son aspectos totalmente diferentes.

Héctor es un adulto demisexual que descubrió su orientación en una fiesta, él tenía interés en hablarle a una compañera que le gustaba y ambos grupos de amigos propiciaron que se quedaran a solas, ante los abrazos de ella, él pensó que esa tarde tendría su primer encuentro sexual, pero no pudo sentir exitación.

“En la preparatoria hubo una fiesta que me marcó, cuando al fin nos dejaron en un cuarto, simplemente no se me antojaba. Mientras nos besábamos yo solo pensaba en conocerla más. Obviamente no pasó nada y le pedí perdón, luego si nos hicimos amigos y al pasar de los años creía que había sido tímido por ser tan joven. Eso terminó cuando me enamoré de una amiga de la universidad por hablar con ella diario y cuando por fin iniciamos una relación, mágicamente aparecieron mis deseos sexuales. Luego tuve otras parejas y ocurría lo mismo, no me gustaban físicamente hasta que me gustara primero su alma”, recordó.

No todas los hombres que se enamoran de otros hombres pueden experimentar atracción sexual hacia ellos, por ejemplo (Getty)

Héctor, originario de la Ciudad de México, mencionó que tuvo otros amigos que también eran tímidos, pero si una chica mostraba interés sexual en ellos, nunca perdían la oportunidad de tener intimidad con ella, incluso si la conocían poco. “Me sentía un poco ‘lento’, pero luego comprendí que no era ni lento ni selectivo, solo no me nacía”.

Por otra parte, un joven llamado Marco mencionó que para él, ser demisexual “es como un acto de rebeldía en la sociedad hipersexualizada, pues para muchas personas el sexo es el pilar de las relaciones afectivas, como si fuéramos solo carne”. Además, destacó que para él, hay ciertas orientaciones disidentes, desde su perpectiva como demisexual, en estas el sexo podría no ser un pilar.

Las personas demisexuales no experimentan deseos sexuales hacia otras personas hasta que tienen un vínculo previo (Getty)

Cómo definir la forma en que la gente se vincula sexual o afectivamente

La orientación sexual engloba la capacidad de cualquier persona para sentir atracción hacia otras ya sea en forma erótica o afectiva, de acuerdo con el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales facilitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Sin embargo, para comprender por qué hay tantas palabras para definir una orientación que separe lo erótico de lo romántico, es necesario entender que no existen reglas estrictas para expresar la forma en que se relacionan las personas.

Diversos glosarios y guías especializadas en género han adoptado ciertas palabras para visibiliza a la comunidad LGBT+; pero para explicar cómo se relacionan las personas demisexuales, asexuales o arrománticas es necesario dividir las orientaciones de la siguiente manera:

Orientación romántica

Va ligada al enamoramiento, al sentimiento de desear vincularse con alguien para entablar un noviazgo, vivir experiencias a su lado y buscar la correspondencia de la persona gustada. Es importante mencionar que las personas no pueden “elegir” hacia qué género o géneros sentirse atraídas.

Estas son las orientaciones románticas:

-Hetero: La persona que se reconoce como hetero siente atracción hacia personas de otro género distinto al suyo.

Las personas hetero pueden ser sexuales, demisexuales o asexuales (Getty Images)

-Homo: Se trata de quienes son capaces de sentir atracción romántica o sentimental hacia personas del mismo género con el que se identifica.

-Bi: Se refiere a personas que experimentan atracción hacia personas de su mismo género y también del género opuesto.

-Pan: Estas personas son capaces de sentir atracción por otras personas sin importar el género al que pertenecen, tampoco tiene relevancia si son cisgénero o personas trans.

-Arromántico: Las personas arrománticas no sienten atracción hacia otras personas, sus relaciones afectivas se limitan a sus amistades o familiares; sin embargo, es posible que experimenten interés por demostrar cariño de forma romántica en niveles muy bajos.

Orientación sexual

Se refiere al erotismo, la excitación y cualquier actividad sexual entre dos o más personas. Esto es independiente de la líbido, es decir, el deseo sexual, pues es posible sentirlo y no necesariamente querer vivirlo junto a otra persona.

Estas son las orientaciones sexuales:

-Asexual: No siente deseo sexual, sin embargo puede acceder a tener sexo con su novio o novia, esto dependerá de los acuerdos de cada pareja.

-Demisexual: Es incapaz de sentir atracción sexual por otra persona si no tiene una conexión sentimental o emocional previa.

-Sexual, también conocido como alosexual: Es una persona capaz de sentir atracción o deseo erótico e íntimo por otra persona.

Qué utilidad tiene aclarar desde el principio ambos tipos de orientación

Al expresar con más palabras la forma en que alguien gusta de vincularse, se pueden evitar mal entendidos. Alguien que experimenta atracción sexual quizá no esté dispuesto a tener un noviazgo con una persona asexual, o por el contrario, saber de antemano esta información podría ayudar a las parejas a establecer acuerdos.

Marco, de Argentina, mencionó que nunca ha experimentado rechazo por ser demisexual, pero se ha encontrado con gente que quiere hacerlo “cambiar” de orientación sexual.

“Me he enfrentado a la típica persona que piensa que puede ‘arreglarme’ porque ‘es imposible que alguien no quiera sexo 24/7′, son personas que invalidan los sentimientos y percepción ajenos porque no son como los suyos, asi que aclaro que soy demi para espantar a personas alosexuales, eso me ahorra futuros problemas”, mencionó a este medio.

Evitar desacuerdos dentro de las relaciones podría evitarse, al menos al explicar claramente la orientación (Getty Images)

Es importante mencionar que una persona puede definirse con cualquier orientación romántica y cualquier orientación sexual. Por ejemplo, un hombre heteroromántico asexual puede enamorarse de mujeres, pero difícilmente experimentará un deseo por tener intimidad con alguna de ellas.

Por otra parte, una joven birromántica y demisexual podría enamorarse tanto de hombres como de mujeres, pero no sentirá atracción sexual hacia ninguno o ninguna hasta que tenga una conexión más cercana.

Organizar atracciones y además, incluir al poliamor

En 2017, una internauta cuyo nombre es Luna Rudd realizó un diagrama en el que incluyó todas las orientaciones, tanto sexuales como románticas y, al gráfico lo tituló El pastel de atracción más complicado. Y es que en la imagen, también incluyó la dinámica de pareja, es decir monogámica (una persona a la vez) o poligámica (poliamor o varias personas relacionándose a la vez.