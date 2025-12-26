México

A diez días de la caída de un jet privado en Toluca, familiares acuden a fiscalía para recibir cuerpos de víctimas

El accidente registrado a mediados de diciembre cobró la vida de diez personas

La caída de un jet
La caída de un jet privado en Toluca dejó como saldo 10 personas fallecidas. (Foto: X/@ C5 Edomex)

Familiares de las 10 personas fallecidas por el accidente de una avioneta privada cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca el pasado 15 de diciembre de 2025, acudieron este viernes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para llevar a cabo el trámite de la entrega de cuerpos.

El día de mañana se llevará a cabo el funeral de las personas fallecidas en la Ciudad de México, cabe destacar que los familiares aún esperan información de los avances en la investigación del caso.

Accidente en Toluca dejó diez personas muertas

Minutos después del mediodía del pasado 15 de diciembre de 2025, un jet ejecutivo privado que se dirigía de Acapulco a Toluca se desplomó muy cerca del Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, accidente que provocó la muerte de diez personas, entre ellos una familia integrada por cinco adultos y tres menores, además del piloto y el copiloto.

El siniestro ocurrió a escasos 800 metros de la terminal aérea, cuando la aeronave, identificada como una Cessna 650 Citation III con matrícula XA PRO, perdió el control y terminó estrellándose en un campo de futbol de la delegación San Pedro Totoltepec, limítrofe con San Mateo Atenco.

Información que se ha dado a conocer indica que el piloto logró emitir un mensaje de emergencia a la torre de control segundos antes del impacto, alertando sobre la inminente caída.

La aeronave, que salió de Acapulco, Guerrero alrededor de las 12:00, tenía prevista su llegada a Toluca a las 12:29. El vehículo, perteneciente a la empresa Servicios Aéreos Estrella, impactó contra la barda de un taller de mantenimiento de tractocamiones tras abrir un surco de un metro de ancho por unos 50 metros de largo sobre la cancha, lo que generó una explosión seguida de un incendio de gran magnitud.

El accidente desencadenó una rápida movilización de equipos de emergencia del Estado de México, con bomberos tanto de Toluca como de San Mateo Atenco trabajando durante más de dos horas para controlar y extinguir el fuego.

Simultáneamente, personal de la Guardia Nacional y la Marina estableció un perímetro de seguridad y acordonó el área a la espera de peritos. Por medidas de precaución, cuatro manzanas a la redonda fueron evacuadas, ya que en las inmediaciones del siniestro se encontraban contenedores de diésel y tanques de gas; también se procedió al cierre temporal de varios comercios, incluyendo tres tiendas de conveniencia.

Información en desarrollo...

