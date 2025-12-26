Famosos con ELA: La lista de celebridades que enfrentaron el mismo diagnóstico de Yolanda Andrade

La conductora reveló que padece ELA (Gemini)

La salud de las figuras públicas siempre genera una profunda conexión con la audiencia, especialmente cuando se trata de diagnósticos que transforman la vida de manera radical.

Hoy, la atención se centra en la querida conductora mexicana Yolanda Andrade, quien tras meses de incertidumbre, ha confirmado que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Esta enfermedad neurodegenerativa, aunque poco común, ha sido visibilizada por diversas personalidades a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y lucha frente a la adversidad médica.

El testimonio de Yolanda Andrade: “A veces no puedes ni moverte”

Este 26 de diciembre, a través de una emotiva actualización en su cuenta de Instagram, Yolanda Andrade rompió el silencio sobre el diagnóstico que ha condicionado su día a día.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste”, confesó la conductora de Montse & Joe.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)

Andrade describió con crudeza la naturaleza fluctuante y caprichosa de este padecimiento, subrayando que no hay días iguales en su proceso de recuperación.

“Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas”, relató.

Famosos que han enfrentado el diagnóstico de ELA

Yolanda Andrade se suma a una lista de figuras públicas que han utilizado su plataforma para dar voz a una enfermedad que, por años, permaneció en la sombra. Estos son algunos casos emblemáticos:

Stephen Hawking: El físico teórico más brillante de nuestra era es, quizá, el caso más extraordinario. Fue diagnosticado a los 21 años y, a pesar de que la esperanza de vida para la ELA suele ser de 2 a 5 años, Hawking vivió con la enfermedad durante más de 50 años, utilizando tecnología de punta para comunicarse y continuar sus investigaciones hasta su muerte en 2018.

Lou Gehrig: El legendario beisbolista de los Yankees de Nueva York fue el primer gran referente de la enfermedad, al grado de que en Estados Unidos se conoce como la “Enfermedad de Lou Gehrig”. Su retiro forzado en 1939 y su fallecimiento dos años después pusieron el foco mundial sobre la esclerosis lateral.

Bryan Randall: El fotógrafo y pareja de la actriz Sandra Bullock falleció en agosto de 2023 tras una batalla privada de tres años contra la ELA. Su caso recordó al mundo que la enfermedad no distingue edad ni estilo de vida.

Jason Becker: Un virtuoso de la guitarra que fue diagnosticado a los 19 años, justo cuando su carrera despegaba. Aunque perdió la movilidad y el habla, sigue componiendo música a través de un sistema informático que rastrea el movimiento de sus ojos.

Kenneth Mitchell: El actor de Star Trek y Captain Marvel falleció en febrero de 2024 tras ser diagnosticado en 2018. Mitchell fue muy abierto sobre el uso de su silla de ruedas y cómo adaptó su carrera actoral a sus nuevas capacidades.

Stephen Hawking, el científico más conocido de nuestro tiempo, fallecido este 14 de marzo en su casa de Cambridge (Reino Unido) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

¿Qué es la ELA? Entendiendo la enfermedad de la neurona motora

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad de tipo neuromuscular, progresiva y degenerativa que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal.

Yolanda Andrade habló sobre su estado de salud (Captura: programa Hoy)

Existen dos variantes principales:

La ELA bulbar , que ataca inicialmente el habla y la capacidad de tragar.

La ELA medular o espinal, que comienza con la pérdida de fuerza en las extremidades. Aunque el cuerpo deja de responder —llegando incluso a la parálisis total—, la sensibilidad y las funciones cognitivas suelen permanecer intactas, lo que supone un reto emocional inmenso tanto para el paciente como para sus familiares.

En el caso de Yolanda Andrade, el apoyo de su familia y la fe de sus seguidores se han convertido en los pilares fundamentales para enfrentar este nuevo capítulo en su vida.