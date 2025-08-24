México

Afirman que Lupita D’Alessio recibió ultimátum para no hablar mal de Ari Borovoy: “Hizo un daño mediático”

La tensión entre la cantante y la empresa BOBO Producciones sube de nivel, justo cuando Lupita se prepara para sus últimos conciertos antes del retiro definitivo de los escenarios

BOBO Producciones advierte a Lupita
BOBO Producciones advierte a Lupita D'Alessio sobre posibles acciones legales por sus declaraciones públicas (Foto: RS)

La advertencia que BOBO Producciones habría dirigido a Lupita D’Alessio no solo implica un llamado de atención, sino que, según el periodista Gabriel Cuevas, podría escalar hasta una demanda si la cantante persiste en sus declaraciones públicas.

Esta situación se produce en un momento delicado para la artista, quien se encuentra en la recta final de su carrera con apenas seis conciertos restantes antes de su retiro definitivo de los escenarios, como informó Dulce y Picosito, el programa de YouTube conducido por Flor Rubio.

La tensión entre Lupita D’Alessio y la empresa de Ari Borovoy se ha intensificado a raíz de los comentarios que la intérprete ha realizado en redes sociales, los cuales, según fuentes citadas por Gabriel Cuevas, han generado un impacto negativo en la imagen de BOBO Producciones.

La tensión entre Lupita D'Alessio
La tensión entre Lupita D'Alessio y la empresa de Ari Borovoy crece en la recta final de la carrera de la cantante (Foto: YouTube)

El periodista relató que una persona cercana a la compañía le comunicó el descontento existente por lo que consideran “imprudencias” de la cantante, ya que estas declaraciones ponen en evidencia dificultades dentro de una relación laboral regida por contrato.

El propio Cuevas detalló que la productora tomó medidas concretas para frenar la situación. “Que BOBO Producciones le pidió a Lupita D’Alessio, de la manera más correcta y diplomática, que ya no iban a tolerar faltas de respeto. Por los contratos que llevan firmados piensan llevar la fiesta en paz”, explicó el reportero.

No obstante, advirtió que la paciencia de la empresa tiene un límite: “La próxima vez que la señora los mencione, porque consideran ellos que es una publicidad negativa lo que les está haciendo y les afecta sus intereses como empresa, podrían ponerle una demanda”.

La productora exige a Lupita
La productora exige a Lupita D'Alessio abstenerse de hacer comentarios negativos en redes sociales para evitar daños a su imagen (Foto: Cuartoscuro)

La artista, conocida como la ‘Leona Dormida’, ya había protagonizado episodios similares en el pasado. Hace algunos meses, Lupita D’Alessio expuso públicamente a BOBO Producciones y, tras la controversia, ofreció disculpas y se describió a sí misma como una persona ‘impulsiva’.

Sin embargo, en esta ocasión, las disculpas no resultaron suficientes para la empresa, que decidió endurecer su postura.

Según lo expuesto en Dulce y Picosito, la orden de alejarse de las redes sociales no partió de la propia cantante, sino que fue una instrucción directa de la productora. “Esta onda de que se alejó de las redes no fue por ella. Fue una orden que recibió para que se reparara el daño mediático que está haciendo. Creció demasiado el tema porque nunca se dijo su nombre y porque ella creó una historia”, puntualizó Cuevas.

La gira de despedida de
La gira de despedida de Lupita D'Alessio se ve marcada por la polémica con BOBO Producciones (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

El periodista agregó que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez la disculpa no fue aceptada y la advertencia es clara: “Ahora ya no le aceptaron la disculpa, le dijeron que la próxima vez puede haber una demanda”.

El contexto de esta disputa se da mientras los seguidores de Lupita D’Alessio expresan su preocupación por el desenlace de su gira de despedida. A pesar de la controversia, la cantante de 71 años continúa sumando logros, como el éxito de su disco ‘Sinfónico’, coproducido con Orfeón.

