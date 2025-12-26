Angélica Vale revela su nueva vida: así celebró su primera Navidad tras separarse de Otto Padrón

(Hoy Día, YouTUbe // IG: @angelicavaleoriginal)

Angélica Vale afrontó su primera Navidad lejos de Otto Padrón tras catorce años de matrimonio, un cambio que compartió abiertamente con sus seguidores en redes sociales. La actriz compartió una fotografía de su celebración decembrina, mostrando cómo fue el cierre de un año marcado por el inicio de su divorcio con el empresario.

A pesar del proceso legal y la atención mediática, la protagonista de La fea más bella optó por mantenerse activa en Instagram y mostrar un fragmento de su nueva cotidianidad.

Una Navidad distinta

Angélica vale en Navidad. (Instagram)

La imagen publicada ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram dejó ver la mesa navideña de la actriz, quien fue anfitriona durante la cena de Nochebuena. Una de las invitadas agradeció la hospitalidad de Vale con un mensaje:

“Fue una verdadera delicia estar en tu casa esta noche buena, muchas gracias Angie”.

La conductora de Juego de voces respondió con gratitud y cercanía, sin dar detalles sobre los acompañantes de la velada. En la fotografía pueden distinguirse varios lugares disponibles, aunque permanece la incógnita sobre quiénes integraron el círculo íntimo de la celebración.

El proceso de divorcio y la nueva etapa personal

Angélica Vale presume cambio de look. (Instagram)

A comienzos de noviembre, Angélica Vale confirmó públicamente su separación de Otto Padrón, señalando que llevaban varios meses distanciados antes de iniciar el trámite legal. El 18 de noviembre, la actriz presentó la demanda de divorcio en la Corte Superior de Los Ángeles, alegando diferencias irreconciliables. Según documentos, la separación formal data del 1 de abril de 2025, aunque el trámite legal comenzó meses después.

Por su parte, Padrón solicitó custodia compartida de los hijos, validación del acuerdo prenupcial y que Vale asuma los honorarios legales. Durante años, la pareja proyectó la imagen de una familia unida, con logros y proyectos en común, pero ahora la actriz se enfoca en su bienestar y el de sus hijos, priorizando la tranquilidad tras el cambio familiar.

Rumores, anillos y reinterpretaciones

Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón. (Instragram)

La publicación de una portada en Hola! con Angélica Vale sonriente y luciendo un anillo en la mano izquierda avivó rumores entre seguidores y medios del espectáculo. El accesorio, situado en el lugar habitual de la sortija matrimonial, generó preguntas sobre su significado.

¿Sigue siendo el anillo de bodas, es un nuevo símbolo o sólo un complemento de moda? La actriz no ha aclarado el origen ni el sentido de la joya. Además, se reportó que en su programa de radio y durante las grabaciones de Juego de voces no portó ningún anillo, lo que incrementó la curiosidad pública.

A sus 50 años, Angélica Vale inicia una etapa enfocada en la familia y en una versión renovada de sí misma. El cambio de look que ha mostrado en los últimos meses refleja una transformación personal, más allá de la imagen. La actriz ha manifestado que busca “un inicio luminoso” y que su prioridad es la paz de sus hijos y su propio equilibrio, dejando atrás rumores para escribir un nuevo capítulo en su vida.