México

Lupita D’Alessio acusa a productora de Ari Borovoy de deberle dinero a su hijo Ernesto

La cantante ya había reclamado a la empresa hace un tiempo

Guardar
Lupita D´Alessio sale en defensa
Lupita D´Alessio sale en defensa de su hijo.

La cantante mexicana Lupita D’Alessio denunció públicamente a Bobo Producciones, dirigida por los hermanos Jack Borovoy y Ari Borovoy, por un presunto incumplimiento de pago hacia su hijo, el también cantante Ernesto D’Alessio, tras su participación en eventos organizados por dicha empresa.

El reclamo surge en un periodo en el que la trayectoria artística de la intérprete continúa vigente, con presentaciones de su gira Tour Del Adiós’ que marcan más de cincuenta años sobre los escenarios.

Ernesto D´Alessio con su mamá
Ernesto D´Alessio con su mamá Lupita D´Alessio

La disputa se inscribe en una cadena de controversias previas que involucran a la productora y afecta tanto el vínculo profesional como el trato hacia los artistas colaboradores.

Esto dijo Lupita D’Alessio sobre el dinero que le deben a su hijo

La cantante transmitió en vivo un mensaje de reclamo Crédito: Lupita D'Alessio

En una reciente transmisión por redes sociales, la artista expuso detalles precisos sobre el adeudo, indicando que Ernesto D’Alessio no recibió el pago pactado por un show realizado en Guadalajara el 14 de noviembre.

La cantante expresó: “Bobo Producciones donde no le han pagado a mi hijo Ernesto, Guadalajara que fue el catorce de noviembre, que fue hace más de un mes. No le contesta las llamadas tampoco, al trabajador se le tiene que pagar sus salarios, él tiene hijos y tiene gastos como todos”.

El caso de Ernesto D’Alessio reaviva cuestionamientos sobre el proceder de Ari Borovoy, quien en los últimos años ha enfrentado múltiples acusaciones por parte de artistas, relacionados con adeudos similares por parte de Bobo Producciones. Hasta la fecha Ari Borovoy no se ha pronunciado públicamente sobre este incidente reciente.

Mientras tanto, usuarios de redes sociales evocan otros episodios donde la productora habría incurrido en retrasos o impagos, lo que amplifica el impacto de las denuncias de Lupita D’Alessio y mantiene la controversia vigente sobre las prácticas de la firma en la industria del espectáculo mexicano.

El pleito de Lupita D’Alessio y la productora

(Foto: TV Azteca)
(Foto: TV Azteca)

Desde el último tercio del año anterior, la tensión entre Lupita D’Alessio y Bobo Producciones ya había escalado, como lo demostraron mensajes difundidos por la cantante en redes sociales el pasado junio.

En ellos, reveló que, debido a “una serie de inconsistencias por parte de Bobo Producciones”, su asistencia a eventos como el de Veracruz quedaba en suspenso.

En su momento, aseguró sentirse completamente molesta y advirtió que deseaba evitar cualquier relación con personas inconsideradas".

Estas declaraciones reflejaron el malestar arrastrado desde entonces, que llegó a provocar su decisión de hacer pública la situación y condicionar su presencia ante los fans. Posteriormente, tras el mensaje de reclamo, D’Alessio ofreció disculpas y se retractó de sus señalamientos previos a la empresa.

Temas Relacionados

Lupita D'AlessioAri BorovoyErnesto D'Alessiomexico-entretenimiento

Más Noticias

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Los primeros informes indican que los artefactos fueron lanzados con drones

Reportan ataque con explosivos en

Gobierno anuncia construcción de hospital y plantas de agua potable ante contaminación del Río Sonora

Las acciones federales anunciadas forman parte del Plan de Justicia para Cananea

Gobierno anuncia construcción de hospital

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Arabia Saudita será testigo de una noche samurái o azteca este 27 de diciembre

David Picasso vs Naoya Inoue:

Dólar sigue sin recuperarse frente al peso al cierre de la semana navideña

Pese a los movimientos del Rally Navideño, el billete verde se aleja de la barrera de los 18 pesos mexicanos por unidad, confirmando su mal momento frente a la moneda nacional

Dólar sigue sin recuperarse frente

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 26 de diciembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del ambiente en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? La
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan ataque con explosivos en

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Prime Video México: Estas son

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

Hermana de Yolanda Andrade responde a las acusaciones sobre haber privado de su libertad a la conductora

Andrea Legarreta presume festejo de Navidad junto a su ex Erik Rubín y su supuesto nuevo novio

Stranger Things 5 rompe un récord mundial en México por prender veladoras

DEPORTES

David Picasso vs Naoya Inoue:

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano