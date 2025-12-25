México

Policía de Yucatán devuelve 110 mil pesos a hombre de la tercera edad durante la Noche Buena

El gesto generó el reconocimiento de usuarios en redes sociales quienes destacaron la integridad del elemento y el compromiso que tiene con la ciudadanía

Las autoridades contactaron al hombre
Las autoridades contactaron al hombre para que pudiera recibir su dinero. (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

Un adulto mayor de 81 años en Motul, Yucatán, logró recuperar 110 mil pesos en efectivo y medicamentos después de extraviarlos y asumir que los había perdido definitivamente. El desenlace favorable se debió a la rápida intervención de agentes investigadores y a la conducta íntegra del personal de un minisúper ubicado en el centro de la ciudad.

El hecho se reportó el 20 de diciembre, cuando Raúl Wílberth C. E. denunció la desaparición de una mochila en la que transportaba el dinero y medicamentos. Al comprender la magnitud de la pérdida, el hombre solicitó formalmente apoyo, lo que movilizó de inmediato a las autoridades locales.

Las investigaciones iniciaron en el domicilio de Raúl Wílberth, donde los agentes recabaron testimonios de vecinos y revisaron grabaciones de cámaras de videovigilancia. Las imágenes captadas mostraron al ciudadano llegando a su casa en mototaxi, sin detectar anomalías ni señales de sustracción de la mochila.

¿Qué sucedió?

El 24 de diciembre, durante el desarrollo de las averiguaciones, el afectado recordó que ese día había realizado compras en un minisúper del centro de Motul antes de regresar a su hogar.

Con este dato, los agentes lo acompañaron al establecimiento. El gerente confirmó que había encontrado la mochila y la había resguardado. Tras verificar la identidad del propietario, procedió a devolverle la bolsa, que conservaba íntegros tanto el dinero como los medicamentos.

Las autoridades expresaron su reconocimiento al gerente y al personal del minisúper por su conducta honesta, destacando la importancia de la ética y la confianza en el comercio local ante situaciones como la pérdida de bienes de alto valor.

El elemento llegó a las
El elemento llegó a las instalaciones para entregar el dinero y esperar a su dueño. (SSP Yucatán)

Procesan a dos hombres que transportaban dinero y sustancias

Dos individuos fueron vinculados a proceso judicial tras su detención en Yucatán, donde transportaban más de una tonelada de marihuana en un camión, un cargamento valuado en más de 60 millones de pesos. El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Yucatán, presentó pruebas que llevaron al juez de control a dictar prisión preventiva y abrir un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Luis “N” y José “N” fueron detenidos cuando intentaron evadir una revisión vehicular en un puesto de control fitosanitario ubicado sobre la carretera Campeche-Mérida, a la altura del municipio de Umán.

Elementos de seguridad estatal, con apoyo de un binomio canino, lograron detectar y asegurar el cargamento dentro de un camión de caja seca. Al interior del vehículo se encontraron 109 paquetes que contenían sustancias secas y aceitosas.

Peritajes realizados confirmaron que el camión llevaba más de una tonelada de marihuana, alrededor de 35 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, tetrahidrocannabinol (THC) y clobenzorex. Además de la droga, las autoridades aseguraron el vehículo utilizado para el transporte. La Fiscalía General de la República destacó que los datos de prueba presentados fueron determinantes para que la autoridad judicial dictara la vinculación a proceso de los imputados.

El cargamento asegurado (SSP Yucatán)
El cargamento asegurado (SSP Yucatán)

Aunque el reporte oficial no precisa la fecha exacta de la detención, se sabe que el 30 de noviembre la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán había informado sobre la captura de dos personas y el aseguramiento de una carga similar en la misma carretera. El camión de carga blanco procedía de Jalisco y tenía como destino el estado de Quintana Roo. Los nombres de los detenidos en ambas ocasiones coinciden, lo que refuerza la relación entre ambos hechos.

En el vehículo también se encontraron drogas sintéticas y naturales, como marihuana, cristal y crack. El valor económico total del cargamento alcanzaría aproximadamente 69 millones de pesos, según estimaciones de las autoridades estatales.

El operativo conjunto entre autoridades federales y estatales permitió el aseguramiento del cargamento y la detención de los presuntos responsables, quienes permanecen bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad y posibles vínculos con redes de narcotráfico.

