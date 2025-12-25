México

Depósitos y retiros en efectivo cambiarán en 2026: estos son los nuevos requisitos bancarios

La medida busca reforzar la seguridad del sistema financiero, prevenir fraudes

Guardar
La medida busca reforzar la
La medida busca reforzar la seguridad del sistema financiero, prevenir fraudes

Las operaciones en efectivo siguen siendo una práctica común para miles de usuarios en México. Sin embargo, el marco regulatorio se ajustará a partir del 1 de julio de 2026, cuando los depósitos o retiros en ventanilla por un monto igual o superior a 140 mil pesos estarán sujetos a un requisito adicional: la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente.

La disposición fue dada a conocer por la Asociación de Bancos de México (ABM) como parte de una estrategia para fortalecer el sistema financiero y reducir riesgos asociados al manejo de grandes cantidades de efectivo.

De acuerdo con la información difundida, para completar este tipo de transacciones los clientes deberán presentar documentos como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte vigente. El objetivo es verificar la identidad del usuario y asegurar que la operación se realice de forma legítima.

¿A quiénes aplica la medida y en qué operaciones?

Es importante subrayar que el nuevo requisito no será generalizado. Solo aplicará cuando se trate de:

  • Depósitos en efectivo en ventanilla
  • Retiros de efectivo en ventanilla
  • Operaciones por 140 mil pesos o más en una sola transacción
A partir del 1 de
A partir del 1 de julio de 2026 los depósitos o retiros en ventanilla por montos iguales o superiores a 140 mil pesos requerirán la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente, como parte de los nuevos controles bancarios

Las operaciones por montos menores no estarán sujetas a esta obligación adicional, por lo que la mayoría de los usuarios no verá cambios en sus movimientos cotidianos.

Además de la identificación oficial, los bancos podrían solicitar el registro o validación de datos biométricos, como huella digital o reconocimiento facial, con el fin de realizar cruces de información con bases de datos oficiales. Este punto dependerá de los lineamientos internos de cada institución y de la infraestructura tecnológica disponible.

Diferencia entre este requisito y los reportes al SAT

Las autoridades financieras han insistido en no confundir esta medida con las obligaciones fiscales ya existentes. Actualmente, los bancos deben reportar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) todos los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos acumulados en un mes por contribuyente.

Este reporte no implica el pago automático de impuestos, sino que funciona como un mecanismo de monitoreo. En caso de que los montos reportados no coincidan con los ingresos declarados, el SAT puede iniciar revisiones o auditorías fiscales.

El nuevo requisito de identificación para operaciones mayores a 140 mil pesos tiene un enfoque operativo y de seguridad, no recaudatorio.

Otros cambios financieros y fiscales previstos para 2026

De forma paralela, 2026 traerá otros ajustes relevantes para los usuarios del sistema bancario. Entre ellos destaca el aumento en la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicada a los intereses por ahorros, que pasará de 0.5 por ciento en 2025 a 0.9 por ciento a partir del 1 de enero de 2026.

Este cambio impactará directamente en el rendimiento neto de cuentas de ahorro e inversiones bancarias, por lo que especialistas recomiendan a los ahorradores revisar las condiciones de sus productos financieros.

A partir del 1 de
A partir del 1 de julio de 2026 los depósitos o retiros en ventanilla por montos iguales o superiores a 140 mil pesos requerirán la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente, como parte de los nuevos controles bancarios

En resumen:

  • A partir del 1 de julio de 2026, los depósitos y retiros en efectivo en bancos mexicanos tendrán nuevos requisitos.
  • La medida aplicará solo a operaciones en ventanilla iguales o mayores a 140 mil pesos.
  • Será obligatoria la presentación de una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.
  • Los bancos podrán solicitar datos biométricos (huella digital y/o reconocimiento facial) para validar la identidad.
  • La disposición fue anunciada por la Asociación de Bancos de México (ABM) como parte de una estrategia de seguridad financiera.
  • El objetivo es prevenir fraudes, lavado de dinero y riesgos asociados al manejo de grandes sumas de efectivo.
  • Este requisito no implica un cobro automático de impuestos.
  • De forma independiente, los bancos ya reportan al SAT los depósitos en efectivo que superan 15 mil pesos acumulados al mes por contribuyente.
  • Para 2026 también se prevé un aumento en la retención del ISR a los ahorros, que pasará de 0.5% a 0.9%.

Temas Relacionados

depósitos en efectivo 2026retiros en efectivo 2026nuevos requisitos bancariosmexico-noticias

Más Noticias

De Sheinbaum a Alito Moreno: los mensajes navideños de la política mexicana

En las redes sociales, figuras de todos los partidos aprovechan estas fechas para compartir deseos de paz y solidaridad con la ciudadanía

De Sheinbaum a Alito Moreno:

¿Cuáles son las uvas más económicas para Año Nuevo? Profeco revela precios

Para ayudar a las familias a cuidar su bolsillo, la Procuraduría Federal del Consumidor difundió comparativos de costos

¿Cuáles son las uvas más

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 25 de diciembre: se reporta incendio de auto al interior de unidad Habitacional en alcaldía Iztapalapa

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Dólar: cotización de apertura hoy 25 de diciembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Cotización del dólar canadiense en México hoy 25 de diciembre

Este es el comportamiento que mantuvo la moneda canadiense en las últimas horas

Cotización del dólar canadiense en
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Nunca sentí nada”: las crudas

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Raúl Rocha Cantú, dueño de

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Dónde ver desde México ‘El Grinch’ para esta Navidad 2025 y cuánto cuesta alquilarla en plataformas como YouTube

“Nunca puse el árbol”: el otro lado de la tradición navideña que mexicanos recuerdan de su infancia

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

DEPORTES

La Navidad que marcó a

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 25 de diciembre

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

Las mejores películas sobre futbol americano para ver en Navidad

Cuánto gana en Tigres Sebastián Córdova, jugador que podría llegar al Toluca para el Clausura 2026