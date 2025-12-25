Salario mínimo aumentó 30 pesos este 2025 en comparación con el año pasado

El salario mínimo en México aumentó un 12% en 2025, pasando de 248.93 a 278.80 pesos diarios, según datos oficiales. Credito: cuartoscuro

La temporada decembrina llega a México con cambios significativos para millones de trabajadores. En medio de celebraciones y preparativos para el cierre de año, el tema del salario mínimo cobra especial relevancia. Las familias mexicanas analizan las implicaciones de un nuevo ajuste que impacta directamente en su economía diaria.

Un incremento relevante para 2025

El salario mínimo general en México experimentó un crecimiento notable entre 2024 y 2025. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto diario pasó de 248.93 pesos en 2024 a 278.80 pesos en 2025. Este ajuste representa un alza de poco menos de 30 pesos diarios y equivale a un incremento porcentual del 12%.

Hacienda subrayó en su publicación de redes sociales del pasado 24 de diciembre que este aumento al salario mínimo refuerza el poder adquisitivo de los trabajadores y contribuye al bienestar de las familias mexicanas.

Este avance no surge de manera aislada. El crecimiento sostenido del salario mínimo ha sido una constante durante los últimos años, impulsado por políticas gubernamentales enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población laboral.

Contexto y composición del salario mínimo

El crecimiento del salario mínimo se ha mantenido constante en el sexenio anterior, impulsado por políticas gubernamentales. Credito: cuartoscuro

El aumento aplicado en 2025 se suma a una tendencia ascendente que se ha mantenido durante todo el sexenio anterior y se proyecta hacia el futuro. Para calcular el nuevo monto, la Secretaría de Hacienda consideró tanto el entorno inflacionario como la necesidad de fortalecer el poder de compra.

La política salarial contempla también la integración de un Monto Independiente de Recuperación (MIR), una herramienta implementada desde 2017 para apuntalar el salario mínimo y que conserve su capacidad de compra, incluso en escenarios de inflación. El MIR consiste en una cantidad fija en pesos que se suma al sueldo base y no afecta otras remuneraciones contractuales.

Perspectivas para 2026 y nuevos acuerdos

Para 2026, el salario mínimo llegará a 315.04 pesos diarios a nivel nacional y a 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte. Credito: cuartoscuro

El panorama para 2026 mantiene la tendencia de incrementos, aunque con diferencias en la proporción aplicada. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general suba a 315.04 pesos diarios.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), pasará a 440.87 pesos diarios, lo que representa un aumento proporcionalmente menor en comparación con el resto del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el incremento para el año próximo será del 13% en el territorio nacional, mientras que en la ZLFN el ajuste será del 5%. Estos porcentajes reflejan la dinámica de negociación entre los sectores empresarial, sindical y gubernamental, quienes lograron un consenso sin divisiones para definir los nuevos montos.

El aumento para 2026 se compone de la suma del MIR al salario base vigente en 2025 (17.01 pesos) y un aumento adicional del 6.5%. En la ZLFN, el porcentaje de incremento es diferente, pero asegura que los trabajadores de esa región mantengan un ingreso competitivo respecto al resto de México.

Detalles adicionales del nuevo esquema

El acuerdo tripartito aprobado para 2026 fija incrementos diferenciados: 13% nacional y 5% en la ZLFN, según la presidenta Claudia Sheinbaum. Credito: cuartoscuro

Este incremento también tendrá impacto en los salarios mínimos profesionales de 61 profesiones y oficios. Estos ajustes se aplicarán en la misma proporción establecida para cada zona geográfica. Los acuerdos tripartitos alcanzados, según la propia Secretaría de Hacienda, buscan mantener el equilibrio entre la mejora salarial y la estabilidad económica general.

Los datos clave del ajuste en el 2025 y las proyecciones para 2026 pueden resumirse en los siguientes puntos:

El salario mínimo pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios en 2025, lo que representa un incremento del 12%.

Para 2026, el monto subirá a 315.04 pesos diarios a nivel nacional y 440.87 pesos diarios en la ZLFN.