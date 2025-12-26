Lupita D’Alessio acusa a productora de Ari Borovoy de deberle dinero a su hijo Ernesto

Lupita D´Alessio sale en defensa de su hijo.

La cantante mexicana Lupita D’Alessio denunció públicamente a Bobo Producciones, dirigida por los hermanos Jack Borovoy y Ari Borovoy, por un presunto incumplimiento de pago hacia su hijo, el también cantante Ernesto D’Alessio, tras su participación en eventos organizados por dicha empresa.

El reclamo surge en un periodo en el que la trayectoria artística de la intérprete continúa vigente, con presentaciones de su gira ‘Tour Del Adiós’ que marcan más de cincuenta años sobre los escenarios.

La disputa se inscribe en una cadena de controversias previas que involucran a la productora y afecta tanto el vínculo profesional como el trato hacia los artistas colaboradores.

Esto dijo Lupita D’Alessio sobre el dinero que le deben a su hijo

En una reciente transmisión por redes sociales, la artista expuso detalles precisos sobre el adeudo, indicando que Ernesto D’Alessio no recibió el pago pactado por un show realizado en Guadalajara el 14 de noviembre.

La cantante expresó: “Bobo Producciones donde no le han pagado a mi hijo Ernesto, Guadalajara que fue el catorce de noviembre, que fue hace más de un mes. No le contesta las llamadas tampoco, al trabajador se le tiene que pagar sus salarios, él tiene hijos y tiene gastos como todos”.

El caso de Ernesto D’Alessio reaviva cuestionamientos sobre el proceder de Ari Borovoy, quien en los últimos años ha enfrentado múltiples acusaciones por parte de artistas, relacionados con adeudos similares por parte de Bobo Producciones. Hasta la fecha Ari Borovoy no se ha pronunciado públicamente sobre este incidente reciente.

Mientras tanto, usuarios de redes sociales evocan otros episodios donde la productora habría incurrido en retrasos o impagos, lo que amplifica el impacto de las denuncias de Lupita D’Alessio y mantiene la controversia vigente sobre las prácticas de la firma en la industria del espectáculo mexicano.

El pleito de Lupita D’Alessio y la productora

Desde el último tercio del año anterior, la tensión entre Lupita D’Alessio y Bobo Producciones ya había escalado, como lo demostraron mensajes difundidos por la cantante en redes sociales el pasado junio.

En ellos, reveló que, debido a “una serie de inconsistencias por parte de Bobo Producciones”, su asistencia a eventos como el de Veracruz quedaba en suspenso.

En su momento, aseguró sentirse completamente molesta y advirtió que deseaba evitar cualquier relación con personas inconsideradas".

Estas declaraciones reflejaron el malestar arrastrado desde entonces, que llegó a provocar su decisión de hacer pública la situación y condicionar su presencia ante los fans. Posteriormente, tras el mensaje de reclamo, D’Alessio ofreció disculpas y se retractó de sus señalamientos previos a la empresa.