México

Dólar en México hoy 26 de diciembre: así amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Crédito: Infobae

El peso mexicano inicia la jornada en torno a 17,94 por dólar, en un entorno de baja liquidez por las festividades y la reducción de operaciones en los mercados internacionales.

Sin referencias económicas relevantes en el calendario, el tipo de cambio se prevé estable y moviéndose en rangos estrechos, con predominio de operaciones técnicas y flujos tácticos de corto plazo.

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 17,89 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,22% comparado con los 17,93 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 0,78%, de modo que desde hace un año mantiene aún una bajada del 12,76%.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, acumula dos sesiones sucesivas en dígitos negativos. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a los datos logrados para el último año (9,02%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

