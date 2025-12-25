Depósitos y retiros en efectivo cambiarán en 2026: estos son los nuevos requisitos bancarios

La medida busca reforzar la seguridad del sistema financiero, prevenir fraudes

Las operaciones en efectivo siguen siendo una práctica común para miles de usuarios en México. Sin embargo, el marco regulatorio se ajustará a partir del 1 de julio de 2026, cuando los depósitos o retiros en ventanilla por un monto igual o superior a 140 mil pesos estarán sujetos a un requisito adicional: la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente.

La disposición fue dada a conocer por la Asociación de Bancos de México (ABM) como parte de una estrategia para fortalecer el sistema financiero y reducir riesgos asociados al manejo de grandes cantidades de efectivo.

De acuerdo con la información difundida, para completar este tipo de transacciones los clientes deberán presentar documentos como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte vigente. El objetivo es verificar la identidad del usuario y asegurar que la operación se realice de forma legítima.

¿A quiénes aplica la medida y en qué operaciones?

Es importante subrayar que el nuevo requisito no será generalizado. Solo aplicará cuando se trate de:

Depósitos en efectivo en ventanilla

Retiros de efectivo en ventanilla

Operaciones por 140 mil pesos o más en una sola transacción

A partir del 1 de julio de 2026 los depósitos o retiros en ventanilla por montos iguales o superiores a 140 mil pesos requerirán la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente, como parte de los nuevos controles bancarios

Las operaciones por montos menores no estarán sujetas a esta obligación adicional, por lo que la mayoría de los usuarios no verá cambios en sus movimientos cotidianos.

Además de la identificación oficial, los bancos podrían solicitar el registro o validación de datos biométricos, como huella digital o reconocimiento facial, con el fin de realizar cruces de información con bases de datos oficiales. Este punto dependerá de los lineamientos internos de cada institución y de la infraestructura tecnológica disponible.

Diferencia entre este requisito y los reportes al SAT

Las autoridades financieras han insistido en no confundir esta medida con las obligaciones fiscales ya existentes. Actualmente, los bancos deben reportar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) todos los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos acumulados en un mes por contribuyente.

Este reporte no implica el pago automático de impuestos, sino que funciona como un mecanismo de monitoreo. En caso de que los montos reportados no coincidan con los ingresos declarados, el SAT puede iniciar revisiones o auditorías fiscales.

El nuevo requisito de identificación para operaciones mayores a 140 mil pesos tiene un enfoque operativo y de seguridad, no recaudatorio.

Otros cambios financieros y fiscales previstos para 2026

De forma paralela, 2026 traerá otros ajustes relevantes para los usuarios del sistema bancario. Entre ellos destaca el aumento en la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicada a los intereses por ahorros, que pasará de 0.5 por ciento en 2025 a 0.9 por ciento a partir del 1 de enero de 2026.

Este cambio impactará directamente en el rendimiento neto de cuentas de ahorro e inversiones bancarias, por lo que especialistas recomiendan a los ahorradores revisar las condiciones de sus productos financieros.

En resumen:

A partir del 1 de julio de 2026 , los depósitos y retiros en efectivo en bancos mexicanos tendrán nuevos requisitos.

La medida aplicará solo a operaciones en ventanilla iguales o mayores a 140 mil pesos .

Será obligatoria la presentación de una identificación oficial vigente , como INE o pasaporte.

Los bancos podrán solicitar datos biométricos (huella digital y/o reconocimiento facial) para validar la identidad.

La disposición fue anunciada por la Asociación de Bancos de México (ABM) como parte de una estrategia de seguridad financiera.

El objetivo es prevenir fraudes, lavado de dinero y riesgos asociados al manejo de grandes sumas de efectivo .

Este requisito no implica un cobro automático de impuestos .

De forma independiente, los bancos ya reportan al SAT los depósitos en efectivo que superan 15 mil pesos acumulados al mes por contribuyente.

Para 2026 también se prevé un aumento en la retención del ISR a los ahorros, que pasará de 0.5% a 0.9%.