Beca Benito Juárez 2026: cómo serán distribuidos los pagos durante todo el año a los beneficiarios

La última entrega del año de la Beca Benito Juárez concluyó el jueves 18 de diciembre, cuando se realizó el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para todos los beneficiarios.

Cabe recordar que este programa está orientado a estudiantes de nivel preparatoria matriculados en instituciones públicas de México, quienes obtienen un apoyo económico de $1,900 pesos cada dos meses, durante un total de 10 meses dentro del ciclo escolar. No se realiza depósito en julio ni en agosto, pues ese periodo coincide con las vacaciones.

El objetivo central de la Beca Benito Juárez consiste en disminuir la deserción escolar y ofrecer a los jóvenes el respaldo financiero necesario para que logren avanzar y finalizar su educación.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

¿Cómo serán distribuidos los pagos de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con la dispersión prevista para 2024, los beneficiarios recibirán cinco depósitos bimestrales en febrero, abril, junio, octubre y diciembre.

Enero-febrero (se entrega en febrero)

Marzo-abril (se entrega en abril)

Mayo-junio (se entrega en junio)

Julio-agosto (no hay por ser periodo vacacional)

Septiembre-octubre (se entrega en octubre)

Noviembre-diciembre (se entrega en diciembre)

Los pagos se realizan de forma ordenada tomando en cuenta la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Además, las autoridades publican con anticipación el calendario de depósitos y recomiendan estar atentos a los avisos oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

La consulta de saldo de la Beca Benito Juárez está disponible tanto en cajeros automáticos como en ventanillas del Banco del Bienestar. Para quienes prefieren un monitoreo constante de su cuenta, la aplicación móvil ofrece la posibilidad de revisar depósitos y retiros.

El primer paso para verificar el depósito consiste en identificar la fecha asignada para el cobro. Luego, es posible consultar la disponibilidad del pago usando el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación del Banco del Bienestar. Para ello, se necesita la CURP del beneficiario o de sus hijos, la cual debe ingresarse en el sitio oficial del Buscador de Estatus. Después, se selecciona la opción Bancarización, donde se presentan los detalles de todos los pagos y se puede elegir el periodo que se desea consultar. Dentro del apartado seleccionado aparecen los datos sobre el pago: método de entrega, estado actual del depósito, fecha y periodos correspondientes.

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

Tramites del programa se reanudarán el 5 de enero de 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) anunció que los trámites se reanudarán a partir del 5 de enero de 2026. Según el comunicado oficial, los procesos que continuarán incluyen: cambio de tutora o tutor, baja de integrante, reposición de tarjeta, cambio de ubicación de tarjeta, reposición de contacto bancario para tarjetas de 2024 y años previos, así como renuncia voluntaria al programa.

Para recoger la tarjeta del Bienestar, los documentos requeridos varían según la edad del beneficiario. Los menores de 18 años deben presentar acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente; además, la madre, padre, tutora o tutor debe llevar identificación oficial, acta de nacimiento y CURP.

Los mayores de 18 años necesitan identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio de los últimos tres meses.