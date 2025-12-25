Nevado de Toluca cierra acceso por viento y neblina de manera indefinida

No se puede visitar el Volcán Xinantécatl para disfrutar del paisaje nevado Crédito: Cuartoscuro

A pesar de la expectativa generada por las vacaciones decembrinas, el acceso al Nevado de Toluca continúa cerrado de manera indefinida.

Esta decisión que fue reiterada en los comunicados más recientes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en coordinación con Protección Civil del Estado de México.

Las autoridades confirmaron que la medida, vigente desde el 10 de agosto de 2025, responde a las condiciones climáticas adversas que prevalecen en la zona y que representan un riesgo elevado para quienes buscan visitar esta Área Natural Protegida.

Por qué cerraron el Nevado de Toluca

(pciviledomex)

La principal razón expuesta por la CONANP para mantener el cierre es la combinación de baja visibilidad generada por neblina densa, temperaturas extremadamente bajas y fuertes rachas de viento en las inmediaciones del volcán.

A estos factores se suma el congelamiento de los caminos de terracería y senderos, lo que incrementa la probabilidad de hipotermia y accidentes graves, incluyendo extravíos y volcaduras.

Riesgos en el Nevado de Toluca

Baja visibilidad por neblina densa.

Baja temperatura.

Fuertes rachas de viento.

Alta probabilidad de sufrir hipotermia.

Congelamiento de los caminos de terracería y senderos.

Alto riesgo de sufrir accidentes y extravíos.

Como parte de su mensaje preventivo, las autoridades subrayaron que:

“El ingreso al Nevado de Toluca permanece cerrado hasta nuevo aviso, debido a las condiciones meteorológicas adversas que representan un alto riesgo para las y los visitantes”, según divulgó la CONANP a través de sus canales oficiales.

Por qué permanecía cerrado el nevado de Toluca

Cierre indefinido del Nevado de Toluca. Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El contexto que llevó a este cierre indefinido se remonta al accidente ocurrido el 10 de agosto de 2025, cuando una camioneta utilizada para el traslado de turistas volcó durante su ascenso a una zona alta del volcán, causando la muerte de una persona y lesiones a al menos 11 más.

A raíz de este incidente, las autoridades implementaron una revisión integral de los protocolos de seguridad y operación dentro del parque, decisión que se mantiene hasta la fecha.

Ante rumores de una eventual reapertura, la Coordinación de Protección Civil del Estado de México desmintió esta información y exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente fuentes oficiales, así como a evitar cualquier intento de ascenso.

Señalaron que “se exhorta a la población a no intentar el ascenso, respetar los señalamientos y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales”, enfatizando la importancia de seguir las indicaciones para prevenir situaciones de riesgo.

Protección Civil negó el acceso hasta nuevo aviso Crédito: Cuartoscuro

Las autoridades reiteraron que “esta medida se mantiene con el objetivo de proteger la integridad de las personas, prevenir riesgos ante las condiciones climáticas y preservar el ecosistema de esta Área Natural Protegida”, de acuerdo con la información oficial difundida.

El cierre afecta directamente a quienes planeaban visitar el volcán durante la temporada vacacional, recordando que la seguridad y la conservación ambiental prevalecen sobre cualquier otra consideración.

Cuándo reabre el nevado de Toluca

Por el momento, la fecha de reapertura permanece indefinida, de acuerdo con la postura oficial de la CONANP y Protección Civil del Estado de México.