Exatlón México: quién gana la Batalla por la Navidad hoy 24 de diciembre

El programa del miércoles incluye premios como cena temática y visitas de familiares

La batalla por la navidad
La batalla por la navidad es sustitución de la batalla colosal de cada miércoles (Facebook/ExatlonMx)

La noche del 24 de diciembre, Exatlón México ofrece una Batalla Colosal impregnada de espíritu navideño.

Durante la competencia, el anhelo de los atletas por reencontrarse con sus seres queridos se convirtió en el motor de una competencia extraordinariamente reñida.

Filtraciones difundidas en redes sociales y recogidas por varias páginas de fans le dan el triunfo al equipo azul.

De forma que si se cumple este spoiler, los azules ganan la Batalla por la Navidad hoy 24 de diciembre.

La primera batalla por la
La primera batalla por la navidad la ganaron los rojos CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

Cabe señalar que el desenlace oficial será transmitido durante la emisión nocturna del programa.

Premio Batalla Colosal

Según Antonio Rosique, el equipo ganador podrá recibir a sus familiares y pasar tiempo con sus seres queridos durante la Navidad”.

El premio de este 24 de diciembre tiene relevancia especial tras semanas de aislamiento y exigencia física extrema.

La oportunidad de vivir una celebración junto a la familia se consolidó como la recompensa más codiciada de la temporada, intensificando la rivalidad entre los equipos rojo y azul.

Los deportistas de Exatlón México
Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por el festejo navideño CRÉDITO: FB/ExatlonMx

Resumen Exatlón México

Durante los últimos días, el equipo azul ha logrado una serie de victorias que incluyen la Batalla por la Supervivencia, la Batalla por la Ventaja, la Batalla por la Villa 360 y el Mini Game.

Además de que Valery obtuvo la medalla femenil. A pesar de estos triunfos, la noche previa el equipo rojo se adjudicó la primera batalla navideña.

Esto generó una atmósfera de incertidumbre y tensión para la Batalla Colosal, una de las pruebas más esperadas de la novena temporada.

El formato especial de la Batalla Colosal, también denominada “Batalla por la Navidad”, fue diseñado para elevar el nivel de adrenalina y compromiso de los participantes.

La dinámica de equipos, conformados por figuras como Mati Álvarez y Mario “Mono” Osuna para el equipo rojo, y Evelyn Guijarro junto a Koke Guerrero en el azul, propició enfrentamientos de alto impacto en circuitos complejos y celebraciones cargadas de emoción.

Además, los hombres se midieron en un espectáculo especial por la medalla varonil, añadiendo un elemento competitivo adicional a la jornada.

Dónde ver Exatlón México

Desde el 22 de diciembre,
Desde el 22 de diciembre, el nuevo horario de Exatlón es a las 19:00 ( FB/ExatlonMx)

El programa es transmitido por Azteca Uno a las 19:00 horas de lunes a viernes, el cambio de horario fue a partir del 22 de diciembre.

Exatlón México también se puede ver en la página oficial de TV Azteca así como en la app. Los domingos de 20:00 a 23:00 horas, ampliando así la ventana de acción para los seguidores.

Exatlón México vivió un aumento de intensidad a medida que se sumaban nuevos refuerzos a la competencia, elevando el nivel de dificultad y la presión sobre los participantes.

Entre los atletas que permanecen en la contienda figuran nombres como Karol Rojas, André Raya y Jazmín Hernández por el lado rojo, así como Ernesto Cázares, Doris del Moral y Paola Peña en el equipo azul.

